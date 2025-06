Lecture Zen Résumer l'article

Après la panne nationale d’ampleur survenue le 16 juin 2025, SFR traverse une zone de turbulences. Les grands gagnants de ce marasme ne sont autres que les opérateurs concurrents. Si vous envisagez de changer de forfait mobile, vous n’êtes pas seul. Voici les alternatives les plus intéressantes en ce moment.

Le lundi 16 juin 2025, une panne technique d’envergure a paralysé les communications mobiles d’une grande partie des clients SFR, RED by SFR et de plusieurs opérateurs virtuels. Appels, SMS, données mobiles : tout était bloqué pendant près de 12 heures, avant un retour progressif à la normale dans la nuit suivante.

Ce type d’incident est peu commun et a pris une ampleur particulière dans un contexte déjà tendu pour l’opérateur. SFR est actuellement sous procédure de sauvegarde, une mesure destinée à préserver l’entreprise tout en lui donnant le temps de réorganiser ses finances. Même si les services sont aujourd’hui rétablis et qu’un geste commercial (100 Go offerts) a été annoncé par SFR, certains abonnés souhaitent explorer d’autres options, par prudence ou simplement pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez les concurrents

Numerama est particulièrement attentif aux offres mobiles, avec un comparateur de forfaits mobile mis à jour en temps réel qui recense les meilleures offres du moment. Si vous êtes prêt à changer, ou simplement curieux de ce qui se fait ailleurs, voici un tour d’horizon des meilleures offres actuelles chez les principaux concurrents de SFR.

Les forfaits Orange

Orange se positionne comme l’opérateur premium du marché français. Reconnu pour la qualité et la fiabilité de son réseau mobile, il est régulièrement classé premier dans les évaluations de l’ARCEP. Voici les forfaits que l’on retient chez l’opérateur historique :

Le forfait Série Spéciale 5G 120 Go

Il s’agit ici d’une offre sans engagement incluant 120 Go de data en 5G, appels/SMS/MMS illimités. Le forfait est en ce moment à 19,99€/mois avec le code HELLOMOBILE, au lieu de 24,99 €. Pour les 18-26 ans, le forfait tombe même à 14,99 € par mois.

120 Go en France + 50 Go Europe/DOM/Suisse/Andorre

Appels, SMS, MMS illimités France et depuis Europe/DOM/Suisse/Andorre

Option 5G+ gratuite (activation dans espace client en fonction de votre éligibilité)

Prix: 19,99€/mois sans engagement

Le forfait Série Spéciale 5G 180 Go

Si le prix ne vous rebute pas, c’est l’un des forfaits les plus complets du marché, avec bien plus que de la data et des appels/SMS. Ce dernier inclus Netflix, ChatGPT Plus et bien sûr la 5G+ d’office.

180 Go en France + 70 Go Europe/DOM/Suisse/Andorre

Appels, SMS, MMS illimités France et depuis Europe/DOM/Suisse/Andorre

Option 5G+ incluse d’office (aucune activation nécessaire)

Netflix Standard avec pub offert 6 mois, puis 7,99€/mois

ChatGPT Plus offert pendant 1 an (valeur : 264 €)

Prix : 41€/mois sans engagement ou 36 € par mois pour les clients Internet Orange. Il y a également une offre à 20 € par mois pour les 18-26 ans.

Le forfait 200Go chez Sosh

Sosh. // Source : Sosh

Les tarifs pratiqués par Orange sont souvent légèrement au-dessus de la moyenne, en raison de sa réputation. Mais il existe une alternative sur le même réseau : Sosh, une filiale low-cost de l’opérateur. Vous avez deux options intéressantes en ce moment chez Sosh : le forfait 200 Go 4G ou forfait 150Go 5G. Voici les détails de chacun d’entre eux.

Forfait 200 Go 4G :

200 Go 4G en France métropolitaine

Appels, SMS, MMS illimités France et depuis Europe/DOM (hors Suisse/Andorre)

Prix : 9,99€/mois sans engagement

Forfait 150Go 5G :

150 Go en 5G en France + 50 Go Europe/DOM (hors Suisse/Andorre)

Appels, SMS, MMS illimités France et depuis Europe/DOM (hors Suisse/Andorre)

Prix : 14,99€/mois sans engagement (offre valable en France métropolitaine)

Les forfaits Bouygues Telecom

Bouygues Telecom. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Bouygues Telecom est un solide compromis sur le marché. Le réseau mobile est performant et les prix sont plutôt compétitifs, notamment lorsqu’il s’agit de forfaits sans engagement (via B&You). Voici les forfaits que l’on retient actuellement chez Bouygues Telecom :

Le forfait Série Spéciale 5G 130 Go

Ce forfait peut être particulièrement intéressant si vous êtes déjà client d’une Bbox : son prix passe alors à 14,99 €/mois au lieu de 19,99 €. Il devrait être compatible avec la 5G+ dès le 23 juin prochain, contrairement aux offres B&You pour lesquelles le flou persiste encore à ce sujet.

130 Go en France + data depuis Europe/DOM/Suisse/Andorre

Appels, SMS, MMS illimités France et depuis Europe/DOM/Suisse/Andorre

Perplexity Pro offert pendant 1 an (valeur : 264 €)

Prix : entre 19,99€/mois et 26,99€/mois sans engagement (promotions disponibles)

Les options B&You

Chez B&You, le forfait 200 Go est clairement le plus pertinent, surtout si vous avez une utilisation régulière ou gourmande en data. Il peut être encore plus intéressant pour les clients de l’offre box internet Pure fibre. il passe alors à 0,99 € par mois. Les autres options, à 40 Go ou 1 Go, s’adressent plutôt aux petits usages.

200 Go en France + 30 Go Europe/DOM

Appels, SMS illimités France et depuis Europe/DOM

Appels, SMS illimités vers DOM

Prix : 9,99€/mois sans engagement

Les forfaits Free

Free. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Quand Free est arrivé sur le marché mobile, il ne disposait même pas de son propre réseau. Résultat : il a commencé en s’appuyant sur celui d’Orange, tout en cassant les prix. Une petite révolution à l’époque. Aujourd’hui, les choses ont bien changé : Free se revendique comme le plus grand réseau 5G et est l’un des premiers à avoir lancé la 5G+. Il est aujourd’hui un peu plus aligné sur les grilles tarifaires de la concurrence. Voici quelques offres intéressantes chez l’opérateur :

Le forfait Série Free 200 Go 5G

Pour ceux qui ne sont pas clients d’une box Free, ce forfait est la meilleure option, il propose :

200 Go en France + 30 Go Europe/DOM

Appels, SMS, MMS illimités France et depuis Europe/DOM

Accès inclus à OQEE by Free (TV sur mobile)

Accès à 1 an de Chat Pro, l’IA de Mistral (216 € de valeur)

Compatible 5G+

Prix : 8,99€/mois sans engagement pendant 12 mois

Les forfaits des MVNO

Si vous voulez encore plus de choix, passer par un opérateur virtuel (MVNO) peut clairement valoir le coup — surtout si le prix est votre critère numéro un. Comme Free à ses débuts, ces opérateurs s’appuient sur les infrastructures des grands réseaux (Orange, Bouygues ou SFR) tout en proposant des forfaits souvent moins chers, parfois avec un peu moins de services annexes.

Petite mise en garde si la panne récente vous a refroidi : certains MVNO utilisent le réseau SFR. Si votre objectif est vraiment de vous en éloigner, pensez à bien vérifier quel réseau se cache derrière le forfait avant de vous lancer.

Je suis encore engagé avec SFR, puis-je résilier ?

Oui, mais selon les conditions de votre contrat, des frais peuvent s’appliquer. Si vous êtes en fin d’engagement ou dans la dernière année, ces frais sont souvent réduits. Pensez à consulter votre espace client ou à contacter le service résiliation.

Certains opérateurs prennent en charge ces frais sur présentation d’un dossier justificatif.

La procédure de sauvegarde de SFR a-t-elle un impact sur mon forfait ?

Non, pour le moment votre forfait reste valable, les services sont assurés. Cette procédure vise surtout à réorganiser la structure financière de l’entreprise, pas à modifier les contrats clients. Dans le cas où cette stabilisation financière de SFR n’aboutirait pas, SFR pourrait entrer en phase de rachat, et les forfaits pourraient être revus.

La panne de juin est-elle un motif de résiliation sans frais ?

En général, non. Une panne ponctuelle, même importante, ne permet pas à elle seule de résilier sans frais. Cela dit, vous pouvez toujours faire une réclamation si vous estimez avoir subi un préjudice significatif.

Puis-je garder mon numéro en changeant d’opérateur ?

Oui, grâce à la portabilité. Appelez le 3179 pour obtenir votre code RIO, puis fournissez-le à votre nouvel opérateur. Il s’occupe du transfert sans coupure de ligne.

Quel opérateur choisir selon ma localisation ?

Il n’y a pas un réseau « meilleur » en toutes circonstances. Même SFR reste un bon opérateur lorsque ce dernier n’est pas en panne. Le vrai critère, c’est la couverture là où vous vivez, travaillez ou voyagez souvent. En métropole, les grands opérateurs se valent globalement, mais dans certaines zones ou territoires d’outre-mer, les écarts peuvent être importants. Le mieux est de consulter la carte de couverture 4G/5G disponible sur le site de l’ARCEP, pour choisir l’opérateur le plus performant dans votre zone.

Faut-il absolument de la 5G ?

Pas forcément. La 4G couvre encore très bien la majorité des usages, même intensifs. La 5G apporte un gain de débit dans certaines zones, mais la différence n’est pas toujours flagrante au quotidien, surtout si votre couverture locale est déjà bonne.

Cela dit, si vous changez de forfait ou de téléphone, opter pour une offre compatible 5G (voire 5G+ ou 5G SA) peut être une bonne idée pour préparer l’avenir. Ces technologies offriront à terme des débits bien supérieurs et moins de latence, même si elles restent aujourd’hui limitées à certains forfaits haut de gamme et appareils compatibles.

