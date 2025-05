Lecture Zen Résumer l'article

Sony donne le coup d’envoi de son opération Days of Play, qui permet d’acheter une PS5 à un prix intéressant. Alors que la Switch 2, critiquée pour son prix, arrive et que Microsoft a choisi l’inflation sur sa gamme Xbox, le moment paraît idéal pour craquer.

Le hasard du calendrier fait bien les choses : alors que Nintendo s’apprête à lancer la Switch 2, critiquée pour sa grille tarifaire élevée, Sony donne le coup d’envoi de ses Days of Play, une vaste campagne promotionnelle pour rallier l’écosystème PlayStation à moindres frais.

On se retrouve par exemple avec l’opportunité de faire l’acquisition d’un pack regroupant une PlayStation 5 Slim équipée d’un lecteur de disque et un exemplaire du jeu EA Sports FC25 pour 450 € (au lieu de 600 €). À son lancement en novembre 2020, la console de Sony coûtait 500 € sans aucun jeu. Il y a donc une belle affaire à saisir.

La belle affaire pour ce pack PS5 + EA Sports FC25 à 450 € // Source : Sony

Les autres promotions sur les consoles

5 raisons de craquer pour une PS5 aujourd’hui

La Switch 2 arrive mais…

Le marché des jeux vidéo va être bouleversé dès le 5 juin par l’arrivée de la Switch 2, la nouvelle console de Nintendo. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut se ruer dessus les yeux fermés, à moins d’être un immense fan et d’être impatient à l’idée de jouer à Mario Kart World.

Car, aujourd’hui, la PlayStation 5 est un bien meilleur deal que la Switch 2. Au-delà de la puissance et des fonctionnalités en plus (lire des films au format Blu-ray, par exemple), la Switch 2 est lancée à un tarif élevé et avec un catalogue de jeux exclusifs restreint. Il finira certes par s’étoffer, mais si l’argument de la portabilité n’en est pas un pour vous, alors la PS5 constitue un bien meilleur choix.

L’abonnement PlayStation Plus

Si on a tendance à ne penser qu’au service Xbox Game Pass pour accéder à un catalogue de jeux de qualité pour quelques euros par mois, il ne faut pas oublier le PlayStation Plus. Dès la formule Extra, on peut profiter de nombreux titres phares dans le but de ne pas compter ses heures sur la PlayStation 5. L’abonnement permet aussi de récupérer, tous les mois, des jeux gratuits, avec une sélection très intéressante pour le mois de juin.

Bien sûr, pendant la durée des Days of Play, le PlayStation Plus est aussi en promotion (jusqu’à 30 % en fonction de la formule choisie).

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en juin 2025 // Source : Sony

Le prix des Xbox ont augmenté…

Une Xbox Series X, concurrente principale de la PlayStation 5, coûte 600 € après une nouvelle augmentation de prix datant de début mai. La console de Microsoft, seule, coûte donc 150 € plus cher que le pack PS5 + EA Sports FC25.

… et les jeux Xbox sont désormais disponibles sur PlayStation 5

Il est difficile de conseiller l’achat d’une Xbox Series X plutôt que d’une PS5 en raison du nouveau positionnement de Microsoft. Après l’acquisition d’Activision Blizzard, la multinationale américaine a décidé de devenir le plus gros éditeur tiers au monde. Des titres comme Forza Horizon 5 et Indiana Jones and the Great Circle sont disponibles sur PS5, en attendant Gears of War: Reloaded.

GTA 6 arrive en 2026

C’est un argument qui sera infaillible aux yeux d’énormément de monde : Rockstar Games a confirmé la sortie de GTA 6 pour le 26 mai 2026 et, sauf nouveau report de quelques semaines, on sera en train d’y jouer dans pile un an. Et pour découvrir ce futur blockbuster dans les meilleures conditions, il faudra soit une PS5 soit une Xbox Series X. Autant s’équiper maintenant pour profiter, déjà, d’un grand catalogue de jeux.

