[Deal du jour] Les vagues de chaleur sont arrivées en France, et les ventilateurs sont réassortis des caves et des garages. Si vous avez eu la désagréable surprise de constater que vos ventilateurs avaient rendu l’âme, il y a une offre sympa sur Amazon.

Pour survivre aux fortes chaleurs, des ventilateurs sont plus qu’indispensables dans un foyer. De pied ou sur table, ils assurent un petit vent frais agréable qui ne réduira pas la température certes, mais qui aide à la supporter. Plutôt que de bouger votre appareil dans chaque pièce, autant en avoir plusieurs prêts à fonctionner. Rowenta possède justement une gamme de ventilateurs efficaces et à de bons prix.

Le lot de deux ventilateurs Rowenta Turbo Silence et Turbo Silence Extreme est normalement vendu 219,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 139,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ces ventilateurs de Rowenta ?

Le Turbo Silence Extreme est le plus performant des deux modèles, et cela se devine à son design un peu plus massif, à l’armature imposante abritant un panneau de commande complet. Vous pourrez sélectionner quatre vitesses de ventilation différentes, ainsi que cinq modes de ventilation.

Parmi les différents modes, une fonction Turbo Boost souffle offre un débit d’air puissant jusqu’à 80 m³/min. La fonction Silence est quant à elle utile pour une ventilation la nuit, avec un faible niveau sonore de 45 dB.

Le Rowenta Turbo Silence Extreme // Source : Rowenta

Pour la nuit toujours, le mode Decrescendo diminue automatiquement le flux d’air toutes les 15 minutes afin de ne pas trop ventiler quand vous vous endormez. Un minuteur est aussi présent pour stopper automatiquement le ventilateur en journée. Le modèle Turbo Silence embarque aussi un mode nuit et un mode Decrescendo ou encore la fonction Turbo Boost, mais fait l’impasse sur le minuteur.

À ce prix, ces ventilateurs sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 130 € pour deux ventilateurs performants et robustes de Rowenta, c’est même une excellente affaire. Leur hauteur est réglable de 110 cm jusqu’à 140 cm, grâce à un pied télescopique. Les deux ventilateurs possèdent cinq pales qui assurent un souffle puissant jusqu’à 72 m³/min pour le modèle Extreme. Le ventilateur peut aussi osciller jusqu’à 120° pour une bonne amplitude, et un réglage automatique du débit d’air en fonction de la température de la pièce est possible.

Au rang des différences, Turbo Silence offre déjà un bon équilibre entre puissance de ventilation et faibles décibels, idéal pour une utilisation quotidienne. La version Turbo Silence Extrême se distingue par un niveau sonore encore plus réduit, même à pleine puissance, adaptée pour une utilisation nocturne. Une télécommande basique est fournie avec les deux modèles, pour contrôler le ventilateur à distance.

Les points à retenir sur ces ventilateurs Rowenta :

Un design massif mais robuste

Silencieux

Un flux d’air puissant et ample

