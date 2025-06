Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La manette DualSense de la PlayStation 5 n’est pas souvent en promotion. Divers sites marchands la proposent en ce moment à moins de 55 €, à l’occasion des Days of Play de Sony.

La DualSense est une excellente manette qui fait l’unanimité auprès des joueuses et des joueurs qui possèdent une Playstation 5. Sony a su révolutionner son pad en proposant des fonctionnalités inédites et quelques évolutions techniques qui permettent à la Dualsense de se démarquer de ses concurrents. Vendue à un prix malheureusement élevé, il est possible de la trouver à un meilleur prix pour les fameux Days of Play, l’évènement annuel de Sony qui permet d’économiser sur bon nombre de produits PlayStation.

Plusieurs e-commerçants se sont alignés sur les tarifs du constructeur. La manette DualSense de Sony est normalement vendue 74,99 €. Plusieurs coloris sont en ce moment proposés à moins de 60 € sur de nombreux sites :

Ce prix est disponible jusqu’au 11 juin 2025.

C’est quoi, cette manette PS5 ?

La manette DualSense est la vraie bonne innovation de la PS5. Son design reprend les lignes classiques des manettes des précédentes PlayStation, depuis la toute première, avec son lot d’améliorations attendues. Les vibrations haptiques offrent un rendu tactile bien plus immersif, tandis que les gâchettes adaptatives appliquent une tension plus ou moins importante selon les actions réalisées. Dommage que tous les développeurs ne tirent pas parti de ces fonctionnalités.

DualSense PS5 noire // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour celles et ceux que ça intéresse, la DualSense est une manette tournée vers le partage et la communauté et intègre un bouton « Create », qui permet de partager une photo ou une vidéo de sa partie. Vous retrouverez aussi un microphone et un haut-parleur pour communiquer avec d’autres joueuses et joueurs.

Est-ce que la DualSense vaut le coup à ce prix ?

La manette de la PS5 vaut bien plus le coup à 55 € qu’à son prix fort. La DualSense est compatible via Bluetooth avec un PC sous Windows 10 ou Windows 11 et les Mac. Vous pourrez donc jouer aux jeux du Xbox Game Pass sur votre ordinateur. La manette est aussi compatible iOS et Android.

L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C.

Les points à retenir sur la DualSense :

Le retour haptique et les gâchettes adaptatives

Compatible PC, Mac, Android et iOS

Jusqu’à 15 h d’autonomie

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !