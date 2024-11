Lecture Zen Résumer l'article

C’est parti pour le Black Friday 2024 ! Après plusieurs semaines de promotions, le rendez-vous ultime pour faire de bonnes affaires atteint son pic, et les e-commerçants lâchent leurs meilleures offres. Smartphones, TV, consoles et de nombreux autres produits profitent de promotions. Nous avons fait le tri dans les offres de Boulanger pour vous proposer les meilleures affaires.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

Notre sélection Black Friday sur Boulanger

Black Friday : les meilleures offres de l’événement

Tout au long du Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous les remplaçons par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Le Google Pixel 8 Pro à 599,99 € au lieu de 1 099 €

Google Pixel 8 Pro // Source : Montage Numerama

Même si c’est le nouveau Pixel 9 Pro que vous retrouverez dans notre guide des meilleurs smartphones en 2024, le Google Pixel 8 Pro reste encore aujourd’hui un excellent smartphone. Le modèle 128 Go, vendu 1 099 € à sa sortie, est proposé au prix de 599,99 €. Avec des dimensions de 162,6 × 76,5 × 8,8 mm pour un poids de 213 g, le Pixel 8 Pro est un grand modèle, qui offre heureusement une bonne préhension. Sa dalle OLED est lumineuse et la puce Tensor 3 délivre de bonnes performances pour les jeux vidéo. Grâce à trois capteurs performants, les clichés sont beaux et détaillés. Le Pixel 8 Pro tiendra une journée et demie d’utilisation dans le cas d’un usage normal.

L’écran incurvé Samsung Odyssey OLED G9 à 999,99 € au lieu de 1 099,99 €

Ecran PC Gamer Samsung Odyssey OLED G9 // Source : Montage Numerama

Pour le Black Friday, le G9, habituellement vendu 1 099 €, est proposé au prix de 999,99 €. Ce moniteur OLED incurvé Samsung Odyssey offre une résolution Dual QHD (5120×1440). Avec une taille de 49 pouces au format ultra-large et un écran incurvé (1000R), le champ de vision est exemplaire, et l’immersion décuplée. Son taux de rafraîchissement de 240 Hz, couplé à un temps de réponse de 0,03 ms, est idéal pour le gaming. Il dispose d’une connectique HDMI 2.1 et d’un DisplayPort.

Le SSD externe T7 de Samsung à 99,99 € au lieu de 129,99 €

Samsung T7 // Source : Montage Numerama

Le pack avec le SSD externe portable T7 1 To de Samsung et son étui, habituellement vendu 129,99 €, est proposé au prix de 99,99 €. Avec des dimensions de 85 × 57 × 8 mm et un poids de moins de 60 g, le T7 est facilement transportable. Le boitier en aluminium est recouvert d’une couche de caoutchouc pour résister aux chocs, et le SSD est certifié IP65 et résistent à la projection d’eau et à la poussière. Sa technologie NVMe et son interface USB 3.2 Gen 2 permettent des débits jusqu’à 1000 Mo/s en vitesse de lecture et d’écriture. Le T7 se connecte aux Mac, PC, appareils Android et vos consoles de jeux.

L’enceinte portable JBL Xtreme 4 à 249,99 € au lieu de 349,99 €

Enceinte portable JBL Xtreme 4 // Source : Montage Numerama

La JBL Xtreme 4, normalement vendue 349,99 €, est disponible au prix de 249,99 € pendant le Black Friday. La JBL Xtreme 4 est une enceinte résistante et étanche jusqu’à 1 mètre. Elle peut se porter en bandoulière grâce à une sangle solide et amovible. Sur sa surface, deux rangers de boutons permettent d’allumer et d’éteindre l’appareil, de l’appairer en Bluetooth, ainsi que de contrôler la lecture et le volume. Sa puissance de 100W RMS délivre un son puissant et parfaitement équilibré, même à fort volume. Son autonomie est de 15 h à puissance moyenne.

L’ordinateur portable Acer Swift Go 14 à 899 € au lieu de 1 099 €

Ordinateur portable ACER Swift GO // Source : Montage Numerama

Normalement vendu 1 099 €, le PC portable Acer Swift Go 14 (SFG14-63-R03J) est disponible en promotion au prix de 899 € pendant ce Black Friday. L’Acer Swift Go 14 est un laptop léger de 1,32 kg et d’une épaisseur de 14,9 mm. Il est doté d’une dalle OLED de 14 pouces à la définition 2,8 K et au taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur, le processeur Ryzen 7 8845HS à 8 cœurs, cadencé à 3,80 GHz et épaulé par 16 Go de RAM fait un excellent travail pour le multitâche et pour un usage professionnel. Vous pourrez vous lancer dans du montage vidéo ou de la retouche photo sans problème. Il est bien fourni en connectiques, avec un port HDMI 2.1, un port USB-C et deux ports USB 3.2 Gen 1. Niveau autonomie, comptez 12 h d’utilisation.

La trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Pro (2nd Gen) à 399,99 € au lieu de 549,99 €

XIAOMI Scooter 4 Pro (2nd Gen // Source : Montage Numerama

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen) se trouve normalement à 549,99 €. Elle est proposée pour le Black Friday au prix de 399,99 €. La Scooter 4 Pro pèse 19 kg, et peut se plier facilement et rapidement pour prendre les transports en commun. Sur la route, ses pneus tubeless de 10 pouces absorbent les chocs et offrent une bonne adhérence. La conduite est souple et stable, et les freins efficaces et les clignotants rassurent pendant la conduite. Son moteur d’une puissance nominale de 400 W et maximale de 1 000 W permet de gravir des pentes jusqu’à 22 %. Niveau endurance, la Scooter 4 Pro 2nd gen peut tenir 60 km dans de bonnes conditions.

La montre sport Garmin Venu 3 à 349 € au lieu de 429 €

Montre sport Garmin Venu 3 // Source : Montage Numerama

La Garmin Venu 3 est vendue 499 € à sa sortie. Le Black Friday permet de mettre la main dessus au prix de 349 €. La Garmin Venu 3 vous permet de consulter le suivi de vos données de santé et vos activités sportives via un écran AMOLED de 1,4″, tactile de qualité. Les différents capteurs (fréquence cardiaque, SpO2, altimètre, gyroscope) sont performants et fiables. La navigation, tactile ou avec des boutons physiques, est quant à elle facile. Son autonomie est de 14 jours, ou une semaine si vous l’utilisez complètement quotidiennement.

Le ventilateur-chauffage Dyson à 299 € au lieu de 429,90 €

Ventilateur-chauffage Dyson AM09 // Source : Montage Numerama

Le chauffage ventilateur Dyson AM09 est normalement vendu 429 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Dyson au prix de 299 €. Ce chauffage et ventilateur possède un format vertical en forme d’anneau, d’une hauteur de 59,5 cm. Il peut s’incliner ou se tourner pour diriger son flux d’air, afin d’optimiser le chauffage et la ventilation. Des fonctionnalités automatiques mesurent la température ambiante pour assurer un chauffage régulier. Vous pourrez programmer l’arrêt automatique à une heure précise. Deux modes sont présents pour chauffer une pièce de manière homogène, ou pour disposer d’un jet d’air plus puissant.

Le pack Philips Hue W&C Découverte à 109,99 € au lieu de 199,99 €

Airfryer Philips Series 3000 9L Double Panier // Source : Philips

Le pack Philips Hue White and Color est normalement vendu 199,99 €. Il est proposé pour le Black Friday au prix de 109,99 €. Les ampoules LED E27 du pack offrent pas moins de 16 millions de couleurs et autant de possibilités de personnalisation. L’application Philips Hue disponible sur smartphone permet de personnaliser votre éclairage. Les assistants vocaux Google Assistant, Amazon Alexa et Siri sont aussi de la partie. Niveau installation, connectez simplement le Hue Bridge à votre box Internet après l’avoir branché à une prise murale, et cherchez vos ampoules dans l’application. Ce pack comprend aussi une télécommande/interrupteur.

Le Airfryer Philips Series 3000 à 139 € au lieu de 199 €

Airfryer PHILIPS Series 3000 // Source : Philips

Habituellement vendu à 199 €, le Philips Airfryer Série 3 000 est proposé pour ce Black Friday au prix de 139 €. Cet Air Fryer est une friteuse pour cuire vos aliments sans matière, à la manière d’un four traditionnel à chaleur tournante, et sans huiles. Vous pourrez cuire les aliments, les faire frire ou les griller, les rôtir ou les réchauffer. L’appareil chauffe quasiment instantanément à la température désirée, de 40 °C à 200 °C, et peut maintenir vos aliments au chaud. L’application NutriU est adaptée à vos préférences. Cet Air Fryer comprend deux bacs pour cuire plusieurs plats en même temps, avec un volume de 9 L.

