[Deal du jour] Le prix toujours élevé des consoles peut être un frein à l’achat. Les joueuses et les joueurs attendent souvent des promotions pour craquer, ou des packs à des prix attractifs. C’est le cas de ce pack Xbox Series X avec deux jeux.

C’est quoi, la promotion sur ce pack Xbox Series X ?

La Xbox Series X est normalement vendue au prix de 499,99 €. Elle est en ce moment proposée sur La Fnac, dans un pack avec Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition et Assassin’s Creed Mirage, le tout au prix de 499,99 €, soit les deux jeux offerts.

C’est quoi, ces deux jeux offerts dans le pack ?

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition est, comme son nom l’indique, l’édition ultime du jeu, avec la mise à jour 2.0 et l’extension Phantom Liberty. Depuis sa sortie, Cyberpunk 2007 n’a plus grand-chose à voir aujourd’hui. Les équipes de CD Projekt RED ont apporté de nombreux correctifs importants, notamment sur l’IA, le gameplay ou les combats. La mégapole futuriste de Night City est plus vivante, et l’expérience bien plus immersive. Vous incarnez V, un cyber-mercenaire plongé dans une sombre histoire avec la corporation Arasak, dans un récit bien écrit, appuyé par une narration et des personnages complexes.

Changement de ton et d’époque, Assassin’s Creed Mirage revient aux bases de la série, et place son intrigue dans le Bagdad de 861. Vous incarnez le Basim Ibn Ishaq, un simple voleur, déjà aperçu dans Assassin’s Creed Valhalla. Pour ce nouvel opus, la formule resserre son intrigue pour une expérience mieux écrite et un retour aux sources qui fonctionne.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty // Source : CD Projekt Red

Est-ce que ce pack vaut le coup à ce prix ?

Deux très bons jeux offerts avec la console de Microsoft, c’est une bonne affaire ! Pour rappel, la Xbox Series X se décline en deux versions : la Series S 100 % digitale, et la Series X, plus puissante et dotée d’un lecteur de disques. Cette dernière, présente dans le pack, embarque un processeur de 12 TFlops, 16 Go de RAM, et un SSD de 1 To. Vous pourrez jouer en 4K et 60 fps, avec une fréquence d’image entre 60 Hz et 120 Hz.

Enfin, tout comme le PS Plus de Sony, le Xbox Game Pass vous offre un accès illimité à une grande bibliothèque de titres jouables gratuitement, si vous possédez bien sûr un abonnement.

