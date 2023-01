Une semaine après notre arrivée à Las Vegas, il est temps de faire le bilan du CES 2023, le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies. Certaines tendances étaient prévisibles, d’autres plus surprenantes.

L’édition 2023 du CES s’est achevée le 8 janvier. Trois ans après le début du covid, les choses sont pratiquement revenues à la normale à Las Vegas, où des milliers de participants venus du monde entier se sont croisés au milieu d’une infinité d’appareils connectés. Évidemment, toutes les innovations ne se valent pas. Il y a eu quelques produits séduisants comme le capteur d’urine de Withings ou la bande LED pour apprendre le piano, mais aussi plein de gadgets comme la cabine de douche connectée ou un écran pour manette Xbox. La routine pour le CES.

Que retiendra-t-on du CES 2023 ? Numerama a passé 6 jours à Las Vegas. Voilà ce qu’il faut retenir du grand salon de la tech.

La réalité virtuelle à l’honneur, en attendant Apple

Le CES 2023 est-il victime d’une bulle ? Ou est-il en avance sur la prochaine révolution technologique ? Le nombre de casques de réalité virtuelle présents dans les allées du salon de Las Vegas était anormalement élevé cette année. Impossible de marcher deux minutes sans croiser une personne avec un casque, alors que l’on sait que cette technologie peine encore à convaincre dans le vrai monde. Ce n’est pas forcément surprenant pour un salon high-tech, mais la surreprésentation de la VR était vraiment une des sensations fortes de l’année 2023.

Parmi les nouveautés du CES 2023 dans la catégorie réalité virtuelle, HTC a dévoilé son nouveau casque Vive XR Elite, Sony a proposé de premières démos publiques de son PlayStation VR2, la startup française Lynx est venue avec son casque de réalité mixte. Plusieurs marques ultra-spécialisées ont aussi montré des produits inconnus du grand public. Chez TCL, on a même pu voir de véritables lunettes de réalité augmentée, afin de donner un avant-goût du futur. Enfin, il n’était pas rare de croiser des accessoires dédiés à la réalité virtuelle. Gants, vestes, capteur pour permettre son utilisation en voiture… Tout est bon pour augmenter l’immersion.

Jouer en VR à l’arrière d’une voiture, c’était une des expériences phares du CES 2023. // Source : Holoride / Numerama

Quid du métavers ? Si le mot était sur quelques stands, il était étrangement rare (ou mal utilisé, certains l’affichaient en gros, mais parlaient de réalité virtuelle). La preuve que le concept convainc moins qu’avant, mais que les casques continuent d’intéresser le marché.

Que faut-il penser de cette explosion de la réalité virtuelle ? Malheureusement, sa surreprésentation au CES ne veut rien dire. Que le monde de la tech s’emballe alors qu’Apple est supposé rentrer sur ce marché dans les prochains mois n’a rien d’étonnant.

Le PlayStation VR2 a beaucoup attiré au CES, mais Sony n’a organisé que très peu de démos. // Source : Numerama

La maison connectée se cherche encore

L’arrivée du standard Matter change tout pour la maison connectée. Dans les prochains mois, tous les objets domotiques devraient pouvoir interagir entre eux, que vous utilisiez les assistants d’Apple, Amazon ou Google. Matter aspire à tout simplifier, ce qui serait déjà une avancée immense pour ce marché si complexe.

Au CES, Matter était partout. La maison connectée a rarement profité d’une aussi grande exposition, même si l’on peut se demander si les constructeurs vont vraiment dans le bon sens. On a pu voir l’inscription « Matter » partout, mais pour quoi faire ? La plupart des produits compatibles étaient des ampoules et des prises, rares sont les marques à avoir annoncé des mises à jour pour leurs produits existants.

Sur tous les stands maison connectée, il y avait écrit Matter quelque part. // Source : Numerama

Le CES 2023 est-il arrivé trop tôt après le lancement de Matter ? Est-ce pour ça que peu de produits qui exploitent vraiment le standard ont été montrés ? Quoi qu’il en soit, la maison connectée est de retour au centre des intérêts.

L’automobile toujours plus présente à Las Vegas

Les marques de voitures confondent-elles le CES avec un salon automobile ? Au vu du nombre de constructeurs présents à Las Vegas, cette question est plus que jamais légitime en 2023. En même temps, comment reprocher aux marques de profiter de cette exposition planétaire, et surtout américaine, pour tenter de séduire de nouveaux marchés ?

Les approches des marques automobiles ne sont pas toutes les mêmes au CES. Certaines, comme Peugeot, dévoilent des concepts. D’autres, comme BMW, des technologies (des voitures qui changent de couleur). Tandis que des géants de la tech, comme Sony, se préparent à débarquer sur le marché de l’automobile. Il y avait des voitures partout à Las Vegas.

Afeela est le nom choisi par Sony et Honda pour lancer une voiture électrique. // Source : Ulrich Rozier

Évidemment, les voitures autonomes étaient aussi à l’honneur (il n’était pas rare d’en croiser dans les rues, nous avons même assisté à une course de véhicules sans conducteur). Beaucoup d’accessoiristes ont aussi misé sur des écrans pour occuper les passagers à l’arrière… ou des casques VR.

La télé n’était pas la reine

Depuis plusieurs années, le CES s’est transformé en salon de la télé. Les marques attendent généralement Las Vegas pour dévoiler leurs dernières innovations, qui attirent généralement les visiteurs. En 2023, on a senti un gros ralentissement de ce côté.

S’il y a assurément eu beaucoup de nouvelles télés, souvent plus grandes, l’innovation n’était pas réellement là. La gamme 2023 de Samsung ressemble, par exemple, à celle de 2022, même si le Coréen a logiquement dévoilé des télés plus fines et plus grandes. En revanche, chez Sony, il n’y a eu aucune télé pour la première fois.

Samsung a montré des téléviseurs microLED, comme les années précédentes. // Source : Numerama

La seule tendance observée du côté des téléviseurs concerne le sans-fil. La startup Displace a montré un écran de 55 pouces qui fonctionne avec des batteries (mais qui ne fonctionne pas très bien), tandis que LG veut éliminer les ports HDMI et USB pour tout passer en sans-fil.

L’accessibilité, la bonne nouvelle du CES 2023

On entre dans la catégorie des surprises, et l’on commence par une bonne. Au CES 2023, plusieurs marques ont misé sur l’accessibilité. Des multiples projets de startups ont été présentés (comme le fauteuil roulant SCEWO, qui permet à une personne handicapée de monter pour attraper quelque chose en hauteur). On a pu voir une manette PlayStation pour les personnes en situation de handicap ou un bras articulé pour mettre du rouge à lèvres chez L’Oréal.

L’Oréal est aussi présent au #CES2023, son objectif est de prouver que la tech peut agir au service de la beauté. Il y a des produits d’accessibilité, ou de la réalité augmentée pour faciliter l’utilisation de ses produits. pic.twitter.com/AqGBJRYSlY — Numerama (@Numerama) January 7, 2023

Plutôt que de lancer des gadgets amusants, mais inutiles, pour faire parler d’elles, certaines entreprises ont décidé de s’adresser à un plus petit public avec des produits au fort intérêt. Cette tendance est plaisante, alors que l’accessibilité gagne en importance dans le monde des nouvelles technologies.

Le retour surprise de la 3D (oui, la 3D)

Qui se souvient de la 3DS, la console de Nintendo qui permettait de voir en 3D sans lunettes ? Pour une raison qui nous dépasse, cette technologie a fait son grand retour au CES 2023. Personne ne l’avait demandé, mais les constructeurs tech l’ont fait. L’effet Avatar, alors que le premier film avait déjà provoqué l’explosion du marché des téléviseurs 3D, à l’époque au CES 2010.

Un des produits qui a fait sensation à Las Vegas est signé Asus. La marque a dévoilé un ordinateur portable avec un écran 3D, qui utilise des caméras pour suivre vos yeux. Nos confrères de Frandroid ont été bluffés par l’expérience, même si l’absence de contenus compatibles risque d’enterrer le produit. De notre côté, nous sommes tombés sur des téléviseurs 3D sans lunettes. C’est assez impressionnant quand on est en face, mais bien plus flou qu’avec un écran « normal ».

Ce téléviseur 3D fonctionne sans lunettes, mais on ne voit rien sur les côtés. // Source : Numerama

À Las Vegas, la réalité virtuelle, la maison connectée et les voitures l’ont emporté en 2023. Les tendances seront-elles les mêmes l’an prochain ? La 3D va-t-elle disparaître aussi vite qu’elle est réapparue ? L’année s’annonce intéressante du point de vue des innovations technologiques.