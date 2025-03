Lecture Zen Résumer l'article

Les appels se multiplient en Europe en faveur d’un réveil stratégique et d’une plus grande autonomie militaire. Le Vieux Continent peut-il faire sans l’Amérique, ses troupes et son puissant complexe militaro-industriel ? En matière industrielle, l’Europe a bien des atouts à faire valoir : c’est ce qu’Emmanuel Macron a évoqué lors de son allocution du 5 mars 2025.

C’est un moment de sidération qui a saisi l’Europe en regardant, en direct à la télévision, la rencontre orageuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le 28 février 2025 à la Maison-Blanche. La discussion, qui a donné l’impression d’une embuscade politique contre le président ukrainien, a surtout révélé un fossé croissant entre l’Amérique et le Vieux Continent.

Depuis, les capitales européennes semblent s’apercevoir plus que jamais de la solitude militaire qui les attend face au lâchage de l’allié américain. Mais de cet électrochoc paraît émerger une réaction, sous l’impulsion française. Ainsi, la Commission européenne a présenté un plan consistant à mobiliser jusqu’à 800 milliards d’euros pour la défense et l’autonomie stratégique de l’UE.

Dans cette affaire, l’Europe a la chance d’avoir en son sein une industrie qui figure parmi les meilleures au monde. Selon l’étude de 2023 du SIPRI, on dénombre d’ailleurs 30 entreprises européennes parmi les 100 plus grosses sociétés productrices et de services militaires dans le monde. Mais il en existe encore d’autres, de plus petite envergure.

La Commission européenne a proposé un plan à 800 milliards d’euros pour relancer les efforts dans la défense de l’UE. // Source : Giampaolo Squarcina

Cette liste ci-après vient détailler les activités et les produits de ces sociétés, et de quelques autres. Il s’agit d’une liste large, au-delà de l’UE, avec le Royaume-Uni, l’Ukraine, la Turquie et la Norvège. Elle rappelle surtout que ces entreprises couvrent tous les domaines de la défense et fournissent le nécessaire pour tout l’éventail des besoins militaires.

Bien qu’étendue, cette énumération ne doit pas faire oublier la cascade de sous-traitants et de prestataires qui existe derrière ces grands groupes, ni les organismes de recherche. Un exemple parmi d’autres : l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) est central dans le développement des armes hypersoniques françaises.

Ce récapitulatif doit être assorti toutefois d’un bémol : il existe dans certains matériels européens des composants américains, et c’est un point critique à traiter. C’est ce que soulignait Thomas C. Theiner, expert militaire et analyste géopolitique, dans des fils consacrés à l’aviation de combat et les armements, et aux autres aéronefs.

Cette problématique concerne d’ailleurs toutes les branches de l’armée, des systèmes terrestres aux moyens navals, en passant par les hélicoptères, les drones et ainsi de suite. La France n’est pas épargnée par l’enjeu. L’exemple le plus parlant est celui du porte-avions Charles de Gaulle, qui emploie des catapultes américaines pour propulser sa chasse.

Il reste désormais à savoir si la cadence de production peut désormais suivre les nouvelles ambitions qui émergent en Europe.

Aérospatiale et aviation

Airbus 🇪🇺

Domaine principal d’activité : Aérospatiale et aviation

Pays : Europe (entreprise multinationale, principalement en France, Allemagne, Espagne)

Spécialités : systèmes aérospatiaux, satellites, avions militaires

Produits principaux :

Avion de transport A400M

Hélicoptère Tigre

Avion de transport civil (gamme Airbus A320, A330, A350, A380, etc.)

BAE Systems 🇬🇧

Domaine principal d’activité : aérospatiale et aviation (également présent dans le naval et le terrestre)

Pays : Royaume-Uni

Spécialités : aéronautique militaire, construction navale, véhicules de combat terrestres, solutions de cybersécurité, systèmes électroniques de défense

Produits principaux :

Avion de combat Eurofighter Typhoon (en coopération)

Avion d’entraînement Hawk

Porte-avions de la classe Queen Elizabeth (pour la Royal Navy)

Véhicules blindés (comme le CV90, en coopération)

Systèmes électroniques et de communication pour la défense

Baykar 🇹🇷

Domaine principal d’activité : Aérospatiale et aviation

Pays : Turquie

Spécialités : conception et production de drones (UAV) de reconnaissance et de combat, systèmes autonomes, technologie de communication et d’avionique pour drones

Produits principaux :

Drone tactique Bayraktar TB2

Drone de combat Akinci (MALE – moyenne altitude, longue endurance)

Prototype de drone de combat furtif Kızılelma (en cours de développement)

Dassault Aviation Group 🇫🇷

Domaine principal d’activité : Aérospatiale et aviation

Pays : France

Spécialités : conception et fabrication d’avions de chasse, jets d’affaires, électronique embarquée, systèmes de drones

Produits principaux :

Avion de combat Rafale

Avion de combat Mirage 2000

Famille de jets d’affaires Falcon

Projets de drones (par exemple nEUROn, démonstrateur de drone de combat)

Leonardo 🇮🇹

Domaine principal d’activité : Aérospatiale et aviation

Pays : Italie

Spécialités : hélicoptères, avions d’entraînement, systèmes électroniques et de communication, solutions de cybersécurité

Produits principaux :

Hélicoptères AW101, AW139

Avion d’entraînement M-346

Participation au programme Eurofighter Typhoon (capteurs et systèmes)

Saab 🇸🇪

Domaine principal d’activité : Aérospatiale et aviation

Pays : Suède

Spécialités : avions de chasse, radars et systèmes de surveillance, missiles, sous-systèmes électroniques

Produits principaux :

Avion de combat JAS 39 Gripen

Missiles RBS15 (antinavires) et RBS70 (sol-air)

Radars Giraffe (surveillance et défense aérienne)

Systèmes de combat et de détection pour la marine (corvettes, sous-marins via Saab Kockums)

Turkish Aerospace Industries (TAI) 🇹🇷

Domaine principal d’activité : Aérospatiale et aviation

Pays : Turquie

Spécialités : conception, développement et production d’avions, d’hélicoptères, de drones (UAV), de systèmes aérospatiaux et d’avionique

Produits principaux :

Avion d’entraînement Hürkuş

Hélicoptère d’attaque T129 ATAK (en collaboration avec Leonardo)

Drone de surveillance et de combat ANKA (MALE)

Drone Aksungur (MALE, endurance prolongée)

Avion de chasse de nouvelle génération TF-X (projet en développement)

Électronique et systèmes de communication

Le GM 200 MM/A de Thales. // Source : Thales

ASELSAN 🇹🇷

Domaine principal d’activité : Électronique et systèmes de communication

Pays : Turquie

Spécialités : systèmes de communication tactiques et sécurisés, radars et capteurs, systèmes d’optro­nique (infrarouge, vision nocturne), solutions de commandement et contrôle, systèmes de guerre électronique

Produits principaux :

Systèmes de communication militaires (radio tactique, réseaux sécurisés)

Radars de surveillance et de défense aérienne (ex. KALKAN)

Systèmes de guerre électronique (ex. KORAL)

Stations d’armes téléopérées (pour véhicules terrestres et navals)

Contributions à la défense aérienne de courte portée et drones (en collaboration avec d’autres industriels turcs)

Indra Sistemas 🇪🇸

Domaine principal d’activité : Électronique et systèmes de communication

Pays : Espagne

Spécialités : radars, systèmes de commandement et contrôle (C2), solutions de cybersécurité, simulateurs, intégration de systèmes pour la défense

Produits principaux :

Radars de surveillance et de contrôle du trafic aérien (civil et militaire)

Systèmes de gestion de combat pour la marine et l’armée de l’air

Solutions de commandement et contrôle interopérables (C2)

Systèmes de guerre électronique et de cybersécurité

Hensoldt 🇩🇪

Domaine principal d’activité : Électronique et systèmes de communication

Pays : Allemagne

Spécialités : capteurs radars, solutions d’optronique (infrarouge, vision nocturne), systèmes de guerre électronique, identification friend-or-foe (IFF) et surveillance aérienne

Produits principaux :

Radars TRS-3D/4D et radars de surveillance navale et terrestre

Équipements d’optronique (caméras thermiques, jumelles de vision nocturne, systèmes de ciblage)

Solutions de guerre électronique (ECM/ESM) et d’identification IFF

Systèmes d’avionique et de protection pour aéronefs

Note : Hensoldt résulte en partie de la scission des activités de défense électronique d’Airbus (ex-Cassidian). L’entreprise se concentre principalement sur les technologies de détection et de protection.

Thales 🇫🇷

Domaine principal d’activité : Électronique et systèmes de communication

Pays : France

Spécialités : systèmes de communication, radars, systèmes de commandement et contrôle, cybersécurité, solutions satellitaires

Produits principaux :

Radars Ground Master (GM)

Systèmes de communication pour aéronefs et navires

Systèmes de commandement et contrôle pour la défense

Solutions de cybersécurité

Satellites (via Thales Alenia Space)

Moteurs et propulsions

Le moteur M88 de Safran. // Source : Okki

Rolls-Royce 🇬🇧

Domaine principal d’activité : Moteurs et propulsions

Pays : Royaume-Uni

Spécialités : moteurs d’avion (civils et militaires), turbines marines, réacteurs pour sous-marins nucléaires (Royaume-Uni)

Produits principaux :

Gamme de turboréacteurs militaires (ex. Rolls-Royce Pegasus pour le Harrier)

Moteurs Trent (pour avions civils et militaires)

Turbines marines pour bâtiments de guerre

Réacteurs nucléaires pour la Royal Navy

Safran 🇫🇷

Domaine principal d’activité : Moteurs et propulsions

Pays : France

Spécialités : moteurs d’avions et d’hélicoptères (en propre ou en coentreprise), optronique, avionique, trains d’atterrissage, systèmes de navigation inertielle

Produits principaux :

Moteur M88 (pour l’avion de combat Rafale)

Gamme de moteurs d’hélicoptères (Arriel, Arrius, Makila)

Moteurs LEAP (avec General Electric via CFM International)

Systèmes optroniques et de navigation (caméras thermiques, viseurs, systèmes inertiels)

Systèmes terrestres et armements

La dernière version du Leopard 2 arc 3.0. // Source : KNDS

JSC Ukrainian Defense Industry 🇺🇦

Domaine principal d’activité : Systèmes terrestres et armements

Pays : Ukraine

Spécialités : conception et production de véhicules blindés (chars, véhicules d’infanterie), modernisation de matériel d’origine soviétique, développement de missiles antichars et antinavires, maintien et gestion d’un large ensemble d’industries de la défense (y compris aéronautique et naval)

Produits principaux :

Chars T-64 modernisés et T-84 « Oplot »

Véhicule blindé de transport de troupes BTR-4

Missiles antichars Stugna-P

Missile antinavire R-360 « Neptune »

Divers programmes de modernisation de systèmes terrestres et aériens (incluant Antonov pour l’aéronautique)

Note : Cette holding (ex-Ukroboronprom) regroupe plusieurs entreprises d’armement couvrant différents segments (aérien, naval, terrestre), mais son cœur d’activité industriel et de recherche est souvent identifié dans le domaine terrestre et des armements.

KMW (Krauss-Maffei Wegmann) 🇩🇪

Domaine principal d’activité : Systèmes terrestres et armements

Pays : Allemagne

Spécialités : conception et production de chars de combat, véhicules blindés, systèmes d’artillerie et de défense aérienne

Produits principaux :

Char Leopard 2 (toutes versions)

Véhicule de combat d’infanterie Puma (avec Rheinmetall)

Obusier automoteur PzH 2000

Véhicules blindés légers et systèmes de défense antiaérienne (Gepard, etc.)

KNDS 🇫🇷/🇩🇪

Domaine principal d’activité : Systèmes terrestres et armements

Pays : Coentreprise franco-allemande (France/Allemagne — KMW + Nexter )

Spécialités : développement de nouveaux programmes terrestres (chars, véhicules blindés), fusion des compétences KMW et Nexter

Produits principaux :

Futur char de combat européen (MGCS – Main Ground Combat System, en cours de développement)

Projets conjoints de véhicules blindés et systèmes d’artillerie

Synergie des gammes Leopard 2, Leclerc, CAESAR, etc.

Nexter 🇫🇷

Domaine principal d’activité : Systèmes terrestres et armements

Pays : France

Spécialités : conception et fabrication de chars, véhicules blindés, systèmes d’artillerie, munitions

Produits principaux :

Char de combat Leclerc

Canon automoteur CAESAR

Véhicule blindé VBCI (en coopération avec d’autres acteurs)

Large gamme de munitions (petit, moyen et gros calibres)

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) 🇵🇱

Domaine principal d’activité : Systèmes terrestres et armements

Pays : Pologne

Spécialités : holding regroupant la conception, la production et la modernisation de blindés, d’artillerie, de systèmes d’armes légères, d’équipements de défense aérienne et de solutions navales

Produits principaux :

Modernisation de chars T-72 et production du PT-91 « Twardy »

Véhicule de transport de troupes KTO Rosomak (8×8)

Obusier automoteur AHS Krab

Véhicule de combat d’infanterie Borsuk (en cours de développement)

Systèmes de défense aérienne portables (missiles Grom et Piorun)

Participation à des projets navals (via PGZ Stocznia Wojenna)

Note : PGZ, en tant que conglomérat national, est actif dans plusieurs domaines (naval, aéronautique, électronique), mais se distingue surtout par son offre et son savoir-faire en matière de systèmes terrestres et d’armements.

Rheinmetall 🇩🇪

Domaine principal d’activité : Systèmes terrestres et armements

Pays : Allemagne

Spécialités : armements et munitions pour chars et véhicules blindés, systèmes de tourelles, véhicules de combat d’infanterie, systèmes d’artillerie, solutions de défense aérienne de courte portée

Produits principaux :

Canon principal 120 mm du char Leopard 2 (L/44 et L/55)

Véhicule de combat d’infanterie Puma (en collaboration avec Krauss-Maffei Wegmann)

Véhicule de combat d’infanterie Lynx

Systèmes d’artillerie et munitions (RCH 155, etc.)

Systèmes de défense aérienne à courte portée (Oerlikon Skyshield)

Czechoslovak Group (CSG) 🇨🇿

Domaine principal d’activité : Systèmes terrestres et armements

Pays : République tchèque

Spécialités : holding industriel englobant la conception, la production et la modernisation de véhicules terrestres (camions militaires, chars, véhicules blindés), systèmes d’artillerie, munitions, radars et électronique de défense

Produits principaux :

Camions militaires Tatra (T 815, Tatra Force, etc.)

Modernisation de chars T-72 et véhicules blindés (Excalibur Army, Tatra Defence Vehicle)

Systèmes d’artillerie automoteurs (DANA M2, etc.)

Radars et systèmes de surveillance (via Retia)

Large gamme de munitions (via MSM Group)

Note : Czechoslovak Group opère comme une holding regroupant plusieurs sociétés (Excalibur Army, Tatra Trucks, Tatra Defence Vehicle, Retia, MSM Group, etc.), couvrant un large éventail de services et de produits de défense.

Missiles et systèmes de défense

Des missiles MBDA au Salon du Bourget. // Source : Numerama

Diehl 🇩🇪

Domaine principal d’activité : Missiles et systèmes de défense

Pays : Allemagne

Spécialités : conception et production de missiles (air-air, surface-air), munitions de moyen et gros calibre, systèmes d’artillerie guidée, solutions d’électronique de défense

Produits principaux :

Missile air-air IRIS-T

Système sol-air IRIS-T SLM

Munitions de précision et obus d’artillerie guidés

Technologies de guidage et de contrôle (capteurs, systèmes de pilotage)

Note : Diehl est un groupe présent dans plusieurs domaines de haute technologie (électronique, aérospatial, défense). Dans la défense, c’est surtout Diehl Defence qui se distingue par le développement et la production de missiles et de munitions.

Kongsberg Gruppen 🇳🇴

Domaine principal d’activité : Missiles et systèmes de défense

Pays : Norvège

Spécialités : développement de missiles (principalement antinavires), systèmes de commandement et contrôle pour la marine, stations d’armes téléopérées, solutions d’avionique et de surveillance

Produits principaux :

Missile antinavire Naval Strike Missile (NSM)

Missile de croisière Joint Strike Missile (JSM)

Station d’armes téléopérée PROTECTOR RWS

Systèmes de commandement et contrôle pour la marine et la surveillance côtière

MBDA 🇪🇺

Domaine principal d’activité : Missiles et systèmes de défense

Pays : Europe (joint-venture entre Airbus, BAE Systems et Leonardo, principalement présent en France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne)

Spécialités : conception et production de missiles (air-air, sol-air, antinavires, antichars) et systèmes de défense intégrés

Produits principaux :

Missile air-air Meteor

Missile de croisière SCALP/Storm Shadow

Missile antinavire Exocet

Missile Mistral (sol-air de courte portée)

Missile antichar MILAN

Systèmes navals

Une frégate FREMM. // Source : Leonard Adams

Damen Group 🇳🇱

Domaine principal d’activité : Systèmes navals

Pays : Pays-Bas

Spécialités : conception et construction navale (patrouilleurs, frégates, corvettes), modernisation et maintenance, chantiers navals internationaux

Produits principaux :

Corvettes et frégates SIGMA

Navires de patrouille côtière et hauturiers (classe Stan Patrol)

Navires de soutien et de logistique pour marines (MRSS, LPD)

Solutions de modernisation, refit et maintenance pour la marine civile et militaire

Fincantieri 🇮🇹

Domaine principal d’activité : Systèmes navals

Pays : Italie

Spécialités : conception et construction de navires militaires (frégates, corvettes, bâtiments amphibies), sous-marins, navires de soutien logistique et de patrouille, maintenance et modernisation de flottes

Produits principaux :

Frégates FREMM (en collaboration avec Naval Group pour la partie française)

Frégates de la classe Bergamini (version italienne des FREMM)

Bâtiments de projection et de commandement, navires amphibies (ex. LHD Trieste)

Navires de patrouille hauturiers et corvettes destinés aux marines étrangères

Naval Group 🇫🇷

Domaine principal d’activité : Systèmes navals

Pays : France

Spécialités : conception et construction de sous-marins, frégates, porte-avions, systèmes de combat navals, maintien en condition opérationnelle des bâtiments militaires

Produits principaux :

Sous-marins nucléaires d’attaque classe Barracuda

Sous-marins conventionnels classe Scorpène

Frégates multi-missions (FREMM)

Corvettes Gowind

Porte-avions Charles de Gaulle (en partenariat pour l’architecture et la construction navale)

Navantia 🇪🇸

Domaine principal d’activité : Systèmes navals

Pays : Espagne

Spécialités : conception et construction de navires militaires (frégates, sous-marins, navires d’assaut amphibies), modernisation et maintenance de flottes

Produits principaux :

Frégates F100 (classe Álvaro de Bazán)

Navire d’assaut amphibie Juan Carlos I

Sous-marins S-80 (classe Isaac Peral)

Corvettes Avante 2200 (export)

ThyssenKrupp 🇩🇪

Domaine principal d’activité : Systèmes navals

Pays : Allemagne

Spécialités : construction navale (sous-marins, frégates, corvettes), ingénierie marine, modernisation et maintenance de navires militaires

Produits principaux :

Sous-marins de la série Type 209/Type 212/Type 214 (via ThyssenKrupp Marine Systems)

Frégates (ex. participation aux frégates F125)

Corvettes et autres bâtiments de surface (conception et construction partielle)

Services de modernisation et d’entretien pour marines étrangères

Note : ThyssenKrupp, en tant que grand conglomérat, est présent dans de nombreux secteurs (sidérurgie, industrie, etc.). Dans le domaine de la défense, c’est principalement via ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) qu’il se distingue.

Services et support

Visualisation du développement d’une ogive nucléaire. // Source : CEA

Atomic Weapons Establishment 🇬🇧

Domaine principal d’activité : Services et support (spécialisé dans la recherche, la conception, la maintenance et l’élimination liées à l’armement nucléaire)

Pays : Royaume-Uni

Spécialités : développement et maintenance des ogives nucléaires pour la dissuasion britannique (programme Trident), recherches en physique nucléaire, sécurité et fiabilité des armes atomiques

Produits principaux :

Ogives nucléaires pour les missiles Trident

Programmes de R&D et de tests relatifs à la dissuasion nucléaire

Installations de recherche et de simulation pour la sûreté et la sécurité des armes nucléaires

Note : AWE est un organisme chargé de la conception et de l’entretien des ogives nucléaires britanniques, opéré sous contrat pour le gouvernement du Royaume-Uni.

Babcock International Group 🇬🇧

Domaine principal d’activité : Services et support

Pays : Royaume-Uni

Spécialités : maintenance, modernisation et gestion de flottes navales (notamment pour la Royal Navy), ingénierie nucléaire, soutien et formation pour les forces terrestres et aériennes, MRO (Maintenance, Repair & Overhaul)

Produits principaux :

Conception de frégates (par ex. Arrowhead 140, base de la Type 31 pour la Royal Navy)

Entretien et soutien des sous-marins de la Royal Navy

Services d’ingénierie et de formation militaire

Soutien opérationnel pour hélicoptères (maintenance, réparations, opérations)

CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) 🇫🇷

Domaine principal d’activité : Services et support (principalement R&D dans le nucléaire et la défense)

Pays : France

Spécialités : recherche et développement en technologies nucléaires (civil et militaire), conception d’armes nucléaires, simulation et modélisation à haute performance, soutien scientifique et technique aux programmes de dissuasion nucléaire

Produits/Contributions principaux :

Conception et maintenance des têtes nucléaires pour la dissuasion française (missiles balistiques M51)

Développement de technologies de réacteurs de recherche et de puissance (ex. études pour la propulsion navale nucléaire, en lien avec d’autres entités)

Outils de simulation et d’expérimentation (supercalculateurs, installations de tests)

Note : Le CEA n’est pas une entreprise au sens strict, mais un organisme public de recherche. Il joue néanmoins un rôle crucial dans le domaine de la défense, en particulier pour la dissuasion nucléaire française.

Melrose Industries 🇬🇧

Domaine principal d’activité : Équipements et composants (via ses sociétés industrielles, notamment GKN Aerospace)

Pays : Royaume-Uni

Spécialités : holding d’investissement industriel axée sur l’acquisition et l’amélioration de sociétés d’ingénierie et de production, avec une présence notable dans l’aéronautique et la défense (à travers GKN Aerospace)

Produits principaux (via GKN Aerospace) :

Composants de moteurs d’avion (carters, systèmes de transmission)

Pièces d’aérostructures (composites, sections de fuselage, empennages)

Conception et fabrication de pièces destinées à des avions militaires (ex. F-35, A400M)

Contributions à des programmes spatiaux et à des drones militaires

Note : Melrose Industries est avant tout une société d’investissement dont la stratégie consiste à acquérir, développer puis potentiellement revendre des entreprises industrielles. Sa participation au secteur de la défense provient principalement des activités de GKN Aerospace, qui fabrique des composants et sous-ensembles pour l’aéronautique militaire.

QinetiQ 🇬🇧

Domaine principal d’activité : Services et support

Pays : Royaume-Uni

Spécialités : recherche & développement en technologies de défense et de sécurité, essais et évaluation (test & evaluation) de systèmes militaires, robotique et systèmes autonomes, cybersécurité, solutions de surveillance et détection

Produits principaux :

Services de test et d’évaluation pour aéronefs, véhicules et systèmes d’armes (installations d’essais à Boscombe Down, etc.)

Solutions de robotique et de protection contre les engins explosifs (EOD)

Technologies de détection et de surveillance (ex. capteurs, systèmes d’analyse)

Contribution à des programmes de drones de haute altitude (Zephyr, développé initialement par QinetiQ, aujourd’hui repris par Airbus)

Note : QinetiQ se distingue surtout par ses capacités de R&D et ses installations d’essai au service de la défense, plutôt que par une production industrielle de masse.

