Du MicroLED et de l’IA pour les téléviseurs, de la 5K pour les écrans, des doubles-vidéoprojecteurs et des barres de son capables d’améliorer automatiquement les voix… Samsung fait le plein de nouveautés à Las Vegas. Numerama a visité l’immense stand du Coréen.

Au CES 2023 de Las Vegas, Samsung se montre plutôt conservateur. Aucune des nouveautés présentées à la presse le 3 janvier n’est vraiment inédite, puisqu’il s’agit plus d’améliorations que de véritables révolutions technologiques. Est-ce assez pour s’ennuyer ? Étrangement, non. La plupart des produits exposés par Samsung sont si impressionnants qu’ils réussissent malgré tout à éblouir les passants, voire à donner envie de les utiliser. Le constructeur coréen, numéro 1 mondial sur de nombreuses catégories, ne se fera pas détrôner demain.

Un écran 5K pour répondre à Apple

Choisie par Apple pour ses écrans professionnels (dont le Studio Display testé par Numerama), la définition 5K fait sa première apparition chez Samsung, qui avait jusque-là privilégié le Full HD et la 4K. La 5K, qui séduit beaucoup les puristes de l’image pour la densité de pixels qu’elle offre, va permettre à Samsung d’étendre son offre auprès des professionnels (en particulier les développeurs, qui ont besoin de cette définition pour répliquer la résolution d’un smartphone). Il s’agit bien sûr d’un écran connecté, avec un accès à toutes les applications Samsung.

Le Samsung ViewFinity S9 se destine aux professionnels. // Source : Numerama

Pour séduire les professionnels, Samsung mise sur une application pour calibrer l’écran. En utilisant l’appareil photo de son mobile et en scannant une mire sur l’écran de 27 pouces du ViewFinity S9, on peut obtenir une colorimétrie parfaite. Bref, la cible de cet écran n’est pas le grand public.

Samsung embrasse de plus en plus l’OLED

Après de premiers téléviseurs QD-OLED l’année dernière, Samsung continue de développer des écrans avec la technologie qu’il a longtemps évitée (pour ne pas donner raison à son rival LG, roi absolu de l’OLED). Au CES 2023, Samsung présente des téléviseurs OLED ultra-lumineux de 55, 65 et 77 pouces.

Deux téléviseurs OLED présentés par Samsung. // Source : Numerama

Mais ce n’est pas tout. Parmi les nouveaux moniteurs gaming annoncés par Samsung, on trouve un impressionnant écran incurvé de 49 pouces (au ratio 32:9). Ce dernier utilise aussi la technologie OLED.

Cet écran incurvé utilise une dalle OLED. // Source : Numerama

Samsung, qui règne sur l’OLED sur les petits écrans, l’adopte enfin sérieusement pour les grands. Après avoir forcé les amoureux de cette technologie à se tourner vers la concurrence pendant plusieurs années, Samsung devient enfin crédible.

Pas mal de nouveautés logicielles pour les télés

Sans révolution matérielle majeure, Samsung doit innover du côté du logiciel. Plusieurs nouveautés sont au programme de cette édition 2023, en voici quelques-unes :

Les nouveaux téléviseurs Neo QLED de Samsung convertissent automatiquement le contenu SDR en contenu HDR, grâce à de nouveaux algorithmes capables de reconnaître les visages et les formes.

Un nouveau mode permet aux personnes atteintes de troubles visuels de regarder la télévision grâce à un filtre qui se concentre sur les formes.

Chat Together permet de regarder un événement, comme un match, à plusieurs. On peut discuter avec ses amis ou des inconnus en regardant la télé.

Quand Chat Together est activé, les réactions des autres téléspectateurs apparaissent à droite. On peut aussi les voir sur son smartphone. // Source : Numerama

Un nouveau mode permet de passer des appels vidéo depuis son smartphone, mais d’afficher une réplique de l’écran sur la télé.

L’application TV Plus, qui permet d’accéder à la télé en direct, permet désormais de rechercher des programmes plutôt qu’une chaîne. Une sorte de Netflixation de la télévision.

Les adeptes de la maison connectée peuvent modéliser leur maison en 3D et la contrôler depuis leur téléviseur.

Dans les jeux vidéo, Samsung peut détecter la carte du jeu et l’afficher sur un autre écran, comme votre smartphone ou votre tablette. L’idée est d’offrir un second écran aux joueurs.

La carte du jeu est affichée sur un second écran ici, grâce à une IA qui trouve son emplacement et la diffuse sans aucun fil. // Source : Numerama

Des barres de son intelligentes

Côté audio, Samsung dit avoir inventé un co-processeur capable d’améliorer le son de manière similaire à l’upscaling vidéo présent sur ses télés 4K et 8K. Le Neural AI Quantum Processor améliore notamment les voix et les sons pour créer un effet cinéma bien plus réaliste.

Deux vidéoprojecteurs pour regarder un film en 21:9

Comment regarder un film à la maison comme au cinéma ? En achetant deux vidéoprojecteurs bien sûr. Deux Freestyle peuvent maintenant être jumelés pour afficher une image au format 21:9, avec une synchronisation intelligente. C’est cool, mais forcément coûteux.

Côte à côte, deux projecteurs Freestyle peuvent créer une image super large. // Source : Numerama

Les écrans mats des TV Frame suppriment les reflets

Vous connaissez sans doute les téléviseurs The Frame et Serif, connus pour se fondre dans l’ambiance d’une pièce. Capables de répliquer l’apparence d’un tableau grâce à un mode dit « ambient », ces téléviseurs sont très populaires chez les personnes qui n’aiment pas le look des modèles classique. En 2023, Samsung les améliore.

Pour y parvenir, Samsung mise sur un nouveau revêtement dit mat. Le résultat est impressionnant, il n’y a quasiment aucun reflet dans la télé. Allumé ou éteint, on ne se voit pas dans l’écran. De quoi rendre ces produits encore plus alléchants pour les gens qui n’aiment pas les télés (Samsung permet aussi de personnaliser le cadre de sa télé, pour imiter un tableau).

Un revêtement traditionnel à gauche, le nouveau traitement à droite. // Source : Numerama

De la 8K et du MicroLED pour impressionner tout le monde

Enfin, Samsung mise une nouvelle fois sur des technologies d’exception pour montrer sa supériorité. Il y a de la 8K partout sur son stand à Las Vegas, même si les contenus sont encore rares. Tous les nouveaux modèles exposés disposent bien sûr des nouveautés logicielles évoquées plus haut.

Si la 8K est relativement « adordable », la technologie microLED est encore loin de l’être. En attendant de pouvoir casser les prix de ce qui s’annonce comme le tueur de l’OLED et du QLED, Samsung montre qu’il avance dans ses recherches avec des produits de toutes les tailles, au taux de contraste et à la luminosité époustouflants. Le résultat est vraiment incroyable et donne envie de faire un bond de 5 ans dans le futur.

Le microLED est vraiment impressionnant en vrai. L’image est ultra profonde, lumineuse et aussi contrastée que l’OLED. // Source : Numerama

Quid de produits plus loufoques, comme la tablette capable de se plier et de se dérouler présentée plus tôt ? Samsung indique qu’il s’agit d’un produit développé par Samsung Display, et non pas par sa division grand public.

Tous les produits annoncés au CES arriveront dans les magasins les prochaines semaines, à des prix encore inconnus, mais sans doute en phase avec les précédents. C’est l’avantage quand on se contente d’améliorations.