À l’occasion du CES 2023, Asus a dévoilé une nouvelle manette Pro pour PC et Xbox. Sa particularité ? Elle est équipée d’un écran OLED.

Pendant que Sony s’apprête enfin à lancer une manette conçue pour les personnes en situation de handicap, d’autres constructeurs continuent de s’épanouir en proposant des accessoires aux caractéristiques plus futiles. Comme repéré par The Verge dans un article publié le 5 janvier, Asus a montré une nouvelle manette à l’occasion du CES 2023 : la ROG Raikiri Pro.

La ROG Raikiri Pro, qui dispose déjà d’une fiche de présentation bien complète, se présente comme la Rolls-Royce du catalogue Asus. Sous licence Xbox (elle reprend d’ailleurs trait pour trait le design de la manette officielle de Microsoft), le pad se distingue par l’ajout d’un écran OLED sur la façade avant. On se demande bien à quoi il sert, sinon à gonfler le tarif d’une manette qui propose déjà des fonctionnalités pensées pour un public exigeant (et fortuné).

Manette Asus ROG Raikiri Pro. // Source : Asus

Un écran sur ta manette ?! Une drôle d’idée

Outre les boutons classiques, on retrouve une petite dalle OLED de 1,3 pouce, avec une définition de 128 × 40 pixels. Elle peut afficher des informations essentielles (le profil en cours d’utilisation, l’état de la batterie), ou de petits fonds d’écran personnalisés. On se dit surtout que ce sera un moyen de vider toujours plus rapidement la batterie, pour un apport global assez négligeable. La ROG Raikiri Pro n’est pas la première manette équipée d’un écran : la reproduction de la Duke — premier pad conçu par Microsoft — en a un. Néanmoins, il a un but nostalgique : il affiche l’écran d’allumage de la console Xbox, par pur hommage.

Malgré cet élément hautement discutable, la ROG Raikiri Pro semble plutôt bien équipée. Les professionnels apprécieront les boutons programmables à l’arrière (deux à gauche, autant à droite), la croix directionnelle au design circulaire et l’opportunité de modifier la course des gâchettes. Ils pourront aussi passer par une personnalisation logicielle poussée, via une application baptisée Armoury Crate. En somme, elle fait exactement tout ce que propose déjà la manette Elite Xbox — l’écran en plus. On aimerait connaître le prix, qui pourrait avoisiner les 200 € si l’on se fie aux autres modèles déjà disponibles sur le marché.

Autre petit désagrément : alors que la ROG Raikiri Pro se présente comme un accessoire certifié Xbox, elle ne pourra fonctionner qu’en filaire sur les consoles de Microsoft. Elle se targue pourtant d’être le premier pad revendiquant une connectivité tri-mode (filaire, radio-fréquence et Bluetooth).