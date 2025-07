Lecture Zen Résumer l'article

Les emojis ont des designs différents selon les applications, mais avec la plupart du temps la même composition. Sauf pour l’emoji paella de WhatsApp, différent des autres : l’histoire est très mignonne.

WhatsApp, comme plein d’autres applications, a ses propres emojis. C’est-à-dire que l’application a des designs différents de ceux qu’on trouve sur iOS, Android, ou bien d’autres applications qui utilisent leurs propres modèles. Mais WhatsApp, ou plutôt l’un de ses développeurs, n’a pas la même recette de paella que les autres.

La recette de la paella de WhatsApp n’est pas la même que toutes les autres

L’histoire a été racontée par Alfonso Gómez-Jordana Mañas, ancien chef. de produit espagnol (il est originaire de Majadahonda) de WhatsApp. De 2017 à 2021, il a travaillé sur plein de projets très sérieux, comme la connexion à plusieurs appareils ou l’interface des messages vocaux. Parmi les missions qu’il s’est fixées, il y a aussi « régler l’emoji paella », comme il l’indique sur son profil LinkedIn.

L’historique des emojis de WhatsApp sur Emojipedia

Sur X, il raconte avoir changé les ingrédients de l’emoji paella « pour qu’ils correspondent à la recette de ma grand-mère. » Il ajoute : « elle n’est plus parmi nous, mais sa paella vivra (numériquement) pour toujours. » Aujourd’hui, c’est lui qui cuisine les paellas de sa grand-mère. Sans le faire exprès, sa grand-mère est à l’origine d’un emoji utilisé par des millions de personnes. Une différence visible uniquement sur Android et PC : Apple force les applications à utiliser ses emojis (sur iPhone et Mac).

Alfonso Gómez-Jordana Mañas et sa fameuse paella // Source : Alfonso Gómez-Jordana Mañas via X

Normalement, l’emoji paella représente « une poêle plate, peu profonde et noire, munie de poignées latérales, contenant du riz couleur safran, des légumes, un gigot de volaille et/ou des crevettes et des tranches de citron », comme on peut le lire sur Emojipedia. Mais Alfonso Gómez-Jordana Mañas cuisine la paella à la façon de Valence en Espagne, la version originelle et la plus traditionnelle.

Sa grand-mère préparait plus exactement la variante alicantine de la paella valencienne (qui inclut du poivron rouge). Par exemple, on n’y trouve aucun fruit de mer : pas de moules ou de crevettes. Quant aux légumes, il s’agit plutôt de haricots verts/blancs ou de tomates, que de poivrons, de petits pois ou d’artichaut. À noter qu’Apple aussi a un design de paella à valencienne.

La recette de la paella de la grand-mère d’un ancien employé de WhatsApp

Après avoir raconté cette histoire sur X, Alfonso Gómez-Jordana Mañas a publié la recette de la paella de sa grand-mère, que nous vous traduisons ici.

Ingrédients (pour 5 personnes) :

Un poivron ñora, avec graines et tige enlevées ;

Huile d’olive ;

Un poivron rouge, coupé en morceaux (nettoyé mais pas séché) ;

Poulet ;

Thym ;

10 à 12 haricots verts, coupés en morceaux de 3-4 cm ;

1 tomate ;

2 gousses d’ail épluchées ;

Une poignée de sel ;

2 ½ tasses de riz ;

Safran ou colorant alimentaire ;

1 citron.

Étapes :

Nivelez la paellera ; Ajoutez de l’huile pour couvrir tout le fond et un peu plus. Ajoutez deux pincées de sel ; Lorsque l’huile est chaude, faites frire brièvement le ñora pendant 5 secondes ; Faites ensuite cuire le poivron rouge avec une pincée de sel. D’abord sur un côté (5-7 min), puis l’autre (3 min), et mettez-le de côté sur une assiette ; Faites de même avec les haricots verts (2 min par côté) ; Ajoutez maintenant le poulet. Salez-le bien. Faites cuire environ 5 min (en retournant), jusqu’à ce qu’il ne soit plus cru à l’extérieur (mais pas complètement cuit) ; Ajoutez environ 2 cuillères à soupe de tomate râpée (ou une tomate entière râpée) au poulet et faites revenir jusqu’à ce que la tomate soit à moitié sèche (5-7 min) ; Dans un mixeur : ajoutez de l’eau, une poignée de sel, quelques morceaux de ñora, du persil, les 2 gousses d’ail, et le ñora cuit. Mixez le tout ; Ajoutez le mélange mixé au poulet, plus de l’eau jusqu’à ce que le poulet soit juste couvert. Laissez réduire en remuant le poulet pour qu’il cuise. Ajoutez aussi tous les légumes sauf le poivron. Laissez mijoter pendant environ 30 min, jusqu’à ce que la plupart de l’eau s’évapore, mais pas toute (ne laissez pas brûler) ; Ajoutez ½ tasse de riz par personne, et 1 tasse d’eau par personne. Une fois toute l’eau ajoutée, ajoutez le poivron rouge et le safran/colorant alimentaire. Faites cuire à feu vif pendant 5-7 min, puis réduisez la chaleur pendant encore 10 min. Remuez de temps en temps et goûtez pour ajuster le sel ; Lorsqu’il reste presque plus de bouillon, goûtez le riz. S’il est cuit, éteignez le feu, retirez du feu, et couvrez avec des serviettes en papier pendant 7 minutes ; Découvrez, remuez pour que le fond remonte, et c’est prêt à être servi.

