En attendant l’ouverture officielle du CES de Las Vegas, le grand salon dédié aux nouvelles technologies, de premières expositions permettent de découvrir les tendances de l’année. Sans surprise, on trouve des choses très amusantes au CES de Las Vegas, parfois même séduisantes.

Le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies n’est pas qu’un endroit où s’annoncent des produits révolutionnaires. Au contraire, la plupart du temps, les nouveautés des startups et des grandes marques tombent plus dans la catégorie des « gadgets ». N’y voyez aucun mal, ce n’est pas parce qu’un produit n’est pas essentiel qu’il n’est pas séduisant. Plusieurs des produits découverts par Numerama au CES 2023 donnent vraiment envie, même si leurs concepts donnent l’impression d’être dans une série parodique (ah, Silicon Valley nous manque parfois).

La douche connectée, premier coup de cœur du CES

Au milieu des allées du CES Unveiled, l’événement où se réunissent des entreprises avant le début du salon, plusieurs produits nous ont intrigués. Il y a bien sûr le premier téléviseur sans-fil de la planète, mais aussi des objets bien plus insolites, comme la douche connectée de Kohler. On ne parle pas ici d’un pommeau de douche contrôlable sur smartphone, mais d’une cabine de douche entière. La colonne de douche que l’on tourne à la main est remplacée par un écran tactile qui fonctionne sous l’eau, et qui peut recevoir des commandes vocales.

La douche connectée n’est pas encore disponible en Europe. // Source : Numerama

À quoi ça sert ? À offrir plus d’options aux habitants d’une maison selon Kohler. La température de l’eau peut être contrôlée au degré près, l’intensité peut être réglée précisément, on peut passer d’un mode à un autre facilement… Encore plus amusant, on peut utiliser Google Assistant et Alexa pour augmenter ou diminuer la température quand on a la tête sous l’eau. À la fin de la douche, on récupère des statistiques sur l’eau consommée et sur ses habitudes de température. C’est bête, sans doute peu utile, mais ça nous donne pourtant extrêmement envie de refaire notre salle de bain.

En ce qui concerne les risques d’électrocution (oui, c’est un détail qui compte), Kohler nous explique que la centrale électrique de sa douche connectée peut-être placée en dehors de la salle de bain. Le câble qui l’alimente est long et résistant à l’humidité.

Le tapis de bain connecté, une idée pas si bête

Sur le stand de la startup française Baracoda, on trouve un produit amusant du nom de BBalance. Il n’est pas nouveau (on a déjà pu l’apercevoir à d’autres salons), mais il fait malgré tout son charme. Son concept est loin d’être stupide, Baracoda a intégré une sorte de balance à un tapis de bain. Pas besoin d’acheter un produit à part, se laver les dents ou sécher en sortant de la douche est suffisant pour obtenir des statistiques sur son poids ou sa posture. Grâce à un système de reconnaissance des pieds, le tapis de bain peut d’ailleurs identifier différentes personnes dans une famille.

Ce tapis de bain est aussi une balance. // Source : Numerama

Commercialisé au tarif de 299 euros, le tapis de bain de Baracoda doit être rechargé tous les 4 mois. C’est plus cher qu’une balance, mais ça permet de se passer d’un objet supplémentaire dans les petites salles de bain.

Les gants de réalité virtuelle deviennent réalité (vous l’avez ?)

Alors certes, on a l’air un peu ridicule quand on essaye les gants de bHaptics. Mais la technologie présentée par cette entreprise a de quoi séduire une partie des utilisateurs les plus assidus de la réalité virtuelle.

Si l’avenir des casques grand public est sans doute le contrôle directement avec ses mains, des gants de réalité virtuelle permettent d’augmenter l’immersion. On peut serrer des mains, attraper des objets ou toucher des murs comme s’ils étaient réels. Ces gants pourraient avoir un avenir dans le secteur du jeu vidéo ou dans des démonstrations très réalistes.

On est aussi tombé sur… ça. Alors oui, c’est bizarre, mais il s’agit de gants et d’une veste dédiés à la réalité virtuelle. Ils permettent de ressentir des choses avec un casque sur la tête, quand on touche des objets. #CES2023 pic.twitter.com/vl00Bo6O21 — Numerama (@Numerama) January 4, 2023

La glacière sur batterie, parce que pourquoi pas

Ecoflow, le spécialiste des batteries géantes capables d’alimenter tout et n’importe quoi (un chauffage, une clim, un camping-car…), a de nouveaux produits amusants au CES 2023. Parmi eux, il y a une glacière portable (capable d’ailleurs de fabriquer des glaçons) entièrement alimentée par une batterie. On peut donc partir en excursion plusieurs jours, avec des glaçons et des surgelés.

La glacière d’Ecoflow // Source : Numerama

Mais ce n’est pas tout, on trouve également chez Ecoflow une tondeuse à gazon autonome, elle aussi sur batterie. Le CES est un lieu plein de surprises, on a hâte d’en découvrir d’autres.