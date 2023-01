Numerama a rencontré les fondateurs de Piano LED, une entreprise spécialisée dans l’apprentissage de la musique. Son produit est redoutable d’ingéniosité : il s’agit d’une bande LED à coller au-dessus des touches de son piano, afin de recevoir des instructions pour jouer comme un pro.

Au royaume du tout connecté (on parle bien entendu du CES de Las Vegas), un piano a attisé la curiosité de Numerama. Si l’instrument en lui-même n’a rien de « spécial », c’est un petit accessoire qui ressemble à une guirlande qui le rend magique. Le Piano LED Plus, conçu par la startup française Piano LED en 2021, est un outil extrêmement efficace pour rendre la musique accessible. Le concept est simple : une bande lumineuse vous dit sur quelles touches appuyer, pour vous aider à vous familiariser avec le piano.

Mon coup de cœur du jour au #CES2023 : la bande LED connectée pour apprendre à jouer au piano 🎹. Bonus : c’est français. #PianoLED pic.twitter.com/wx3tHhGcEU — Nicolas Lellouche 👨🏻‍💻 #CES2023 (@LelloucheNico) January 6, 2023

Une bande LED et un petit boîtier

Piano LED aurait pu lancer son propre piano, mais son approche est beaucoup plus pragmatique. En commercialisant une bande lumineuse similaire à celles que l’on peut trouver chez Philips Hue, mais adaptée aux dimensions des touches d’un piano, l’entreprise française rend compatible son produit avec l’intégralité des instruments existants. C’est malin, et cela lui permet de rester dans des prix raisonnables. À 350 euros hors promotion (300 en ce moment), le Piano LED Plus et son petit boîtier connecté sont à un prix correct, à défaut d’être abordables.

Tout quitter pour devenir pianiste. // Source : Numerama

Comment fonctionne le Piano LED Plus ? Une fois la « guirlande » collée ou posée au-dessus des touches, il faut la relier à un petit boîtier de la taille d’une Apple TV. Ce dernier, qui peut se connecter à Internet (ce n’est pas obligatoire, on peut directement s’y connecter en Wi-Fi Direct si on le préfère), est en quelque sorte le cerveau du piano. On peut télécharger des pistes dans sa mémoire, afin d’ajouter des partitions à sa bibliothèque.

Plusieurs modes sont disponibles. L’un permet, par exemple, de jouer de la musique sans intervention humaine (il faut avoir un clavier qui accepte une connexion USB/MIDI), un autre permet d’apprendre grâce à la lumière qui s’allume au-dessus des touches… En fonction de votre niveau de confort, vous pouvez jouer avec une seule ou deux mains. En fonction de votre choix, le boîtier simulera l’autre main à votre place. Enfin, on peut aussi juste allumer son piano en permanence en guise de décoration.

À Las Vegas, Numerama pu brièvement essayer le produit. Ce qui est amusant est qu’en répétant deux fois le même morceau, nous sommes devenus… vraiment meilleurs. Piano LED Plus a tout d’une excellente idée, encore plus pour aider les apprentis pianistes à ne pas se décourager.