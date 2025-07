Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez changer votre offre fibre et votre forfait mobile par la même occasion, Bouygues propose une offre avec les deux, à un prix très intéressant.

Choisir son opérateur n’est pas une mince affaire, surtout avec le nombre de forfaits disponibles. Du côté de la fibre, c’est souvent le même problème, et opter pour le forfait qui convient le mieux n’est pas chose aisée. Pour vous simplifier la vie et les démarches, Bouygues propose une offre qui regroupe les deux, pour un prix alléchant.

L’abonnement sans engagement B&You Pure fibre, avec jusqu’à 8 Gb/s de débit descendant, et le forfait mobile sans engagement B&You 150 Go en 5G, sont au prix de 31,98 € par mois.

C’est quoi, cet abonnement Pure Fibre ?

L’offre Pure fibre propose la fibre optique très haut débit, jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en upload en ethernet ou avec le Wi-Fi 7. Si vous n’êtes pas éligibles à l’option baptisée Débit +, votre débit sera limité à 2 Gb/s. Si vous souhaitez disposer d’un décodeur TV, il faudra souscrire à une option à 6 € de plus par mois, pour un prix total de 29,99 € par mois avec le forfait mobile.

Grâce au décodeur TV Bbox 4K, vous pourrez toujours profiter de 180 chaînes TV incluses avec votre offre. La ligne téléphonique incluse comprend les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. Enfin, l’application de Bouygues Telecom permet de configurer votre ligne internet, dès le premier jour de l’installation.

C’est quoi, ce forfait B&You ?

Ce forfait qui accompagne la fibre comprend 510 Go de données en 5G, une très bonne quantité de data pour naviguer sur internet lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, ainsi que vers et depuis l’Europe et les DOM. 35 Go d’Internet sont utilisables en Europe et dans les DOM, pratique pour trouver son chemin avec Google Maps.

Si vous avez besoin de plus pour l’été, le forfait Summer Edition avec 40 Go inclus dans de nombreux pays dont les Etats-Unis et le Japon est disponible au prix de 14,99 € par mois.

Les points à retenir sur cette offre B&You :

32 € par mois pour la fibre et un forfait mobile

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement

