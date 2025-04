Lecture Zen Résumer l'article

Disney+ vient de dévoiler la version française de Ghosts, immense succès au Royaume-Uni et aux États-Unis. Si vous avez déjà englouti les 6 épisodes de cette comédie avec Camille Chamoux et Bruno Sanches, voici 4 séries similaires à dévorer en streaming.

Et de deux ! Après une première adaptation américaine, la série britannique Ghosts s’exporte désormais en France, avec six épisodes menés notamment par Camille Chamoux (La Flamme) et Bruno Sanches (Catherine et Liliane). Dans cette comédie fantastique, disponible sur Disney+ depuis le 9 avril 2025, un couple emménage dans un manoir peuplé d’une bande de fantômes, bien décidés à conserver la mainmise sur les lieux…

Cela donne une adaptation loufoque, mais très sage, qui se dévore tout de même en un claquement de doigts. Pour prolonger le plaisir, voici 4 séries comme Ghosts : Fantômes en héritage, à découvrir en streaming.

Not Dead Yet sur Disney+

Vous avez aimé découvrir les fortes personnalités de chaque fantôme de Ghosts ? Alors, vous devriez adorer les revenants de Not Dead Yet. Dans cette comédie américaine, une journaliste retrouve sa ville natale et ses anciens collègues après des années passées à Londres. Désormais, Nell est assignée à un rôle singulier : écrire des nécrologies. Sur le papier, il s’agit de son pire cauchemar. Et celui-ci prend un tournant encore plus effrayant lorsqu’elle se rend compte qu’elle peut communiquer avec les morts dont elle doit faire l’éloge. Ces derniers se permettent même de donner des conseils amoureux ou existentiels à cette trentenaire un peu paumée.

Malgré de premiers épisodes sans grande saveur, Not Dead Yet finit par nous toucher en plein cœur, au fil de ses deux saisons. Il faut dire que cette sitcom fantastique bénéficie du talent de Gina Rodriguez, qui nous avait terriblement manqué depuis la fin de Jane the Virgin. Une série à l’ancienne, bourrées de morales vues et revues sur la beauté de la vie, mais qui se déguste comme un petit plaisir coupable.

Tête à tête sur Disney+

Ghosts peut parfois ressembler à une véritable cacophonie de voix d’outre-tombe, qui s’entremêlent dans le monde des vivants. Mais les fantômes ne sont pas les seuls à pouvoir nous pourrir la vie. La preuve avec Tête à Tête. Dans cette comédie musicale romantique, Lindsay tombe sous le charme de Miguel. Ce qu’ils ignorent, c’est que chacun d’entre eux doit constamment faire face à ses petites voix intérieures, qui ne cessent de les conseiller à travers des chansons entraînantes.

Parfaite pour les fans de Disney et les amateurs d’histoires d’amour dégoulinantes de bons sentiments, Tête à Tête est une petite pépite en huit épisodes, drôle, attachante et extrêmement originale. Malheureusement annulée au bout d’une seule saison, malgré une résolution tout de même satisfaisant, cette série reste une valeur sûre pour pousser la chansonnette avec des êtres surnaturels. Le tout, sur une musique de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez (La Reine des Neiges, Coco), s’il vous plaît.

HPI sur Disney+

Peu de comédies françaises peuvent se vanter d’avoir un succès aussi retentissant que celui de HPI, désormais adaptée dans de multiples pays à travers le monde. Pour retrouver le talentueux Bruno Sanches, après son rôle de chef scout totalement déjanté dans Ghosts, nous vous conseillons donc de plonger dans les enquêtes savoureuses de cette production de TF1, devenue culte.

On y découvre le personnage haut en couleurs de Morgane, une femme de ménage trentenaire qui voit sa vie bouleversée lorsque la police de Lille lui propose de devenir consultante. Dotée d’une énergie débordante et d’un goût pour le politiquement incorrect, cette mère de trois enfants au QI exceptionnel va évidemment chambouler les méthodes de ses collègues avec son franc-parler légendaire. HPI est une série policière rafraîchissante, menée par la pétillante Audrey Fleurot et ses punchlines au timing comique impeccable. Et bonne nouvelle : la cinquième et dernière saison sera diffusée dès le 15 mai 2025, toujours sur TF1.

Ghosts : Fantômes à la maison sur Netflix

Ghosts : Fantômes en héritage s’inspire largement d’une production britannique haute en couleurs, diffusée sur la BBC de 2019 à 2023. Malheureusement, cette première version de la série est actuellement indisponible en streaming.

En revanche, vous pouvez tout de même découvrir une autre adaptation, qui a cartonné aux États-Unis, puis sur Netflix, à la seconde où elle a été mise en ligne : Ghosts : Fantômes à la maison. L’histoire est identique, à l’exception près que les personnages principaux se nomment désormais Sam et Ryan. Vous retrouverez donc des intrigues familières dans cette comédie fantastique américaine, dont la cinquième saison est attendue pour l’automne 2025.

