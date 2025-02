Lecture Zen Résumer l'article

La série américaine, autour d’un couple qui emménage dans une maison peuplée de fantômes, cartonne actuellement sur Netflix. Voici donc 5 séries similaires à Ghosts à découvrir en streaming.

Déménager rime généralement avec corvée. Mais pour Sam et Ryan, cette évidence prend une tout autre dimension lorsqu’ils emménagent dans une vieille maison de campagne. Là, Sam découvre qu’elle voit… des fantômes de différentes époques, avec qui elle peut communiquer.

Bienvenue dans Ghosts, la version américaine d’une comédie britannique, dont la saison 1 squatte le top 10 de Netflix depuis sa sortie, le 1ᵉʳ février 2025. Si vous avez déjà englouti les 18 premiers épisodes, pas de panique : voici 5 séries tout aussi drôles et fantastiques à voir sur Netflix, en attendant l’adaptation française, attendue sur Disney+ et TF1 dans le courant de l’année 2025.

iZombie

Si le charme de Ghosts opère immédiatement, c’est évidemment grâce à ses fantômes hauts en couleur, mais surtout à une actrice néo-zélandaise bien connue du petit écran : Rose McIver. Heureusement, vous n’avez pas à chercher bien loin pour retrouver son humour décalé puisque les cinq saisons de iZombie, la série qui l’a révélée, sont également disponibles sur Netflix.

On y suit les aventures loufoques d’Olivia Moore, une médecin légiste un brin particulière. Lors d’une soirée étudiante, cette dernière a ainsi été malencontreusement transformée en… zombie. Depuis, son job singulier lui permet de se délecter du cerveau des défunts, tout en accédant à leurs souvenirs, afin d’aider le détective Clive Babinaux à résoudre des affaires macabres. Co-créée par Rob Thomas (Veronica Mars), iZombie est une comédie mortellement drôle, à mi-chemin entre l’humour noir, le fantastique et la série policière sans prise de tête. Un incontournable.

Boo, Bitch

On dit souvent qu’il faut bien profiter de sa jeunesse, tant qu’il en est encore temps. Erika, elle, a pris cette expression un brin trop littéralement. Après une soirée bien alcoolisée, elle découvre donc qu’elle est devenue un fantôme. Avec sa meilleure amie d’enfance, Gia, elle va tout faire pour comprendre ce qui lui est arrivé et tenter de retrouver son apparence humaine. À mi-chemin entre Lolita malgré moi, Jennifer’s Body et Mes premières fois, Boo, Bitch est ainsi une série adolescente rafraîchissante, malgré un rythme inégal au fil de ses 8 épisodes.

Annulée après seulement une saison, la production Netflix bénéficie tout de même d’une fin satisfaisante, pour laquelle nous vous invitons à sortir les mouchoirs. Cerise sur le gâteau : Erika est incarnée par Lana Condor, l’héroïne de À tous les garçons que j’ai aimés.

The Good Place

Impossible d’évoquer l’au-delà de façon hilarante, comme dans Ghosts, sans penser à la comédie culte qui a bouleversé la représentation du sujet à l’écran : The Good Place. Préparez-vous donc à rencontrer Eleanor, alors qu’elle est accueillie par l’architecte Michael au « Bon endroit », juste après sa mort. Il faut dire que durant sa vie, elle a multiplié les bonnes actions… ou pas. Lorsqu’Eleanor se rend compte qu’elle a probablement été confondue avec quelqu’un d’autre, elle va tenter de devenir la meilleure version d’elle-même, pour conserver sa place dans l’au-delà.

Une tâche complexe, durant laquelle elle sera épaulée par son âme sœur, Chidi, ses voisins, Tahani et Jianyu, et surtout Janet, véritable encyclopédie vivante. Mais attention : les apparences sont trompeuses… Créée par Michael Schur (Brooklyn 99, The Office, Espion à l’ancienne), The Good Place est tout simplement l’une des meilleures séries des années 2010. Peuplée de personnages ultra-attachants et connue pour ses twists en pagaille, la comédie a ainsi su trouver un équilibre parfait entre humour et drame, pendant 4 saisons. Une pépite chère à nos cœurs, que l’on ne se lasse pas de revoir, encore et encore.

Hotel del Luna

Si vous cherchez un drama coréen à dévorer, tout en restant dans l’ambiance de Ghosts, vous devriez adorer Hotel del Luna, véritable référence au rayon des fantômes et autres récits surnaturels. Cette fois, un directeur d’hôtel prend les rênes d’un établissement tout particulier, réservé aux âmes défuntes et visibles uniquement en cas d’éclipse lunaire, en plein cœur de Séoul.

De nouvelles responsabilités qui vont évidemment bouleverser sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. Considéré comme un classique car signé des sœurs Hong (Alchemy of Souls…), ce drama coréen en 16 épisodes prend un ton beaucoup plus tragique que Ghosts, mais tout aussi captivant, en nous embarquant dans une histoire aux accents poétiques.

Julie and the Phantoms

On termine cette sélection avec une série qui mélange de nombreux genres : la comédie musicale, le fantastique et les intrigues adolescentes façon Disney Channel. Imaginée par Kenny Ortega, le réalisateur d’High School Musical, Julie and the Phantoms nous raconte l’histoire de Sunset Curve, un groupe de rock à l’aube de sa gloire, en 1995. 25 ans après leur mort, Julie, une jeune collégienne endeuillée par la disparition de sa mère, voit soudainement débarquer les fantômes de Sunset Curve dans son garage…

Fun et légère, cette série méconnue ne propose rien de révolutionnaire, mais nous offre tout de même 9 épisodes survoltés, dont la bande originale pourrait bien s’inviter dans vos playlists, même des mois après votre visionnage. Malheureusement annulée après une saison, Julie and the Phantoms peut tout de même se déguster comme un petit plaisir coupable entraînant, plein de bons sentiments et surtout délicieusement emprunt de nostalgie.

