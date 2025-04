Lecture Zen Résumer l'article

Bruno Sanches est la moitié du format court cultissime Catherine et Liliane. Alors que la série continue à cartonner sur les réseaux sociaux, le comédien, également à l’affiche de HPI sur TF1, Ghosts : Fantômes en héritage sur Disney+ ou encore Clean sur M6, revient pour Numerama sur son rapport à ce duo iconique et à son succès fou.

« Encore aujourd’hui, on a du mal à réaliser qu’elles font partie du décor » : voilà comment Bruno Sanches évoque Catherine et Liliane, le duo de secrétaires de la rédaction du Petit Journal qui l’a révélé au grand public. Après un premier succès sur Canal+, de 2012 à 2019, ce format court connaît aujourd’hui une nouvelle jeunesse grâce aux réseaux sociaux. Les sketchs, imaginés par Alex Lutz et Bruno Sanches, cartonnent ainsi toujours sur Instagram et TikTok, où ils sont repartagés des milliers de fois.

À l’occasion du festival Séries Mania, où il venait présenter sa nouvelle série, l’adaptation française de Ghosts sur Disney+, l’interprète de Liliane s’est confié dans notre interview Cybercafé sur son lien particulier à ces pastilles qui ont changé sa carrière.

« On était un peu hors du temps »

En 2012, les pétillantes Catherine et Liliane débarquaient sur nos écrans, pour ensoleiller, chaque jour, l’émission du Petit Journal de Canal+. Le succès a été immédiat, malgré des commentaires haineux envers cette savoureuse comédie, incarnée par Alex Lutz et Bruno Sanches : « Alex, comme moi, à l’époque, on n’était vraiment pas réseaux sociaux. Parce que quand on a commencé Catherine et Liliane, on se faisait démonter sur Facebook. Ça nous avait foutu le moral dans les chaussettes, et Laurent Bon, notre producteur, nous avait dit : ‘Mais n’allez pas là-dessus, n’allez pas regarder les critiques’ et donc on était un peu hors du temps. »

Dans la lignée de duos comme Antoine de Caunes et José Garcia, Alex Lutz et Bruno Sanches ont été de véritables pionniers pour légitimer la pratique du cross-dressing à la télévision française. Habillés avec des vêtements associés au genre féminin, sans jamais les associer à de la moquerie, les deux comédiens ont ainsi marqué le petit écran grâce à leurs sketchs drôles et profondément politiques.

Au point que Catherine et Liliane sont toujours des stars, même en 2025 : « C’est vrai qu‘elles sont redevenues très présentes sur Instagram et c’est là que l’on réalise quand même qu’elles font partie du décor. Ça fait hyper plaisir de voir que même les générations d’aujourd’hui se marrent. Et puis, moi, ça me permet de les redécouvrir. Alex, lui, il se les remate parfois. Mais moi, vraiment, il y a même des trucs que j’avais complètement oubliés, donc ça me fait kiffer. » Bref, continuez de regarder Catherine et Liliane sur les réseaux sociaux, pour rappeler à Bruno Sanches à quel point il est un acteur génial.

@numerama Inoubliable interprète de Liliane dans Catherine & Liliane, Bruno Sanches nous parle de son rapport amour-haine aux réseaux sociaux et de Adolescence sur Netflix #catherineetliliane #netflixseriescanal+ #numerama #réseauxsociaux ♬ son original – Numerama – Numerama

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

