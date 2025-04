Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau Grey’s Anatomy à la sauce Netflix cartonne sur la plateforme de streaming depuis sa sortie, le 3 avril 2025. Si vous avez déjà englouti les 10 épisodes de cette série médicale, voici 5 productions similaires qui devraient vous plaire.

Des internes qui rêvent de devenir les meilleurs médecins au monde, des chirurgiens face à des cas (presque) impossibles à diagnostiquer et des chefs débordés par l’administration des urgences : on connaît désormais très bien la petite musique des séries médicales. Pulse s’inscrit parfaitement dans ce genre et a séduit les abonnés Netflix dès sa sortie, le 3 avril 2025, notamment grâce à un casting de stars. Pour continuer sur votre lancée, voici 5 séries comme Pulse, à dévorer en streaming.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

New Amsterdam sur Netflix

Pulse mise beaucoup sur la puissance du collectif et sur une équipe plus ou moins soudée. C’est également le cas de New Amsterdam, menée par Max Goodwin, un idéaliste au grand cœur. Pour mieux prendre en charge ses patients, il décide de bouleverser totalement l’administration de son hôpital, pour le pire, mais surtout pour le meilleur.

Pendant cinq saisons, Ryan Eggold (Blacklist) et Freema Agyeman (Sense8) nous ont ainsi redonné foi en l’humanité, en nous tirant quelques larmichettes au passage. Au rayon des séries médicales, New Amsterdam détient sans aucun doute la palme de la bienveillance absolue, qui nous réconforte à tous les coups.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Respira sur Netflix

Quelques mois avant Pulse, Netflix dévoilait déjà sa toute première série médicale, aux accents espagnols : Respira. On prend ici la direction de Valence, pour rejoindre le Joaquín Sorolla, alors que cet hôpital public est menacé par une privatisation.

Dans un contexte d’épuisement du personnel médical, il n’en faut pas davantage pour qu’une grève se mette progressivement en place… À la fois politique et romantique à souhaits, Respira est une sorte de version caliente de Pulse, qui réunit des visages bien connus des abonnés Netflix. Et bonne nouvelle : une saison 2 est déjà en préparation.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Chute de la Maison Usher sur Netflix

Vous vous demandez très probablement pourquoi une série horrifique comme celle-ci s’est glissée dans une sélection consacrée au genre médical. Pas de panique : il ne s’agit pas du tout d’une erreur, mais plutôt d’une façon de retrouver la comédienne Willa Fitzgerald, la star de Pulse, dans un tout autre registre. L’actrice américaine brille ainsi dans La Chute de la Maison Usher, dernière production en date de Mike Flanagan (The Haunting, Midnight Mass).

Cette adaptation de l’œuvre d’Edgar Allan Poe met en scène une famille d’ultra-riches, qui a fondé son empire sur les opioïdes. Leur règne prend brutalement fin lorsqu’une malédiction revient les hanter, un à un… Une satire politique savoureuse, idéale pour se procurer quelques frissons anticapitalistes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dr Romantic sur Netflix

Parmi ses nombreuses spécialités, la Corée du Sud peut se vanter de produire des dramas médicaux de grande qualité, comme Dr Romantic. On y suit le destin de Dr Kim, un célèbre chirurgien de Séoul qui doit désormais exercer dans un petit hôpital de campagne.

Là, il décide de former deux jeunes médecins : Kang Dong Ju, motivé uniquement par l’ambition, et Yun Seo Jeong, dont le passé trouble continue de la hanter. Seulement deux saisons sur trois sont disponibles sur Netflix, mais cela n’empêche pas de suivre avec passion les intenses luttes de pouvoir et les cas médicaux complexes de Dr Romantic.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Grey’s Anatomy sur Disney+

Il est impossible de parler de Pulse sans évoquer sa grande sœur, qui a renouvelé le genre, dix ans après Urgences : Grey’s Anatomy, bien sûr. Pour celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis vingt ans, sachez que cette série médicale nous plonge au cœur d’un hôpital de Seattle, aux côtés d’une nouvelle promotion d’internes, bien déterminés à devenir d’excellents chirurgiens.

21 saisons plus tard, la production de Shonda Rhimes (Bridgerton, Murder) est toujours sur les rails, rassemblant des millions de téléspectateurs chaque semaine, aux États-Unis comme à l’international, malgré des coulisses de tournage plutôt problématiques.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama