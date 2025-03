Lecture Zen Résumer l'article

Il n’a fallu que 24 heures à la dernière série de Jack Thorne (Toxic Town), entièrement tournée en plans-séquences, pour se hisser dans le top 10 de Netflix. Voici donc 5 séries similaires à Adolescence à découvrir en streaming.

Il s’agit déjà de l’une des grandes séries de l’année 2025, et pourtant, elle n’est disponible sur Netflix que depuis le 13 mars. Les quatre épisodes d’Adolescence ont ainsi récolté un score de 100% sur le site spécialisé Rotten Tomatoes, grâce à son intrigue dramatique poignante.

On y suit une famille en apparence ordinaire, dont le quotidien bascule lorsque le fils de 13 ans est accusé de meurtre. Mais que voir après cette série saisissante, tournée intégralement en plans-séquences ?

Quicksand

Avant Adolescence, une autre série coup de poing avait surpris les abonnés de Netflix, dès 2019 : Quicksand : Rien de plus grand. Les deux productions partagent une trame similaire, puisqu’on y suit Maja Norberg, une lycéenne accusée d’avoir provoqué une terrible fusillade dans un lycée chic de Stockholm. Sa vie va alors être décortiquée dans les moindres détails, pour mieux comprendre ce tragique évènement.

En seulement 6 épisodes, cette série suédoise, filmée à hauteur d’adolescents, parvient à distiller son suspense haletant, entre deux séquences déchirantes. Comme Adolescence, Quicksand est un thriller ultra-efficace, qui joue avec nos nerfs autant qu’il nous bouleverse.

Une famille presque normale

Comment un adolescent peut-il se rendre coupable de meurtre ? Voilà toute la question centrale d’Adolescence, mais aussi d’un autre succès de Netflix : Une famille presque normale. Cette fois, on quitte le Royaume-Uni pour la Suède, pour rejoindre la famille Sandell, qui semble parfaitement banale.

Cette façade de pureté vole en éclats lorsque Stella, l’adolescente du clan, est accusée d’avoir tué un homme plus âgé. Les relations humaines sont auscultées avec un réalisme glaçant dans cette production suédoise en 6 épisodes, qui ne nous lâche pas jusqu’à sa dernière seconde. Fascinant.

Unbelievable

Les victimes, aussi, peuvent être mises sur le banc des accusés. La remarquable série Unbelievable nous rappelle cette terrible réalité, à travers l’histoire de Marie Adler, une adolescente dont la vie est complètement détruite, à la suite d’un viol. Deux détectives vont alors prendre en main cette enquête, pour lui offrir la justice qu’elle mérite.

Inspiré par une véritable enquête journalistique, lauréate d’un prix Pullitzer, ce drame à fleur de peau a régulièrement été salué pour son traitement sensible des violences sexistes et sexuelles. Portés par le talent de Kaitlyn Dever (The Last of Us), Merritt Wever (Severance) et Toni Collette (À Couteaux Tirés), les 8 épisodes d’Unbelievable sont terrifiants, mais nécessaires, à l’image d’Adolescence.

Toxic Town

L’auteur Jack Thorne possède une écriture singulière, qui parvient à transformer le moindre détail en or dramatique. Avant de mettre son talent à profit sur Adolescence, le scénariste avait déjà participé à la renommée d’une autre série bouleversante : Toxic Town. Inspirée par la véritable histoire des empoisonnements de Corby, qui s’est déroulée au Royaume-Uni dès les années 1980, cette production britannique a connu un immense succès sur Netflix à sa sortie, le 27 février dernier.

Il faut dire que la série réunit un casting éblouissant, Jodie Whittaker (Doctor Who), Aimee Lou Wood (Sex Education) et Claudia Jessie (Bridgerton) en tête. Toxic Town est ainsi un drame judiciaire, politique et social en quatre épisodes, qui mérite largement le coup d’œil.

Bodies

Vous avez été chamboulés par la performance déchirante de Stephen Graham en père meurtri dans Adolescence ? Alors, nous vous conseillons de redécouvrir cet acteur de génie dans un tout autre registre, avec Bodies. Une enquête policière est alors menée autour d’un meurtre commis dans les rues de Londres, à quatre époques distinctes : 1890, 1941, 2023 et 2053.

Pour le résoudre, il faudra que les détectives acceptent de collaborer sur plusieurs temporalités différentes. Ensemble, ils pourront peut-être empêcher un terrible cataclysme de se produire… Stephen Graham partage ici l’affiche avec Shira Haas (Unorthodox), dans ce casse-tête temporel aux multiples univers parallèles, développés pendant 8 épisodes de haute volée.

