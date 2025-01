Lecture Zen Résumer l'article

La série policière suédoise occupe actuellement le top 3 de Netflix. Si vous avez déjà englouti les 4 épisodes du Crime à la racine, voici donc 4 séries similaires, qui devraient vous plaire.

Une enquête haletante, tirée d’une histoire vraie, et se déroulant sur seulement 4 épisodes : Le Crime à la racine possède tous les ingrédients pour devenir un véritable succès sur Netflix. Depuis sa sortie, le 7 janvier 2025, le polar suédois a ainsi été propulsé au sommet du top 10 de la plateforme de streaming. Mais que voir après cette série Netflix captivante ?

Mindhunter

Au rayon des séries policières disponibles sur Netflix, il est clairement impossible de passer à côté de la meilleure d’entre elles : Mindhunter. Comme dans Le Crime à la racine, on y découvre une méthode jusqu’alors inédite pour traquer les tueurs : le profilage criminel. Située dans les années 1970, cette production de David Fincher (Seven) s’intéresse ainsi au véritable travail du FBI, aux côtés des agents Holden Ford et Bill Tench, associés à la psychologue Wendy Carr.

Ensemble, ils vont mener des entretiens avec les tueurs en série américains les plus tristement célèbres de leur temps, d’Ed Kemper à Charles Manson. Les deux saisons de Mindhunter sont d’autant plus indispensables qu’elles sont incarnées par un casting aux petits oignons, Jonathan Groff (Hamilton), Holt McCallany (Fight Club) et Anna Torv (The Last of Us, Fringe), en tête.

Quicksand

L’atmosphère suédoise du Crime à la racine vous manque déjà ? Alors, nous vous conseillons vivement de plonger dans les méandres de Quicksand : Rien de plus grand, un thriller étonnant, filmé à hauteur d’adolescent. Cette fois, on quitte la ville de Linköping pour s’installer dans la banlieue de Stockholm, neuf mois après un événement tragique : une terrible fusillade dans un lycée chic de la capitale.

Sur le banc des accusés, on découvre alors Maja Norberg, une lycéenne coupable de meurtre, et dont la vie va être décortiquée jusqu’au moindre détail, pour comprendre comment elle en est arrivée là. En seulement 6 épisodes, Quicksand mélange efficacement une intrigue policière aux multiples rebondissements à un teen drama touchant. Une véritable réussite, dont seuls les Suédois en ont le secret.

Unbelievable

Vous avez aimé suivre le duo formé par un enquêteur de police et un généalogiste dans Le Crime à la racine ? Alors, vous devriez adorer le tandem des détectives Karen Duvall (jouée par Merritt Wever, vue dans The Walking Dead) et Grace Rasmussen (incarnée par Toni Collette, aperçue dans À Couteaux Tirés). Ensemble, elles vont chercher à démêler l’histoire de Marie Adler, une jeune femme détruite par un viol.

Unbelievable, l’une des meilleures séries disponibles sur Netflix, raconte ce récit criminel bouleversant, qui traite d’un sujet difficile avec une délicatesse infinie, tout en dénonçant avec justesse la double peine subie par les victimes, lorsqu’elles portent plainte. Un coup de poing émotionnel, à ne pas manquer.

Grégory

Une histoire vraie glaçante, une affaire irrésolue, et seulement 5 épisodes pour la raconter : si vous souhaitez rester dans le domaine des faits-divers, en France cette fois, vous devriez vraiment jeter un œil à Grégory. L’un des meurtres les plus tristement célèbres de notre histoire récente, à savoir l’assassinat du petit Grégory Villemin, en 1984, dans les Vosges, est ainsi décortiqué dans cette mini-série documentaire parfois sensationnaliste, mais qui parvient tout de même à traiter de cette histoire sordide avec brio. Une affaire judiciaire, médiatique et policière qui reste toujours irrésolue, plus de 40 ans plus tard, et dont les conséquences ont laissé des traces indélébiles dans la société française.

