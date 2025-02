Lecture Zen Résumer l'article

Après 4 saisons muy caliente, la production espagnole vient de faire ses adieux sur Netflix. Pour vous consoler de cette fin en seulement 6 épisodes, voici 4 séries comme Valeria à dévorer en streaming.

Voilà, c’est fini : il est déjà temps de dire adieu à Valeria, Carmen, Lola et Nerea, les quatre célibataires qui ont enchaîné les rencontres amoureuses et les passions torrides pendant les 4 saisons de Valeria. Heureusement, Netflix regorge de séries similaires à cette version moderne de Sex and the City. En voici 4, qui devraient forcément vous plaire.

Machos Alfa

Si Valeria devait se réincarner dans une version masculine, ce serait très probablement pour devenir Machos Alfa. Les deux séries espagnoles mettent ainsi en scène une bande d’amis qui cherchent à naviguer dans leurs relations amoureuses, amicales et professionnelles. Sauf que cette fois, il s’agit de quatre quarantenaires, Pedro, Luis, Raul et Santi, complètement perdus face au féminisme.

Pendant trois saisons, Machos Alfa a ainsi questionné les limites de la masculinité toxique, dans des épisodes courts, drôles et diablement efficaces. Petit conseil : ne vous laissez pas tenter par son adaptation française, Super Mâles, qui plonge dans la vulgarité, voire dans les représentations problématiques en permanence.

Merci et au suivant !

Les Espagnols ne sont pas les seuls à pouvoir produire des séries muy caliente, dans lesquelles les relations fusionnelles s’enchaînent à chaque épisode. La série turque Merci et au suivant ! l’a prouvé en nous racontant l’histoire de Leyla Taylan, une avocate de renom qui peine à se remettre de la trahison de son premier amour. Avec l’aide de ses amis proches, elle va toutefois reprendre le chemin de la passion, aux côtés de Feyyzaz, un cuisinier qui ne la laisse pas indifférente.

Les 8 épisodes célèbrent ainsi la force de l’amitié et la nécessité d’aller de l’avant, le tout à l’ère des réseaux sociaux. Et bonne nouvelle : Netflix a déjà renouvelé Merci et au suivant ! pour deux saisons supplémentaires, qui devraient être disponibles prochainement sur la plateforme de streaming.

Easy

Vous avez aimé Valeria pour sa capacité à aborder la sexualité de façon crue et sans tabou ? Alors, vous devriez adorer Easy, anthologie en trois saisons mettant en scène les relations sentimentales de différents habitants de Chicago. Résultat : une réflexion bienvenue sur notre intimité dans ses moindres détails, beaucoup de scènes de sexe et surtout un casting cinq étoiles.

Elizabeth Reaser (Twilight, The Haunting), Zazie Beetz (Atlanta, Joker), Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes), Sophia Bush (Les Frères Scott) ou encore Aubrey Plaza (The White Lotus, Parks and Recreation) se croisent ainsi dans cette série inclassable, quoique parfois inégale, comme de (trop) nombreuses anthologies. Mais avec ses épisodes courts et ses scènes de vie réalistes, Easy vous rappellera tout de même les grandes heures de Valeria.

Les Demoiselles du téléphone

Sur le papier, on vous accorde que Valeria ne semble avoir aucun point commun avec Les Demoiselles du téléphone. Pourtant, cette dernière sera une excellente alternative aux aventures de Valeria et de ses copines. Les deux séries espagnoles mettent ainsi en avant la sororité, à travers le destin de plusieurs personnages féminins forts et indépendants. On atterrit donc dans le Madrid des années 1920, aux côtés de quatre jeunes standardistes. Ensemble, elles vont traverser les années et les épreuves de la vie, sans jamais se quitter.

Les Demoiselles du téléphone (ou Las Chicas del Cable) est un classique absolu au rayon des séries espagnoles, devenue culte dès sa première saison, en 2017. Et si son contexte historique vous fait peur, pas de panique : malgré les apparences, la production est bien plus moderne qu’on ne le pense. On vous conseille fortement de donner une chance à ces héroïnes profondément attachantes, qui se battent chaque jour contre le patriarcat, jusqu’à une fin parfaite, qui restera longtemps dans vos mémoires.

