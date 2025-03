Lecture Zen Résumer l'article

Si vous avez déjà englouti les 4 épisodes de la production britannique, disponible sur Netflix depuis le 27 février 2025, pas de panique : voici 4 séries similaires à Toxic Town à dévorer en streaming.

Trois mères s’unissent pour obtenir justice, après la propagation de déchets toxiques dans l’air : voilà l’histoire vraie des empoisonnements de Corby, racontée dans la dernière série Netflix, Toxic Town. Mise en ligne le 27 février 2025 sur la plateforme de streaming, cette production britannique en quatre épisodes met en lumière ce récit bouleversant grâce aux performances de Jodie Whittaker (Doctor Who), Aimee Lou Wood (Sex Education) et Claudia Jessie (Bridgerton). Mais que voir après Toxic Town sur Netflix ?

Painkiller

Le récit des empoisonnements de Corby a profondément marqué l’Histoire du Royaume-Uni et a même constitué une première mondiale dans le domaine de la justice climatique. Du côté des Etats-Unis, aussi, certains scandales sanitaires continuent à avoir de graves conséquences sur la population. C’est exactement ce que décrit Painkiller, qui retrace les origines de la dévastatrice crise des opioïdes.

Une pilule miracle, utilisée pour soulager les douleurs, a ainsi provoqué une vague d’addiction dans le pays, qui dure depuis les années 1990. Racontée sous quatre points de vue différents, la série Netflix revient donc sur cette drogue dangereuse avec un casting exceptionnel : Uzo Aduba (Orange is the New Black), Matthew Broderick (La Folle journée de Ferris Bueller) ou encore Taylor Kitsch (À l’aube de l’Amérique).

Ce contenu est fourni par YouTube.

Dans leur regard

Toxic Town n’est pas la première série Netflix centrée sur un combat judiciaire et inspirée de faits réels. Avant elle, d’autres productions édifiantes, comme Dans leur regard, se sont intéressées à des injustices majeures. On y découvre le destin de cinq jeunes hommes noirs et latino accusés du viol d’une joggeuse blanche, en 1989. Ils seront condamnés pour un crime qu’ils n’ont pas commis, et attendront plusieurs décennies pour obtenir réparation.

Cette mini-série, considérée à raison comme l’une des meilleures du catalogue Netflix, constitue une plongée dans les arcanes du racisme aux Etats-Unis, et notamment au coeur des violences psychologiques, physiques et judiciaires subies par les personnes discriminées. Glaçant, mais profondément nécessaire.

Ce contenu est fourni par YouTube.

Black Mirror

S’il y a bien une série qui a pu réunir tout le gratin des stars internationales, et particulièrement britanniques, c’est bien Black Mirror. Au fil de ses six saisons, la célèbre série de science-fiction a accueilli plusieurs acteurs phares de Toxic Town comme Jodie Whittaker (saison 1, épisode 3) ou Rory Kinnear (saison 1, épisode 1).

En attendant la saison 7 de Black Mirror, attendue pour 2025 sur Netflix, l’occasion est donc parfaite pour retrouver ces comédiens remarquables dans un monde plus éloigné du nôtre, mais tout aussi terrifiant.

Ce contenu est fourni par YouTube.

Sex Education

Avant d’incarner Tracey Taylor, une mère extrêmement courageuse qui se bat pour faire éclater la vérité dans Toxic Town, l’actrice Aimee Lou Wood nous avait offert une performance inoubliable dans une autre série phare de Netflix : Sex Education, bien sûr.

Dans ce teen drama qui a décomplexé la sexualité chez les ados, la jeune comédienne britannique interprétait le personnage d’Aimee, une lycéenne décalée et sensible, qui évolue énormément au fil des 4 saisons, passant d’une élève ultra populaire à un rôle beaucoup plus nuancé. Son histoire, très importante en terme de représentation, a d’ailleurs été saluée par le public comme par la critique, permettant à de nombreuses personnes concernées de se reconnaître dans son vécu traumatique. Incontournable.

Ce contenu est fourni par YouTube.

