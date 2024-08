Lecture Zen Résumer l'article

C’est le carton inattendu de cette fin d’été 2024 : la série Accidente tutoie les sommets sur Netflix. Si vous avez déjà englouti les 10 épisodes de ce thriller, voici 4 programmes similaires à voir en streaming : Une famille presque normale, Bloodline, Safe, ainsi que Meurtre mode d’emploi.

Tout commence par une fête familiale en apparence banale, avec cadeaux d’anniversaire et château gonflable pour les enfants. Mais lorsqu’un drame se produit, plus rien ne sera comme avant. Bienvenue dans Accidente, la série mexicaine aux liens troublants avec la réalité, qui captive les abonnés Netflix depuis sa sortie, le 21 août 2024. Que voir sur la plateforme de streaming après ce thriller haletant ?

Une famille presque normale

En apparence, la famille Sandell semble être parfaitement banale. La mère, Ulrika, est avocate, le père, Adam, est prêtre au sein de l’Église suédoise, tandis que Stella, la fille, brille dans son équipe de handball. Évidemment, cette façade de bonheur cache de lourds secrets, qui volent en éclats lorsque Stella est accusée d’avoir tué un homme plus âgé.

Série suédoise en seulement 6 épisodes, Une famille presque normale prouve encore une fois le talent des auteurs nordiques pour les thrillers captivants. À la manière d’Accidente, ce drame policier montre ainsi à quel point les relations humaines peuvent rapidement prendre racine dans la haine. Glaçant.

Bloodline

Des familles qui se déchirent, des drames qui refont surface et des enquêtes addictives : Accidente partage de nombreux points communs avec Bloodline. Ce drame familial en trois saisons se concentre sur la fratrie des Rayburn, riches propriétaires d’un hôtel réputé au large de la Florine. Lorsque Danny, le fils aîné, fait son grand retour dans le coin, de vieilles histoires sont rapidement déterrées…

Ce portrait de famille peu reluisant vaut surtout le détour pour son rythme soutenu, sa narration décousue originale, et pour le talent de Kyle Chandler (Friday Night Lights) et Linda Cardellini (Dead to Me). Attention tout de même : la série a été malheureusement annulée par Netflix, laissant de nombreuses questions sans réponse.

Safe

On le sait : Harlan Coben est le maître du polar, dans les rayons des librairies, comme dans les titres du catalogue Netflix. Cependant, la série qui se rapproche le plus d’Accidente serait probablement Safe, sortie en 2018. On y suit Tom, un père de famille qui vient de perdre sa femme. Il commence alors une nouvelle vie avec ses deux filles. Lorsque l’une d’entre elles disparaît, Tom réalise rapidement que ses voisins ne sont pas aussi parfaits qu’ils le prétendent…

Comme dans Accidente, les affaires de famille et les disparitions mystérieuses sont au cœur de l’intrigue de Safe, un polar ultra-efficace en 8 épisodes. Cerise sur le gâteau : Michael C. Hall (Dexter) et Audrey Fleurot (HPI, Le Bazar de la Charité) tiennent les rôles principaux de cette enquête, dans laquelle les apparences sont évidemment trompeuses.

Meurtre mode d’emploi

Dans Accidente, ce qui ressemble à un accident n’est pas ce que l’on croit. Et pour fouiner derrière les secrets, il n’y a pas meilleure enquêtrice que Pip. Dans Meurtre mode d’emploi, cette adolescente enquête ainsi sur la disparition et le meurtre d’Andie, dans une petite ville anglaise. Adaptée des romans d’Holly Jackson, cette série policière en 6 épisodes trouve un juste équilibre entre teen drama et mystère à résoudre.

Si vous avez déjà dévoré l’intégralité de ce petit bonbon estival, nous vous recommandons un autre série, beaucoup plus légère : La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, une parodie géniale de polars, avec la pétillante Kristen Bell (The Good Place, Veronica Mars) dans le rôle principal.

