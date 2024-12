Lecture Zen Résumer l'article

Depuis sa sortie, le 28 novembre 2024, ce nouveau thriller ténébreux cartonne sur Netflix. Voici donc 4 séries comme The Madness à voir en streaming.

Muncie Daniels est un journaliste et écrivain reconnu, qui fuit la célébrité dès qu’il le peut. Son nom se retrouve malheureusement mis en lumière lorsqu’il découvre le cadavre d’un homme, dans une petite maison de Pennsylvanie. Le reporter afro-américain va alors être accusé du meurtre de ce suprémaciste blanc influent, et devra tout faire pour prouver son innocence, dans une société américaine rongée par le racisme… Bienvenue dans The Madness, le tout nouveau thriller qui hante les abonnés de Netflix depuis sa sortie, le 28 novembre 2024. Mais que voir après les 8 épisodes de cette série sombre et profondément politique ?

Seven Seconds

Entre deux intrigues policières bien ficelées, The Madness n’hésite pas à épingler le racisme de toute une société. Si vous avez aimé ce parti pris engagé, vous devriez adorer celui de Seven Seconds. Dès 2018, cette série en 10 épisodes mettait ainsi en lumière les violences policières avec force. On y suit donc Peter Jablonski, un policier blanc qui renverse accidentellement Brenton Butler, un adolescent noir, avec sa voiture.

Avec l’aide de plusieurs collègues, le flic parvient finalement à camoufler le meurtre. Pourtant, cette affaire non résolue va bientôt embraser la communauté afro-américaine de Jersey City, révélant la corruption massive qui gangrène la police… Comme The Madness, Seven Seconds n’hésite pas à prendre son temps, pour mieux développer tous les rouages de son intrigue. Une enquête implacable, à la manière de The Wire, qui sonne de façon toujours aussi réaliste, plus de 6 ans après sa sortie.

The Night Agent

Vous avez aimé découvrir les arcanes de la conspiration de The Madness ? Alors, vous allez adorer celle de The Night Agent, l’un des cartons de l’année 2023 sur Netflix, dont la saison 2 arrive très bientôt sur la plateforme de streaming. Cette fois, il n’est plus question d’un journaliste, mais plutôt d’un agent du FBI à la Maison-Blanche, avec l’histoire de Peter Sutherland, chargé de surveiller un téléphone qui ne sonne, en théorie, jamais.

Une nuit, il va évidemment se retrouver embarqué dans des situations alarmantes, avec un objectif en tête : sauver les États-Unis (rien que ça). Il entame alors une course-poursuite endiablée, sur fond de conspiration gouvernementale. Autant vous prévenir tout de suite : The Night Agent ne révolutionne rien, mais la série d’espionnage de Netflix nous tient tout de même en haleine au fil de ses 10 épisodes.

Dans leur regard

En 2019, un coup de poing arrivait sur nos écrans : Dans leur regard. Et ce n’est pas pour rien si les quatre épisodes restent depuis dans notre sélection des meilleures séries à voir sur Netflix. Cette création de la cinéaste Ava DuVernay s’intéresse ainsi à un fait-divers américain très important des années 1980 : l’arrestation à tort de quatre jeunes hommes noirs et d’un latino, pour le viol et le meurtre d’une joggeuse blanche.

Dans leur regard est une plongée dans les arcanes les plus terrifiantes du racisme, et notamment la façon dont ces violences psychologiques, physiques et judiciaires laissent des traces indélébiles dans la vie des victimes. Son histoire vraie complète donc parfaitement le récit de fiction de The Madness, en s’imposant comme une production glaçante, mais terriblement nécessaire.

The Sinner

L’intrigue policière ténébreuse de The Madness vous a passionné de bout en bout ? Alors, vous devriez vraiment jeter un œil aux quatre saisons de The Sinner, polar poisseux conçu sous forme d’anthologie. On y suit ainsi un adolescent qui assassine ses parents, une mère qui commet un meurtre sans en avoir aucun souvenir ou une jeune femme qui saute brutalement d’une falaise. Chaque fois, le détective Harry Ambrose, incarné par Bill Pullman (Lost Highway), doit se confronter à ces enquêtes singulières, qui ne le laissent évidemment pas indemne.

The Sinner est ainsi un thriller psychologique intense, dont l’atmosphère lente et dérangeante, voire malsaine, vous rappellera forcément celle de The Madness. Cerise sur le gâteau : le casting est absolument génial, de Jessica Biel (Sept à la maison) à Carrie Coon (The Leftovers, The Gilded Age) en passant par Matt Bomer (FBI : Duo très spécial, American Horror Story).

