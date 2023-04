À l’occasion de la sortie de l’excellente Transatlantique sur Netflix, nous vous recommandons d’en profiter pour regarder deux autres séries historiques tout aussi captivantes : Lidia fait sa loi et The Spy.

Vous aimez les histoires vraies et les drames en costumes d’époques ? Alors ne bougez pas, nous avons exactement les séries dont vous avez besoin, à voir sur Netflix, pour étancher votre soif de récits croustillants en attendant la suite de The Crown.

En ce samedi 8 avril 2023, nous vous conseillons ainsi d’entrer dans un réseau de résistants avec Transatlantique, d’enquêter en italien avec Lidia fait sa loi ou d’exercer vos talents d’espion avec The Spy.

Lidia fait sa loi // Source : Lucia Iuorio/Netflix

Transatlantique sur Netflix, une série élégante sur la Résistance

En 1940, la France est occupée par le régime nazi, qui traque sans relâche les personnes juives. Mais à Marseille, un réseau organise la fuite de plus de 2500 personnes, majoritairement des artistes et intellectuels de l’époque, pour leur permettre de regagner les côtes américaines. Cet « Emergency Rescue Committee », qui a réellement existé, est au cœur de l’intrigue de Transatlantique, disponible depuis ce vendredi 7 avril 2023 sur Netflix.

Présentée en clôture du festival Séries Mania en mars dernier, cette nouvelle création d’Anna Winger (Unorthodox) se distingue par une réalisation et des costumes distingués, mais surtout par son casting impressionnant. Gillian Jacobs (Community), Cory Michael Smith (Gotham), Grégory Montel (Dix pour Cent) ou encore Corey Stoll (House of Cards) se succèdent ainsi dans cette adaptation du livre de Julie Orringer, The Flight Portfolio.

Transatlantique n’est pas une série d’action au suspense insoutenable, mais plutôt une jolie fresque contemplative, qui met en lumière tout un pan méconnu de notre Histoire. On apprécie notamment la reconstitution minutieuse, jusqu’aux moindres détails, de ce drame tourné directement en décors réels à Marseille. S’il manque un souffle épique à Transatlantique pour avoir la force émotionnelle d’Unorthodox, on se laisse tout de même facilement porter par ce récit vraiment instructif.

À voir si vous avez aimé : Unorthodox ; Les Combattantes ; Les Demoiselles du Téléphone ; La Liste de Schindler

Unorthodox ; Les Combattantes ; Les Demoiselles du Téléphone ; La Liste de Schindler À voir si vous cherchez : drame historique ; adaptation de livre ; tiré d’une histoire vraie ; costumes d’époque ; esprit d’équipe ; sauver le monde ; casting en or ; romance ; épisodes longs ; années 1940 ; découvrir Marseille sous un nouveau jour ; apprendre des anecdotes passionnantes sur la Seconde Guerre mondiale

Lidia fait sa loi sur Netflix, une série policière italienne plus rock qu’elle n’y paraît

Vous voici propulsés en 1883, à Turin. Vous faites alors la connaissance de Lidia Poët, jeune avocate sans le sou qui commence tout juste à exercer son métier… avant de se voir retirer son autorisation. La cause ? Elle est une femme évidemment. Quelle sombre idée de vouloir tenir un autre rôle que mère au foyer, voyons. Sauf que Lidia Poët ne va pas se laisser faire et continuer à résoudre meurtres ou autres crimes, pour prouver son talent.

Il faut avouer que nous n’avions jamais entendu le nom de Lidia Poët avant de découvrir cette formidable création italienne sur Netflix. Pourtant, elle est la première femme avocate de l’histoire de l’Italie. Le récit de sa vie, que l’on pouvait redouter trop biographique et pas assez rythmé, prend pourtant une forme étonnement rock’n’roll. Chaque enquête de notre jeune avocate est ainsi ponctuée par d’étonnantes mélodies à la guitare, mêlées à un tempo narratif sans répit, que ne renieraient pas des œuvres comme Sherlock ou Enola Holmes.

À noter que Lidia fait sa loi brille surtout par le jeu de son interprète principal, l’actrice italienne Matilda De Angelis, véritable révélation, que l’on a hâte de voir dans d’autres productions. Clairement, si vous aimez les résolutions de crimes astucieuses et les magnifiques costumes du 19ème siècle, vous allez vous éclater devant Lidia fait sa loi, on vous le garantit.

À voir si vous avez aimé : Enola Holmes ; Sherlock ; Anne with an E ; Downton Abbey ; Self-Made

Enola Holmes ; Sherlock ; Anne with an E ; Downton Abbey ; Self-Made À voir si vous cherchez : série policière ; intrigues bien ficelées ; suspense ; inspiré d’une histoire vraie ; enquêtes ; drame en costumes ; féminisme ; épisodes longs ; 19ème siècle ; démasquer des criminels ; découvrir une grande avocate méconnue

The Spy sur Netflix, une mini-série d’espionnage pour retenir votre souffle

Vous avez dévoré Le Bureau des Légendes ou Homeland sans vous arrêter et vous avez été déçu par Liaison, sur Apple TV+ ? Alors ne ratez pas The Spy, qui pourrait bien combler vos attentes. Cette mini-série en seulement 6 épisodes s’inspire de l’histoire vraie d’Eli Cohen, un ancien agent du Mossad infiltré en Syrie. Située dans les années 1960, The Spy raconte comment cet espion a réussi à se rapprocher de plusieurs militaires et politiques hauts placés. Coincé dans sa double identité, obligé de mentir à ses proches et à sa famille, Eli Cohen a beaucoup sacrifié pour servir son pays.

On termine ainsi cette sélection avec la série la plus nerveuse de nos 3 recommandations, un véritable thriller d’espionnage créé et écrit par le grand Gideon Raff (Hatufim, Homeland). Sacha Baron Cohen (Borat, The Dictator) y trouve l’une de ses meilleures prestations d’acteur, dans le rôle principal. Il étonne ainsi par la maîtrise dramatique de son jeu, alors qu’on le connaissait davantage dans des rôles comiques voire parodiques à outrance. La facilité du comédien à se déguiser sous n’importe quelle identité instaure ainsi une tension omniprésente dans cette série historique, qui développe des intrigues géo-politiques avec une précision d’une efficacité redoutable.

À voir si vous avez aimé : Homeland ; Le Bureau des Légendes ; Bodyguard ; Slow Horses

Homeland ; Le Bureau des Légendes ; Bodyguard ; Slow Horses À voir si vous cherchez : série d’espionnage ; suspense ; action ; frissons ; épisodes longs ; adapté d’un livre ; tiré d’une histoire vraie ; politique ; thriller ; mini-série ; cérébral ; voir Sacha Baron Cohen dans un rôle sérieux

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !