Lecture Zen Résumer l'article

Toxic Town raconte le combat de plusieurs mères pour obtenir justice, suite à des malformations de leurs nouveaux nés. Mais ce scandale environnemental, mis en scène dans la série Netflix, est-il réellement arrivé ?

Depuis plusieurs années, Netflix aime particulièrement raconter des histoires vraies, généralement bouleversantes, dans les productions de son catalogue. La nouvelle série Toxic Town, mise en ligne le 27 février 2025 et qui cartonne déjà sur la plateforme de streaming, ne fait pas exception à la règle. Les 4 épisodes s’inspirent d’un véritable scandale judiciaire, social et environnemental : les empoisonnements de Corby.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quelle est l’histoire vraie derrière Toxic Town sur Netflix ?

La série écrite par Jack Thorne (His Dark Materials) s’appuie sur de réels évènements survenus dans les années 1980 et 1990, suivis d’une action en justice menée en 2009. Susan McIntyre, jouée par Jodie Whittaker (Doctor Who) dans la série, a ainsi poursuivi la municipalité de Corby, en Angleterre, concernant une mauvaise gestion de déchets toxiques, ayant causé des malformations chez ses enfants.

Les travaux de réhabilitation d’une aciérie, menés dans cette petite cité industrielle, ont provoqué d’immenses dommages environnementaux et médicaux, pendant plus de 15 ans, avec une poussière permanente présente dans l’air. De hauts taux d’arsenic, de zinc, de bore et de nickel y ont été enregistrés, dépassant largement les recommandations environnementales, même après que le site ait été supposément nettoyé par la ville. Les habitants respiraient donc au quotidien des particules toxiques.

Jodie Whittaker (à gauche) dans Toxic Town // Source : Netflix

Les empoisonnements de Corby est la première affaire judiciaire au monde qui a permis d’établir un lien entre certaines malformations chez des nouveaux nés et la présence de déchets toxiques dans l’air. Après plusieurs années de bataille judiciaire et de procès, les 18 familles impliquées ont finalement obtenu gain de cause et la municipalité a dû leur verser une compensation financière de 14,6 millions de pounds.

Les trois mères de Toxic Town ont-elles vraiment existé ?

Toxic Town s’intéresse principalement à trois mères qui ont réellement existé : Susan McIntyre, donc, Tracey Taylor, jouée par Aimee Lou Wood (Sex Education) ainsi que Maggie Mahon, incarnée par Claudia Jessie (Bridgerton). À la naissance, leurs enfants ont présenté des malformations au niveau des bras mais aussi des problèmes de coeur, qui ont causé la mort de la fille de Tracey, après seulement quatre jours de vie.

L’enquête d’un journaliste a permis à ces trois mères isolées d’entrer en contact et de se soutenir mutuellement, afin de mener une action en justice, ensemble. Dans une interview accordée à Netflix, Jodie Whittaker raconte que tout cela a lieu « bien avant Internet ou Facebook, donc l’information se propage lentement, grâce au bouche à oreille, et c’est comme cela que Susan a commencé à comprendre ce qui se passe ».

Jodie Whittaker (Susan McIntyre) et Aimee Lou Wood (Tracey Taylor) dans Toxic Town // Source : Netflix

Malheureusement, le cas de Tracey a dû être écarté du procès, puisqu’il a été estimé que les malformations de sa fille étaient trop différentes de celles des autres enfants. Malgré tout, Meroë Candy, consultante sur la série, a estimé qu’il était crucial d’intégrer son histoire à Toxic Town.

« Son vécu est important puisqu’elle ne passe pas par les mêmes étapes que les autres mères impliquées », raconte Aimee Lou Wood, qui donne ses traits à Tracey Taylor. « Elles ont toutes dû endurer le procès, absolument épuisant et affreux, mais les autres mères avaient toujours leurs enfants avec elles, contrairement à Tracey ». La jeune femme, qui a travaillée tout près de l’usine concernée par les déchets toxiques et dont la parole était précieuse, a tout de même pu témoigner lors du procès, afin d’obtenir gain de cause pour les autres mères concernées.

Et les autres personnages de la série Netflix ?

Des Collins, l’avocat des familles joué par Rory Kinnear (Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir) a également existé et a bien défendu plusieurs mères face au conseil municipal de Corby.

En revanche, le personnage de Roy Thomas, interprété par Brendan Coyle (Downton Abbey), qui a complètement négligé les dégâts environnementaux causés par le projet de réhabilitation de l’aciérie, est entièrement fictif. Jack Thorne, le créateur de Toxic Town a imaginé ce protagoniste qui « priorise l’emploi et la croissance sur la sécurité », parce que c’est « ce qu’on lui a toujours appris à faire ».

La série est également dédiée à Sam Hagen, un véritable conseiller municipal joué par Robert Carlyle (Trainspotting). Ce dernier a reçu des documents, par le biais de lanceurs d’alertes, démontrant la négligence du conseil municipal de Corby à propos des déchets toxiques. Il n’a jamais cessé de se battre pour que la vérité soit dévoilée au public.

Pour Jack Thorne, le scandale des empoisonnements de Corby est une véritable « histoire de la classe ouvrière. C’est l’histoire de personnes qui ne font pas partie du système, qui n’ont jamais pensé que le système pouvait les aider et qui finissent par y travailler, en se battant pour obtenir ce qu’elles méritent ». Si les destins de Susan, Tracey et Maggie vous intéressent, sachez que Netflix a mis en ligne une vidéo poignante (en anglais) dans laquelle les actrices de Toxic Town sont réunies avec les véritables protagonistes de Corby.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'oeil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connecté au futur ! Installer Numerama

Installez Numerama sur votre écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil"

L'actu tech toujours à portée de main.Installez Numerama sur votre écran d'accueil.1. Appuyez sur le bouton2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" OK