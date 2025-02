Lecture Zen Résumer l'article

La série policière suédoise cartonne actuellement sur Netflix, avec son univers glacial et son histoire de disparition mystérieuse. Pour prolonger le plaisir, voici donc 5 séries comme Meurtres à Are, à dévorer en streaming.

Les séries suédoises riment généralement avec succès, d’autant plus lorsqu’elles explorent des enquêtes policières haletantes. C’est évidemment le cas de la petite dernière de la famille, Meurtres à Are, qui squatte le top 10 de Netflix depuis sa sortie, le 6 février 2025. Si vous avez déjà englouti les 5 épisodes de ce thriller glacé, voici donc 5 séries similaires qui devraient vous plaire.

Le Crime à la racine

Si vous avez aimé l’enquête aux multiples rebondissements de Meurtres à Are, vous devriez adorer sa lointaine cousine, également suédoise : Le Crime à la racine. Cette série en seulement 4 épisodes s’intéresse ainsi à une véritable histoire qui a secoué le pays : un double homicide, survenu en 2004 et resté irrésolu pendant plus de 15 ans. À mi-chemin entre une intrigue policière classique et la généalogie, Le Crime à la racine choisit de s’intéresser à un fait-divers glaçant, avec un angle plus original.

Contrairement aux (trop) nombreuses fictions qui s’attardent davantage sur la psychologie des criminels, cette mini-série se concentre plutôt sur les victimes et leur entourage. Un parti-pris rare, et nécessaire.

Entrapped

On quitte les paysages enneigés de la Suède, aperçus dans Meurtres à Are, pour rejoindre l’atmosphère polaire de l’Islande avec Entrapped. Conçu comme un spin-off, voire comme une saison 3 de Trapped, cette série met à nouveau en scène le personnage d’Andri, un enquêteur sombre et solitaire, tourmenté par son passé.

Installé à Seyoisfjörour, un petit village côtier islandais, ce détective devra résoudre trois affaires connectées : un assassinat lié à une secte, un trafic de drogue dans un gang de motards et la disparition étrange d’une jeune femme. Entrapped nous plonge alors dans une atmosphère dérangeante, au cœur de magnifiques paysages glacés, pendant 6 épisodes. À réserver aux âmes téméraires.

Anthracite

La France, aussi, peut produire de bons polars, dans des environnements glacés. La preuve avec Anthracite, série inclassable en 6 épisodes. Ici, on s’installe dans un petit village des Alpes, là où un suicide collectif, lié à une secte, a eu lieu 30 ans plus tôt. Mais un nouveau meurtre, accompli avec les mêmes rituels, remet de l’huile sur le feu. Alors que Jaro, un jeune délinquant, se trouve rapidement accusé et cherche à prouver son innocence, il reçoit une aide inattendue : celle d’Ida, une geek excentrique qui cherche son père disparu.

Complètement décalée, Anthracite renouvelle le genre des séries policières avec son ambiance macabre, à la limite du malaise, mélangée à un humour déconcertant. Une bizarrerie oppressante, mais étrangement fun, vaguement inspirée d’un véritable fait-divers sinistre.

Bodkin

Dans Meurtres à Are, la détective Hanna Ahlander doit reprendre du service, malgré elle, pendant ses vacances, après avoir été visée par une enquête interne, à la police de Stockholm. Pour retrouver une mécanique narrative similaire, nous vous conseillons de jeter un œil à Bodkin, dans laquelle Dove, une journaliste, se retrouve à enquêter contre son gré dans son pays natal : l’Irlande. Elle prend alors la direction de la petite ville de Bodkin, en apparence sans histoire, pour rejoindre deux podcasteurs, Gilbert et Emmy, alors qu’ils s’intéressent à des crimes bien réels.

Beaucoup moins sérieuse que Meurtres à Are, Bodkin prend le parti de dérouler un humour noir pendant 7 épisodes, le temps d’une balade irlandaise teintée de mystère. Alors, certes : certaines incohérences scénaristiques vous feront peut-être lever les yeux au ciel. Toutefois, cette série policière aux accents comiques reste une petite enquête sans prise de tête, parfaite pour tous les détectives en herbe.

Quicksand

On termine cette sélection avec un classique au rayon des séries suédoises produites par Netflix : Quicksand, bien sûr. Loin de la paisible station de ski dépeinte dans Meurtres à Are, ce thriller nous fait plutôt voyager au cœur du tumulte de Stockholm, neuf mois après un évènement tragique. Une terrible fusillade a ainsi eu lieu dans un lycée chic de la capitale et Maja Norberg, une adolescente plutôt banale, a été reconnue coupable de meurtre. Durant le procès, sa vie va être décortiquée dans les moindres détails, pour comprendre ses motivations et son passé.

En seulement 6 épisodes, Quicksand prouve à nouveau la maîtrise des suédois pour mélanger les genres, entre intrigue policière, twists à la pelle et teen drama touchant. Un incontournable, qui devrait vous prendre aux tripes et vous hanter pendant longtemps, après son visionnage.

