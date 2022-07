Le tout nouveau trailer des Anneaux de Pouvoir, la prochaine série de l’univers du Seigneur des Anneaux produite par Amazon, vient de sortir — et il nous montre tout ce qui est en jeu.

Cela faisait déjà quelque temps qu’Amazon nous teasait sa prochaine série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir à travers des posters mystérieux et de courtes vidéos. Une véritable bande-annonce vient enfin d’être publiée ce 14 juillet 2022 — alors arrêtez tout de suite de regarder le défilé et plongez-vous plutôt dans l’atmosphère de la Terre du Milieu avec ce trailer tant attendu.

Les ancêtres des Hobbits, et une grande menace

On savait déjà que l’intrigue des Anneaux de Pouvoir se déroulait bien avant les événements que l’on peut voir dans la trilogie de films de Peter Jackson. La série va nous montrer ce qu’il s’est passé pendant le Second Âge, donc plusieurs milliers d’années avant La Communauté de l’Anneau. C’est à cette époque-là que Sauron menace pour la première fois la Terre du Milieu — et que les fameux anneaux sont forgés.

Pas beaucoup de suspense, donc, sur l’identité de celui qui devrait très certainement être le grand méchant de la série, Sauron. Mais le trailer nous laisse pour la première fois entrevoir son apparence et ses pouvoirs — et tout indique qu’il va faire plutôt peur.

Le nouveau trailer des Anneaux de Pouvoir nous laisse voir un environnement qui n’est pas vraiment sympathique // Source : Prime Video / Youtube

Autres nouveaux venus dans ce trailer : les Harfoots, les ancêtres des Hobbits, qui vivaient pendant le Second Âge. Comme dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, tout indique que ces derniers joueront un rôle très important dans l’intrigue. On peut d’ores et déjà se douter que la série parlera du rôle des Harfoots dans la création des mythiques anneaux de pouvoir — et, peut-être, dans la défaite de Sauron lui-même.

