La dernière série phare de Disney+, Paradise, diffusée à raison d’un nouvel épisode chaque mardi, nous embarque dans un labyrinthe de twists imprévisibles. Pour prolonger le plaisir, nous vous conseillons vivement de jeter un œil à l’autre création iconique de Dan Fogelman : This is Us.

Mélanger politique, science-fiction, drames intimistes et enquête policière : voilà le pari plutôt étonnant de Paradise, série complètement insaisissable à mi-chemin entre Silo et Lost. Si vous êtes impatients de découvrir un nouvel épisode de cette création de Dan Fogelman, chaque mardi sur Disney+, nous avons une bonne nouvelle : le showrunner est également à l’origine d’une autre saga incontournable du petit écran, en 6 saisons : This is Us.

De quoi parle This is Us ?

Comme dans le cas de Paradise, il est difficile de parler de This is Us sans révéler trop d’informations que vous pourriez prendre plaisir à découvrir sur le moment, pendant votre visionnage. Cependant, nous pouvons tout de même vous dire que la série s’intéresse à plusieurs personnages très différents, tous nés le même jour.

On y rencontre ainsi Jack et Rebecca, alors qu’ils s’apprêtent à donner naissance à leurs enfants, Kate, une trentenaire en pleine crise existentielle, Kevin, un acteur hollywoodien au bord du burn-out, ainsi que Randall, qui vient tout juste de rencontrer son père biologique, pour la première fois.

Pendant 6 saisons, This is Us va donc entremêler leurs destins, alors que les années passent et que leurs vies sont ponctuées de joies ou de peines.

La série This is Us vaut-elle vraiment le coup d’œil ?

Si vous avez commencé à dévorer les épisodes de Paradise mis en ligne sur Disney+, vous connaissez déjà le talent de Dan Fogelman pour les twists et les narrations complexes, qui cachent bien leur jeu. This is Us applique le même principe, avec des rebondissements à la pelle et des cliffhangers de taille, dans un tout autre registre : la comédie dramatique pure, en particulier liée aux thématiques de la famille.

On rit, on pleure, et on répare un peu son cœur au passage : bref, on suit des trajectoires de vie intenses, qui font tendrement écho à nos propres vécus. La force de This is Us ne réside donc pas uniquement dans l’écriture de ses twists, qui vous tiendront en haleine pendant 6 saisons. Elle se trouve également dans sa capacité à aborder des dizaines et des dizaines de thématiques difficiles et essentielles, sans jamais se perdre en chemin ou se réduire à un simple pamphlet politique.

Les personnages subissent ainsi de nombreuses discriminations, comme le racisme ou la grossophobie, qui sont abordées sans détour, comme rarement dans une série grand public. Et il n’y a pas de secret : 30 % d’auteurs noirs ont travaillé à l’écriture des scénarios, contre une faible moyenne qui atteint seulement les 5 % dans l’industrie américaine.

Difficile de faire plus cosy et réconfortant que This is Us. // Source : NBC

This is Us est donc une série nécessaire, en termes de représentation et d’identification, qui nous guérit un peu plus, à chaque épisode. Loin d’être plombante, la création de Dan Fogelman apporte plutôt une dose de joie mélancolique et réconfortante, à la manière de Shrinking ou de Ted Lasso, tout en nous retournant le cerveau à chaque nouveau twist.

This is Us a même quelques effets secondaires plus surprenants, comme celui de changer votre vision des cocottes minutes à jamais, de vous offrir des idées pour votre discours de mariage (testé et approuvé) ou de vous donner envie d’écouter You Can Call Me Al de Paul Simon en boucle, toute la journée.

Alors oui, vous devrez sortir les mouchoirs devant les épisodes de cette série thérapeutique, qui touche en plein cœur lorsqu’elle s’intéresse à des thématiques comme la santé mentale ou le deuil. Mais vous aurez surtout trouvé une nouvelle famille d’adoption, qui vous accompagnera désormais pour toujours. Et ça, c’est le plus précieux des cadeaux.

Où voir la série This is Us en streaming ?

Les 6 saisons de This is Us sont disponibles sur Amazon Prime Video. Pour y accéder, vous devrez donc souscrire à un abonnement à la plateforme de streaming, à partir de 6,99 € par mois.

