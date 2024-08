Lecture Zen Résumer l'article

Il s’agit de l’une des séries les plus cultes de tous les temps : Lost est désormais disponible sur Netflix, depuis le 15 août 2024. L’occasion de visionner enfin les deux premiers épisodes, et de se faire un avis sur cette histoire de rescapés façon Koh Lanta (ou pas).

Un homme semble dormir, apaisé. Soudain, son œil s’ouvre, l’air paniqué, et l’angoisse nous envahit également, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Bienvenue dans les premières secondes énigmatiques de Lost. Et accrochez vos ceintures : ce sentiment mystérieux ne vous quittera pas pendant les 6 saisons, désormais disponibles sur Netflix, depuis le 15 août 2024.

Un réveil difficile pour Jack

J’avoue tout : avant leur mise en ligne sur Netflix, je n’avais jamais pris mon courage à deux mains pour enchaîner les 121 épisodes qui composent Lost. Non pas que l’envie m’en manquait, puisque la série semblait totalement correspondre à mes goûts personnels, mais il faut reconnaître que je me sentais un brin accablée par l’immensité de la tâche. Ce 15 août 2024, j’ai donc enfin réparé ce tort à la déesse des chefs-d’œuvre du petit écran, et j’ai lancé le double pilote de Lost.

Le tout premier plan de Lost, sur le bel oeil de Matthew Fox (Jack). // Source : ABC

Je m’attendais à être surprise par la série de 2004, réputée pour ses retournements de situations iconiques et ses secrets intrigants, Et je n’ai vraiment pas été déçue du voyage. Le premier épisode commence donc par l’éveil de Jack, l’un des personnages principaux (logique, puisque ce pilote se nomme Le Réveil). D’abord allongé dans une jungle, il finit par se rendre sur une plage à première vue déserte. Et là, c’est l’horreur : un crash aérien a eu lieu, laissant là des dizaines de blessés, de nombreuses victimes en deuil et l’immense carcasse de l’engin en feu.

Lost vous coupera le souffle

Puisque Jack est notre héros, et qu’il se trouve en plus être un médecin (il n’y a pas de hasard dans Lost), il vole donc au secours des survivants, prêt à donner sa vie pour la leur. Soyons clair : cette scène d’introduction est probablement l’une des meilleures du petit écran. Et le pilote tout entier, en deux volets, brille également par son écriture et sa mise en place.

On comprend ainsi immédiatement les enjeux, on repère qui seront les personnages à suivre et on devine même à demi-mot leurs personnalités respectives. Tout est parfaitement calibré, parfaitement placé, pour que l’identification soit immédiate, malgré un casting choral qui peut rapidement perdre notre attention.

La scène de la plage, mémorable. // Source : ABC

Grâce à quelques flashbacks, on revit également la séquence impressionnante de l’explosion en plein vol de l’avion. Et 20 ans après sa diffusion, cette scène n’a pris aucune ride. On a immédiatement le souffle coupé, et l’effroi nous saisit tout autant que les personnages qui le vivent. Ce n’est pas pour rien si ce double épisode a longtemps été le plus cher jamais produit dans l’histoire des séries, avec 10 millions de dollars accordés : l’argent a coulé à flot et cela se voit toujours, en 2024.

J’ai pu craindre que les effets spéciaux soient moches ou vieillots, mais il n’en est rien : Lost a gardé toute sa superbe. Même si je dois tout de même admettre que quelques longueurs dans le rythme peuvent parfois faire piquer du nez, malheureusement…

Le puzzle le plus obsédant du monde

Après le crash, vient enfin le temps des énigmes : c’est pour ça que l’on s’est laissés embarquer par Lost, après tout. Et le double pilote, aux accents surnaturels, ne nous épargne pas : des bruits inquiétants venus de la jungle, des cadavres retrouvés dans les arbres, et surtout un signal de détresse, qui tourne en boucle depuis 16 ans…

Rien que d’écrire ces lignes, j’en ai encore des frissons. Pourtant, je suis une habituée des séries à énigmes, de Twin Peaks à Dark, en passant par Yellowjackets, la petite sœur de Lost. Mais la série de 2004 a réussi à piquer ma curiosité, et à me pousser à enchaîner les épisodes, pour comprendre ce qui se trame exactement sur cette fameuse île au milieu de nulle part.

Oui, il pleut beaucoup dans Lost. // Source : ABC

D’autant que le casting est un sans-faute total, avec la présence de Matthew Fox (La Vie à cinq), Evangeline Lily (Le Hobbit), Naveen Andrews (Sense8), Dominic Monaghan (Le Seigneur des Anneaux), Jorge Garcia (Hawaii 5-0), Emilie de Ravin (Once Upon a Time) ou encore Daniel Dae Kim (Avatar, le dernier maître de l’air).

Alors, que vous soyez un fan réticent à l’idée d’abîmer l’un de vos monuments préférés, en retournant sur cette plage (le mémorable « We have to go back »), ou que vous soyez un spectateur intrigué, qui n’ose pas encore franchir le pas, peu importe : en 2024, Lost prend toujours un malin plaisir à nous perdre dans ses limbes inexplicablement attirants.

