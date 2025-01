Lecture Zen Résumer l'article

Ces séries de S-F devraient combler le manque alors que la saison 2 de Silo, sur Apple TV+, vient de s’achever.

La saison 2 de Silo s’est achevée (pour laisser place, depuis, à la saison 2 de Severance). Après cette fin de saison qui s’avère bien loin de tout résoudre, on sait déjà que les saisons 3 et 4 ont été commandées. Mais là, tout de suite, pour combler le vide laissé par ce récit haletant et oppressant, quelle série de science-fiction regarder juste après Silo ?

Fondation (Apple TV+)

Au rang des livres inadaptables, Fondation a toujours été en bonne place. Cet univers culte issu de l’âge d’or de la SF, et signé Isaac Asimov, connaît pourtant une adaptation en série TV, de nouveau sur Apple TV+. Elle en est, elle aussi, à sa saison 2 (et une troisième déjà filmée !). L’œuvre initiale était connue pour être une sorte d’ode à la science et aux mathématiques, à la sauce space opera. L’adaptation en reprend bien ce principe, tout en modernisant le récit et en y incluant un peu plus d’action.

Il en découle une œuvre de science-fiction assez vertigineuse, où il s’agit tout de même d’éviter à tout prix que la galaxie sombre dans un âge sombre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Fallout (Prime Video)

Une terre dévastée, un réseau de bunkers sous-terrains où survivent les derniers humains… on se croirait presque encore dans Silo. Mais cette fois-ci, c’est l’adaptation d’un jeu vidéo. La série Fallout, sur Prime Video, a fait sensation l’année dernière, tant pour sa qualité qu’en termes de succès sur la plateforme de streaming. L’héroïne, interprétée par Ella Purnell, sort du bunker… et s’aventure dans un monde dangereux, régit par ses propres règles. Un survival-like très bien mené.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Station Eleven (Universal+/Prime Video)

Parmi les séries post-apocalyptiques les plus réussies, on trouve une pépite assez méconnue : Station Eleven. Là encore, il s’agit d’une adaptation, issue de l’ouvrage d’Emily St. John Mandel. Le récit se situe après une pandémie dévastatrice, certes, mais l’originalité de l’œuvre se trouve dans son choix de protagonistes : Station Eleven suit une compagnie de théâtre itinérante qui voyage au cœur de cette Amérique post-apo. Une ode à l’art, à l’espoir, et une série portée par une réalisation à l’esthétique de (très) haut niveau. La fin d’un monde, plutôt que la fin du monde ? Et si l’art était le sens commun le plus fondamental, même après l’écroulement de la civilisation ?

La série est disponible sur Prime Video via l’option Universal+ (7 jours d’essai gratuit).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Upload (Prime Video)

Après les épisodes oppressants de Silo, peut-être auriez-vous besoin d’un peu d’optimisme ? Ou tout du moins, de fraîcheur. Pas facile à trouver dans le domaine de la science-fiction, mais heureusement, le créateur de The Office (US) a trouvé la solution : Upload, sur Prime Video. Dans ce futur, les humains peuvent se téléverser (upload) dans un paradis virtuel où leur conscience est entièrement téléchargée. Dans cette version futuriste de The Good Place, toutes les personnes uploadées ont aussi un « ange », une personne vivante qui les aide à s’habituer à la vie après la mort.

Upload choisit le ton de l’humour, au fil d’épisodes agréables de 30 minutes. Mais la série n’en oublie pas d’être intelligente sur le fond, et bien conçue sur la forme. Une vraie bulle d’air.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !