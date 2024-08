Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la série culte arrive enfin sur Netflix, voici 5 séries similaires à Lost à découvrir en streaming : Manifest, Dark, 1899, The I-Land ainsi que Respirer.

En 2004, le vol le plus célèbre au monde s’échouait sur une île déserte, laissant des millions de spectateurs bouche bée devant leur téléviseur. Plus de 20 ans après sa sortie, Lost n’en finit pas de passionner les foules.

Enfin disponible sur Netflix depuis le 15 août 2024, et déjà en bonne position dans le top 10 de la plateforme de SVOD, cette série culte est un incontournable du petit écran. Si vous avez déjà englouti l’intégrale des 121 épisodes, voici 5 autres aventures fantastiques qui pourraient bien vous captiver.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Manifest

La disparition d’un avion en plein vol, des destins d’inconnus qui s’entremêlent et une bonne dose de fantastique… Manifest pourrait clairement être la petite sœur de Lost. Avec l’histoire d’un avion qui finit par atterrir plusieurs années après son décollage, la série nous rappelle également les grandes heures de la Trilogie du Samedi, sur M6. On enchaîne ainsi les 62 épisodes addictifs de Manifest sans voir le temps passer. Cerise sur le gâteau : l’ultime saison 4 offre toutes les réponses que l’on attendait et un vrai dénouement, contrairement au final controversé de Lost.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dark

Vous avez aimé les énigmes de Lost, prêtes à vous retourner le cerveau à chaque seconde ? Alors, vous allez adorer celles de Dark. Cette série allemande en trois saisons nous a plongés dans un récit dense et complexe, tout en nous scotchant à notre canapé. Cela commence par une simple disparition d’enfant, mais ne vous fiez pas aux premiers épisodes : la suite est une véritable montagne russe d’émotions, de twists et de casse-têtes temporels savoureux. Comme Lost, Dark est ainsi une véritable expérience télévisuelle, créée par le duo Baran bo Odar et Jantje Friese. Alors, préparez vos méninges et vos mouchoirs : vous allez en avoir bien besoin.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

1899

Si vous avez déjà vu Dark, pas de panique : le duo Baran bo Odar et Jantje Friese a heureusement frappé de nouveau en 2022, avec une nouvelle œuvre très atypique. Dans 1899, on embarque ainsi à bord d’un bateau, le Kerberos, sur lequel se trouvent plusieurs migrants du monde entier. Mais leur voyage va bientôt prendre un tournant complètement étrange…

Comme Lost, 1899 prend le parti de se construire comme une tour de Babel, dans laquelle chaque acteur peut s’exprimer dans sa langue d’origine. Il faut donc absolument voir la série en VO, pour en apprécier toute la subtilité des dialogues. Seule ombre au tableau de ce Rubik’s Cube géant qui joue avec nos nerfs : Netflix a injustement annulé la série après une seule saison, laissant beaucoup de mystères en suspens.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The I-Land

Nombreuses sont les séries à se revendiquer de Lost depuis sa sortie, en 2004. The I-Land n’échappe pas à la règle en installant dix personnes qui ne se connaissent pas sur une île inquiétante, alors qu’elles n’ont aucune idée de la façon dont elles sont arrivées là. Pour survivre et espérer revenir chez eux, ces inconnus vont se lancer dans une dangereuse randonnée… Malheureusement, la série n’arrive pas à la cheville de Lost, avec un scénario tiré par les cheveux et des révélations dévoilées bien trop tôt. Mais si vous voulez rire un bon coup, vous savez quoi faire avec ces 7 épisodes, qui se rapprochent davantage du nanar que du chef-d’œuvre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Respirer

Prenez Lost, gardez le crash d’avion, mais isolez l’une des passagères pour en faire la seule rescapée dans un environnement hostile : bienvenue dans Respirer, qui ressemble plutôt à un voyage introspectif sur les traumatismes qu’à une série gore survivaliste. Attendez-vous donc plutôt à un rythme lent avec flashbacks à la clé. Entre Wild et Into the Wild, cette série en seulement 6 épisodes fera une transition courte parfaite pour vous remettre tout en douceur de la fin de Lost.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+