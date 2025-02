Lecture Zen Résumer l'article

Chaque mardi, sur Disney+, la série Paradise nous révèle un peu plus les secrets de son univers mystérieux, terriblement proche du nôtre. Si proche que ces événements pourraient réellement avoir lieu dans notre réalité.

Sur le papier, Paradise pourrait ressembler à un simple thriller comme on a pu en voir des dizaines sur le petit écran, à base de meurtre inattendu dans une petite communauté tranquille. Mais si vous avez déjà pu dévorer les premiers chapitres de la série, diffusée sur Disney+ à raison d’un nouvel épisode chaque mardi, vous savez déjà que Paradise n’est absolument pas ce qu’elle semble être, au premier abord. Et malheureusement pour nous, l’univers dystopique qu’elle dépeint pourrait, un jour, devenir réalité.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les quatre premiers épisodes de Paradise.

Une dissertation de 40 pages

Dans un long entretien publié par The Hollywood Reporter, le 5 février 2025, le créateur de Paradise, Dan Fogelman (This is Us), a ainsi dévoilé les coulisses de sa nouvelle série. Pour en imaginer les contours, l’équipe de production a dû faire des recherches pendant plusieurs mois : « Nous avons commencé par discuter avec un architecte, dont le job est d’imaginer le design de villes futuristes et de trouver comment on peut les emmener à un tout autre niveau. Et pas seulement pour des fictions, mais pour de véritables groupes de réflexion. Nous avons aussi pu échanger avec des sociologues. L’un d’entre eux nous a même rédigé une dissertation de 40 pages autour du processus de mise en place d’une civilisation souterraine. Il s’agissait d’une hypothèse sur la meilleure façon de la construire pour 25 000 personnes, et la meilleure manière de les gouverner, avec quels filets de sécurité. Cela nous a été très utile. »

Pour Paradise, Dan Fogelman a ainsi longtemps travaillé en amont, autour des sujets cruciaux des catastrophes naturelles, du changement climatique et des conséquences du nucléaire. Pour écrire les 8 épisodes de la saison 1, il a notamment embauché Stephen Markley, l’auteur du Déluge, un roman de 1000 pages se déroulant sur 40 ans, imaginant que le monde a connu un chaos environnemental inévitable.

Sinatra, jouée par Julianne Nicholson, dans Paradise // Source : Hulu

Pour le créateur de la série, il était essentiel que le récit soit « le plus précis possible » : « Je voulais trouver un équilibre entre une narration suffisamment invraisemblable pour que cela ne ressemble pas à la façon dont le monde va s’écrouler, et en même temps, faire quelque chose qui soit suffisamment ancré dans la réalité pour que l’on y croie, et que cela puisse être la fin du monde, finalement. C’était la fine ligne sur laquelle nous essayions de marcher, en permanence. »

Auprès du média américain Deadline, Dan Fogelman a confirmé que l’univers dystopique de Paradise était presque impossible à mettre en place dans la réalité, « sauf si un groupe de personnes détient une quantité inimaginable de richesse et de ressources », comme c’est le cas de Sinatra dans la série. De là à penser à Elon Musk et à ses rêves de grandeur démentiels, il n’y a qu’un pas.

