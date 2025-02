Lecture Zen Résumer l'article

Paradise, qui mélange intrigue policière, éléments de SF et drame familial, se dévoile au compte-goutte, chaque mardi sur Disney+. Et pour lui donner naissance, son créateur, Dan Fogelman, a dû largement s’arranger avec la vérité.

Produire une série aussi ambitieuse que Paradise n’a clairement pas été chose aisée. Il faut dire que la création de Dan Fogelman (This is Us) se situe à la croisée des genres et doit absolument se déguster à une condition non négociable : ne rien savoir à l’avance, pour pouvoir savourer tous les twists qui nous sont offerts, au fil des 8 épisodes dévoilés chaque mardi. Mais pour arriver à ce résultat final, le créateur de Paradise a dû d’abord faire l’impensable : mentir à Disney+.

« J’ai remué ciel et terre »

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, publiée le 5 février 2025, Dan Fogelman évoque ainsi le personnage de Sinatra, absolument central dans l’intrigue de Paradise. Pour incarner cette milliardaire entourée de mystère, il a fait appel à une actrice capable de tout jouer : Julianne Nicholson (Mare of Easttown). Une évidence pour lui : « Depuis le début, je voulais travailler avec elle. Je l’admirais de loin. »

Sinatra, jouée par Julianne Nicholson, dans Paradise. // Source : Hulu

Après avoir lu les scénarios de la saison 1, la comédienne a immédiatement accepté de participer à l’aventure. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu : « Il y a eu un quiproquo dans la communication et elle devait tourner un film ou une autre série, donc les dates ne collaient pas. J’ai alors remué ciel et terre. J’ai demandé si on pouvait changer le planning de tournage et nous avons pu le décaler légèrement, mais ça ne suffisait pas. Les dates se chevauchaient trop. J’ai finalement reçu un appel m’invitant à passer à autre chose. J’étais dévasté. »

N’importe quel autre showrunner aurait alors lâché l’affaire et aurait simplement trouvé une autre comédienne, pour incarner le rôle de Sinatra. Mais pas Dan Fogelman : « Je peux le dire, maintenant, puisque la série semble devenir relativement populaire, donc personne ne m’en tiendra rigueur. Mais en réalité, j’ai menti aux personnes du studio et j’ai affirmé que nous n’étions pas prêts à tourner, que nous avions besoin de plus de temps de préparation. Cela a coûté beaucoup d’argent… J’ai fait croire que plusieurs aspects étaient concernés, mais cela a surtout retardé le début du tournage, pour permettre à Julianne d’être libre. Évidemment, tout le monde est content de cette décision, aujourd’hui. […] Donc oui, j’ai menti à Disney pour gagner du temps à Julianne Nicholson. » Sacré Dan Fogelman.

