La nouvelle comédie romantique de Netflix, avec Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach) cartonne déjà sur la plateforme, moins d’une semaine après sa sortie. Pour continuer sur votre lancée sentimentale, après Nobody Wants This, voici donc 5 séries similaires à voir en streaming.

Au premier abord, le scénario de Nobody Wants This pourrait ressembler à une mauvaise blague : un jeune rabbin à la plastique irréprochable rencontre une animatrice de podcast sexo, loin de s’intéresser à la religion. Leur alchimie va alors faire des étincelles pendant 10 épisodes aussi hilarants qu’absolument adorables. Mais si vous avez déjà terminé Nobody Wants This, pas de panique : voici 5 autres séries pour combler votre cœur d’artichaut et vous permettre de terminer votre pot de crème glacée préféré.

Un Jour sur Netflix

Si Nobody Wants This s’est déjà imposée comme la meilleure romcom de 2024, plus tôt dans l’année, une autre série avait déjà chamboulé notre vie : Un Jour. Mais ici, la précision de « comédie » dans l’expression « comédie romantique » s’efface un brin, au profit d’une histoire bien plus triste. Cette nouvelle adaptation du roman de David Nicholls, après le film très réussi de 2011 avec Anne Hathaway (The Dark Knight Rises) et Jim Sturgess (Cloud Atlas), nous plonge ainsi aux côtés d’Emma et Dexter.

Alors étudiants, ils passent la nuit ensemble, puis décident de rester amis. Pendant 20 ans, leurs destins vont se croiser, chaque année, questionnant toujours un peu plus leurs choix amoureux et amicaux. Préparez vos mouchoirs pour découvrir les 14 épisodes de cet incontournable du catalogue Netflix.

Heartstopper sur Netflix

Pour une fois dans l’histoire des comédies romantiques, Nobody Wants This a la bonne idée de prendre un tournant inattendu : nous présenter une relation saine entre deux individus consentants, qui s’aiment profondément. Mais avant cette romcom parfaitement équilibrée, un autre doudou nous avait offert un pansement à l’âme : Heartstopper. L’adorable romance queer entre Nick et Charlie, deux adolescents britanniques qui découvrent leurs sentiments respectifs, nous immerge ainsi dans un petit nuage de douceur, où l’écoute, la bienveillance, l’inclusivité et l’empathie sont au cœur du récit.

Et bonne nouvelle : cette adaptation des romans graphiques d’Alice Oseman sera très bientôt de retour, dès le 3 octobre 2024, pour une saison 3 sur Netflix. Cerise sur le gâteau : une partie de ces nouveaux épisodes d’Heartstopper se déroulera en automne. Que demander de plus pour coller à l’ambiance du moment ?

Dash and Lily sur Netflix

Après l’atmosphère automnale de Nobody Wants This, vous êtes déjà passés en mode Noël ? Dash & Lily sera donc faite pour vous. Comme dans la série avec Kristen Bell et Adam Brody, les opposés s’attirent dans cette romance adolescente, située évidemment pendant la période des sapins, des cadeaux et des illuminations à chaque coin de rue. Un jeu de piste s’engage alors entre Dash, new-yorkais désabusé qui déteste Noël, et Lily, joyeuse adoratrice des fêtes de fin d’année.

À travers un mystérieux carnet rouge, les deux adolescents se lancent des défis parfois absurdes, jusqu’à, forcément, éprouver des sentiments bien plus réels. Seulement 8 épisodes composent la première saison de cette romcom sans prétention, qui vaut surtout pour la présence lumineuse d’Austin Abrams (Euphoria, This is Us) et de Midori Francis (Grey’s Anatomy). Une chouette façon de préparer Noël, tout en douceur.

Veronica Mars sur Prime Video et M6+

Impossible de parler de Nobody Wants This sans évoquer la série qui a révélé Kristen Bell au début des années 2000 : Veronica Mars, évidemment. Elle y incarnait une lycéenne badass, détective à ses heures perdues, résolvant crimes et petits délits, toujours accompagnée de son fidèle don légendaire pour le sarcasme, face aux gosses de riches. Entre la lutte des classes, le harcèlement scolaire ou la culture du viol, Veronica Mars a abordé de nombreux sujets de société bien avant l’heure, devenant l’une des meilleures séries des années 2000.

La série ne se contente donc pas de résoudre des enquêtes intrigantes : elle impose également l’une des héroïnes féministes les plus drôles du petit écran, façon Buffy contre les Vampires. Pas étonnant que Kristen Bell soit devenue une icône, suite aux quatre saisons absolument géniales de Veronica Mars.

Newport Beach sur Max

Avant de devenir le rabbin le plus sexy de l’histoire des romcom dans Nobody Wants This, Adam Brody a également connu son heure de gloire au début des années 2000, avec Newport Beach. Il y incarnait le geek maladroit par excellence : Seth Cohen, lycéen juif, drôle et sensible, mais aussi ultra-timide. Cette série ado, l’une des plus populaires de l’époque, représente une sorte d’anti-Veronica Mars, s’intéressant cette fois aux lycéens fortunés et à leur vie privilégiée sur la côte ouest des États-Unis.

Enchaînant drama sur drama pendant quatre saisons plus ou moins qualitatives, Newport Beach vaut le détour pour son générique culte, mais surtout pour le personnage attachant de Seth Cohen, qui pourrait presque ressembler à une version adolescente de Noah, dans Nobody Wants This. La boucle est bouclée.

