Si vous souhaitez continuer à déclencher la colère des dieux, après avoir vu la première série animée de Zack Snyder, Twilight of the Gods, voici 4 séries similaires à voir sur Netflix : Blood of Zeus, Castlevania, Blue Eye Samurai ainsi que Terminator : Zero.

Lorsque Sigrid et Leif ont entrepris de se marier, par une belle journée ensoleillée, ils ne s’attendaient pas à déclencher la colère des dieux. Après avoir vu leur famille se faire massacrer toute entière par Thor, le couple se lance donc dans une quête de vengeance sans merci.

Si vous avez dévoré les 8 épisodes sanglants de Twilight of the Gods, vous savez déjà que la série de Zack Snyder (300, Justice League) ne fait clairement pas dans la dentelle. Voici donc 4 séries animées tout aussi épiques à découvrir en streaming, sur Netflix.

Blood of Zeus

La mythologie vous passionne, et vous aimez la baston ? Alors, vous allez adorer Blood of Zeus, sorte de cousine grecque de la nordique Twilight of the Gods. On y suit Héron, un demi-dieu et fils illégitime de Zeus, alors qu’il tente de sauver à la fois l’Olympe et la Terre.

Mélangeant véritables légendes grecques et personnages créés pour l’occasion, les deux saisons de Blood of Zeus sont une immense épopée, peuplée de batailles épiques, de démons à combattre et d’enjeux politiques évidemment colossaux. Si vous avez aimé Twilight of the Gods, Percy Jackson ou encore Kaos, foncez : vous ne le regretterez pas.

Castlevania

En 2017, Netflix réalisait un exploit : produire une série animée aussi culte que le jeu vidéo dont elle est adaptée, avec Castlevania. Les quatre saisons mettent en scène Trevor Belmont, un chasseur de vampires, alors qu’il se lance dans un combat contre Dracula, bien décidé à exterminer l’espèce humaine. Dans sa quête, il est accompagné par Sypha, une magicienne, et Alucard, le fils de Dracula lui-même. Dans Castlevania, tout est soigné : l’animation est aux petits oignons, l’histoire est bouleversante et les luttes acharnées sont sanglantes à souhaits. Que demander de plus ?

Blue Eye Samurai

Si Twilight of the Gods s’est imposée comme une série animée impitoyable, qui n’hésite pas à utiliser l’hémoglobine à chaque occasion, elle a été précédée par une autre sérieuse candidate au titre d’épopée la plus barbare du catalogue Netflix : Blue Eye Samurai. Sortie en 2023, en toute discrétion, cette petite pépite nous transporte dans un Japon de l’époque Edo.

On y suit Mizu, une combattante qui se fait passer pour un homme, afin d’accomplir sa vengeance ultime. Animée par le studio français Blue Spirit (Ma Vie de Courgette), Blue Eye Samurai est une véritable claque, avec options arts martiaux et personnages féminins bien loin des stéréotypes.

Terminator : Zero

On délaisse la mythologie grecque de Twilight of the Gods pour rejoindre les rangs d’une armée robotique avec Terminator : Zero. La saga de James Cameron se décline ainsi dans une série d’animation japonaise somptueuse, aux graphismes ambitieux. Il faut dire que l’on doit l’esthétique au studio Production I.G, qui a notamment travaillé sur Psycho-Pass, L’Attaque des Titans, Ghost in the Shell ou Kaiju n° 8.

Masashi Kudo (Bleach), lui, officie à la réalisation de cette série Netflix en huit épisodes, qui nous embarque en 1997, année du Jugement Dernier, ainsi qu’en 2022. Voyages dans le temps, assassinats et soulèvement des machines sont au programme de Terminator : Zero, probablement l’une des meilleures séries d’animation de 2024.

