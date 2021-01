Le film d'animation culte Akira est ressorti dans les salles obscures durant l'été 2020. Il s'est également offert un pressage en Blu-ray UHD, à partir d'une remasterisation 4K.

2020 a été une année copieuse pour le film d’animation Akira, qui est sur le chevet de nombreux fans de manga. Au mois d’août, entre deux périodes de confinement, le long métrage, nanti d’une remasterisation en 4K, a eu droit à une nouvelle sortie dans les salles obscures.

Quelques mois plus tard, Akira bénéficie d’un lancement en Blu-ray UHD. Bien qu’il soit nécessaire de se tourner vers l’import pour en profiter, nous n’avons pas hésité une seule seconde à acquérir le chef-d’œuvre pour le visionner dans les meilleures conditions.

Le film

Akira est considéré, à juste titre, comme l’un des meilleurs films d’animation de tous les temps. Visionnaire, cette adaptation du manga éponyme, dont elle a su s’éloigner tout en le respectant, est une référence du genre cyberpunk. Encore aujourd’hui, plusieurs productions puisent dans tout ce qu’il a à offrir en guise d’inspiration (dernier exemple en date : Cyberpunk 2077).

On vous rappelle l’intrigue : après la Troisième guerre mondiale, Tokyo est devenu Néo-Tokyo, une ville gangrénée par le crime. Dans ce contexte peu reluisant, le jeune Tetsuo, membre d’un groupe de motards, développe peu à peu des pouvoirs effrayants. Kaneda, son ami, va tout faire pour le sauver alors qu’une menace, bien plus sombre, plane sur Néo-Tokyo.

L’image : 4/5

Rendez-vous compte : Akira est sorti en 1988. Son âge n’empêche pas le plaisir de la redécouverte grâce à une remasterisation 4K flamboyante. On en attendait beaucoup et nous ne sommes pas déçus du résultat. Grâce au Blu-ray UHD, Akira s’offre une seconde jeunesse avec un rendu qui met en exergue ses animations d’une précision difficile à égaler et rend hommage au travail du réalisateur Katsuhiro Otomo (qui a certes bénéficié d’un budget record à l’époque).

Si certains plans trahissent les 32 ans du film d’animation culte, d’autres fourmillent de détails et de textures que l’on ne soupçonnait pas. Soutenues par des noirs encore plus profonds, les couleurs gagnent en éclat. Il y a la tenue rouge de Kaneda, qui ressort vraiment de l’écran, ou encore les nombreux néons qui animent Néo-Tokyo. On regrettera simplement une chose : les premiers pressages sont privés du HDR10, ce qui sous-entend que le spectacle devrait être encore plus beau.

Le son : 4/5

Pour en prendre plein les oreilles, le Blu-ray UHD d’Akira propose une piste Dolby TrueHD 5.1 dans sa langue originale (du japonais). Elle a été supervisée par Susumu Aketagawa, en charge du son, pour mieux tirer profit des technologies disponibles aujourd’hui. Le résultat en vaut la chandelle, avec une scène sonore généreuse qui permet de profiter de plusieurs bruitages quand l’action s’emballe. Certains moments ont beaucoup d’impact.

En prime, les dialogues sont d’une clarté irréprochable. Et que dire de la bande originale, imaginée par Shoji Yamashiro et inspirée de la musique traditionnelle indonésienne ? Un travail d’orfèvre, magnifié par un disque d’excellente qualité.

Le Blu-ray UHD d’Akira est disponible en import UK, au sein d’un coffret collector.

