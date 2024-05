Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Le Jeu de la Mort cartonne à nouveau sur Prime Video, voici 5 dramas coréens similaires à voir en streaming : Épouse mon mari, Puis-je vous aider, Heartbeat, L’Histoire du Renard à Neuf Queues ainsi que The Killing Vote.

Si les dramas coréens sont particulièrement populaires sur Netflix, ces séries ont également trouvé un refuge sur de nombreuses autres plateformes de SVOD. Sur Prime Video, c’est Le Jeu de la Mort qui connaît désormais une nouvelle vague de popularité, après la fin de la saison 1, en janvier 2024. Mais une fois ces 8 épisodes dévorés, et en attendant la prochaine saison, déjà commandée, que voir après Le Jeu de la Mort sur Prime Video ?

Épouse mon mari sur Prime Video, la vengeance temporelle

Attention : sortez les mouchoirs pour suivre l’histoire de Kang Ji-won, qui souffre d’un cancer en phase terminale. Alors qu’elle meurt des mains de son mari et de sa meilleure amie, après avoir découvert leur liaison, elle se réveille subitement dans le passé, dix ans auparavant, en 2013. Elle saisit alors cette opportunité pour se venger, afin de ne jamais revivre le même sort.

Comme dans Le Jeu de la Mort, la thématique de la seconde chance est au cœur d’Épouse mon mari (ou Marry my Husband), qui progresse tout de même davantage vers la romance que vers la violence. Le drama pose ainsi avec brio la question du destin avec le personnage principal, incarné par la géniale Park Min-young (Her Private Life). Une quête de vengeance jouissive, en seulement 16 épisodes.

À voir si vous avez aimé : Perfect Marriage Revenge ; The Glory ; Cupidon, mon amour

: Perfect Marriage Revenge ; The Glory ; Cupidon, mon amour À voir si vous cherchez : drama coréen ; fantastique ; comédie ; romance ; voyage dans le temps ; frissons ; épisodes longs ; vengeance ; adaptation de webtoon ; refiler un destin tragique à votre meilleure amie maléfique

Puis-je vous aider sur Prime Video, le dernier adieu

À première vue, une série sur une entreprise de pompes funèbres peut sembler bien ennuyeuse. Mais puisque les dramas coréens parviennent à nous faire aimer n’importe quel contexte, Puis-je vous aider est donc là pour nous servir. On y suit Baek Dong Joo, une directrice de pompes funèbres capable de communiquer avec les morts. Elle décide alors d’utiliser ce don pour réaliser les dernières volontés des défunts, aux côtés de Butler Kim, l’employé d’une entreprise de services.

Évidemment, la romance est au rendez-vous de Puis-je vous aider, qui s’attarde sur des métiers peu connus, mais pourtant essentiels à la vie, comme à la mort. Attention tout de même : ce drama façon « tranche de vie » connaît un rythme inégal au fil de ses 16 épisodes.

À voir si vous avez aimé : Not Dead Yet ; Delivery Man ; The Midnight Studio ; My Undead Yokai Girlfriend

Not Dead Yet ; Delivery Man ; The Midnight Studio ; My Undead Yokai Girlfriend À voir si vous cherchez : drama coréen ; fantastique ; comédie ; romance ; fantômes et magie ; épisodes longs ; vie et mort ; réaliser vos dernières volontés, avant qu’il ne soit trop tard

Heartbeat sur Prime Video, le vampire des temps modernes

On commence à connaître la chanson des romances autour de vampires, tant ils sont partout dans la pop culture. Mais à l’image du Jeu de la Mort, parfois, les réincarnations ne se finissent pas toujours bien, même pour ces créatures à la dentition parfaite.

C’est le cas de Seon Woo Hyul, un vampire qui souhaite à tout prix devenir humain, mais qui se réveille un poil trop tôt de ses 100 ans de sommeil. Résultat : sa transformation n’est qu’à moitié complète et il se retrouve maintenant confronté à Joo In Hae, une jeune femme qui ne montre aucune compassion.

Comme souvent dans les romances, les opposés s’attirent dans Heartbeat, qui parodie avec bonheur des classiques comme Twilight. La série trouve un équilibre parfait entre le décalage hilarant d’un vieux vampire découvrant l’ère moderne et les sentiments à l’eau de rose, avec monologues bourrés d’émotion à la clé. À noter que le final, après 16 épisodes, a divisé les fans, alors préparez-vous à choisir un camp.

À voir si vous avez aimé : Twilight ; Vampire Diaries ; Only Lovers Left Alive ; What We Do in the Shadows ; Alchemy of Souls ; The Sweet Blood

Twilight ; Vampire Diaries ; Only Lovers Left Alive ; What We Do in the Shadows ; Alchemy of Souls ; The Sweet Blood À voir si vous cherchez : drama coréen ; fantastique ; comédie ; romance ; vampires ; épisodes longs ; plusieurs époques ; feel-good ; pleurer à chaudes larmes ; un vampire qui tente de s’adapter au monde moderne

L’Histoire du Renard à Neuf Queues sur Prime Video, le renouveau des contes et légendes

Non, Naruto n’est pas le seul à maîtriser l’aura d’un renard à neuf queues. C’est également le cas de Lee Yeon, un homme irrésistible, qui semble trop beau pour être vrai aux yeux de Nam Ji Ah, une productrice de télévision spécialisée dans le paranormal. La jeune femme va alors découvrir que cet inconnu est étrangement lié à une créature légendaire, qui séduit les innocents pour satisfaire sa soif de chair humaine…

Les contes et légendes anciens prennent ainsi vie dans le monde moderne de L’Histoire du Renard à Neuf Queues (ou Tale of the Nine-Tailed). Cette plongée dans la mythologie coréenne a eu un tel succès qu’elle a même eu droit à une suite en costumes encore plus fun, se déroulant en 1938, ainsi qu’à un spin-off, An Unfinished Story. Un univers étendu qui permet à ce drama de prolonger sa narration, entre enquêtes policières, conflit entre frères, humour décalé et romance fantastique.

À voir si vous avez aimé : L’Histoire du Renard à Neuf Queues : 1938 ; Naruto ; Goblin ; Mon Démon ; Heartbeat ; Hotel del Luna

L’Histoire du Renard à Neuf Queues : 1938 ; Naruto ; Goblin ; Mon Démon ; Heartbeat ; Hotel del Luna À voir si vous cherchez : drama coréen ; fantastique ; horreur ; romance ; mythes et légendes ; enquêtes ; épisodes longs ; frissons ; réincarnation ; en apprendre davantage sur le folklore coréen

The Killing Vote sur Prime Video, la sentence irrévocable

On termine cette sélection avec un drama beaucoup plus sombre, et donc plus proche du Jeu de la Mort en termes d’atmosphère : The Killing Vote. Dans un monde où d’odieux criminels échappent régulièrement à la loi, les citoyens de plus de 18 ans reçoivent régulièrement un message pour savoir si ces personnes méritent la peine de mort. Si plus de 50 % répondent en faveur d’une exécution, le mystérieux Dog Mask fait alors régner sa justice macabre…

Toute ressemblance avec la réalité n’est évidemment pas fortuite avec ce drama qui questionne les dysfonctionnements de tout un système, mais dénonce surtout nos penchants les plus sombres. En seulement 12 épisodes, The Killing Vote impose son jugement implacable, et propose un jeu de piste captivant pour découvrir l’identité de Dog Mask.

À voir si vous avez aimé : Squid Game ; Pyramid Game ; Alice in Borderland ; Danganronpa ; Vigilante ; Hellbound

Squid Game ; Pyramid Game ; Alice in Borderland ; Danganronpa ; Vigilante ; Hellbound À voir si vous cherchez : drama coréen ; thriller ; horreur ; suspense ; criminels ; enquête ; dystopie ; épisodes longs ; cérébral ; frissons ; adaptation de webtoon ; violence ; se questionner sur notre propre sens de la justice

