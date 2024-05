Lecture Zen Résumer l'article

Avant la saison 3 de Bridgerton, sur Netflix, qui mettra Penelope et Colin en avant, il faut se remémorer la fin de la saison 2.

L’attente fut longue, mais Lady Whistledown reprend du service : la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sera mise en ligne ce jeudi 16 mai. Tout du moins, la première partie, composée de 4 épisodes. La seconde partie arrivera en juin, avec 4 épisodes également. Mais où avait-on laissé les personnages, juste avant cette saison 3 ? (Attention, spoilers sur la saison 2 de la série)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Penelope et Eloise

L’une des amitiés les plus sympathiques et solides de la série prend fin à l’issue de la saison 2 : celle entre Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) et Penelope Featherington (Nicola Coughlan). En cause, Eloise apprend l’identité secrète de Penelope, à savoir Lady Whistledown. Mais plus encore, cette révélation advient juste après que le bulletin de Whistledown — dont Penelope — a mis en danger la réputation d’Eloise. Les deux jeunes femmes ne voudront plus se parler, quand l’on commencera la saison 3. Mais reste à savoir si Eloise gardera le secret.

Anthony et Kate

Après des épisodes et des épisodes (et encore des épisodes) à se tourner autour, à cause de leur crainte de voir leur amour éclater au grand jour, Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) se sont finalement mariés. À la fin de la saison 2, ils partent en lune de miel. Au début de la saison 3, on les retrouvera donc à leur retour dans la société londonienne, en train de vivre pleinement leur amour et de prendre leurs marques en tant que famille.

Edwina, la sœur de Kate, rencontre quant à elle un prince que lui présentait la reine Charlotte. On ne sait pas si leur rencontre aboutira à quoi que ce soit — et Charithra Chandran n’est pas censée être au casting de la saison 3. Sans doute faudra-t-il glaner une réponse à travers une phrase ou une autre de Kate…

Penelope et Colin

Venons-en au love interest au cœur de ce nouveau chapitre : Penelope et Colin (Luke Newton). Il y a quelques obstacles très clairs en fin de saison 2 :

Durant l’une des dernières scènes, Penelope surprend une discussion entre Colin et son groupe d’amis. Il déclare, en résumé, que « jamais il ne courtiserait une fille comme elle ». Une réflexion méprisante, qui ne manque pas de frapper Penelope — amoureuse de Colin depuis toujours en dépit de leur amitié. Quant à Colin, on se doute qu’il se ment à lui-même, mais comment en prendra-t-il conscience ?

Colin n’est pas au courant que Penelope est Whistledown. Mais sa sœur, Eloise, oui. À quel point l’identité secrète de Penelope pourrait les éloigner, s’il l’apprenait ?

La bande-annonce de la saison 3 révèle d’ailleurs que Penelope va tenter de se trouver un mari, avec l’aide de Colin. Lequel est devenu une sorte de tombeur depuis son retour de voyage. De quoi créer des situations fortement cocasses.

Lady Featherington

Lady Featherington (Polly Walker) est enfin débarrassée de Jack Featherington (Rupert Young) et de ses manigances : en fin de saison, elle déjoue son plan pour mettre la main sur leur fortune et leur famille, et celui-ci finit donc par s’en aller. Elle récupère au passage une partie de l’argent pour mettre ses filles à l’abri. D’ailleurs, deux de ses filles sont mariées à l’issue de la saison.

Benedict

Vexé qu’Anthony ait payé l’académie pour l’admettre dans leurs rangs d’études artistiques, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) a quitté l’établissement. Reste donc à savoir quelle sera sa vocation dans cette nouvelle saison.

Francesca

Francesca Bridgerton était relativement peu présente durant les saisons 1 et 2. On ne sait pas grand-chose de la personnalité du personnage, plus effacé jusqu’alors. Mais elle sera pourtant centrale, dans la saison 3. Il faut surtout retenir qu’elle est la « sixième enfant » Bridgerton, et la troisième fille après Daphne et Eloise. C’est donc son tour d’« entrer en société », durant cette saison 3.

Une nouvelle actrice prendra d’ailleurs les traits de Franscesa, puisque Ruby Stokes est remplacée par Hannah Dodd.

