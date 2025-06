Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la sortie dans les salles obscures de Ballerina, situé dans l’univers de John Wick, on vous propose un classement des quatre films avec Keanu Reeves.

Un nouveau film John Wick est actuellement diffusé au cinéma. Enfin presque : il s’agit d’un spin-off intitulé Ballerina et porté par l’actrice Ana de Armas (vue dans Blade Runner 2049 et James Bond). Bien évidemment, son argument principal réside dans la castagne et l’action.

Aussi, profitant de la sortie de Ballerina, on a décidé de vous proposer un classement des quatre premiers films John Wick. Classement qui, avouons-le, n’est pas si simple à faire, tant leur qualité est finalement assez homogène. La preuve que John Wick est une grande et belle saga, qui mérite vraiment le détour.

Notre classement des films John Wick

1 – John Wick

John Wick, incarné par Keanu Reeves. // Source : Metropolitan FilmExport

Si on devait résumer le premier film John Wick de manière ultra-simpliste, on dirait : ex-tueur à gages à la réputation immense, John Wick entendait vivre des jours paisibles et heureux au côté de sa femme. À la mort de cette dernière, il reçoit un chien, qui sera tué par une bande de malfrats lors d’un cambriolage. C’était la goutte de trop pour John Wick, qui va sortir de sa retraite et se venger.

Derrière ce pitch un tantinet absurde (un type qui entre dans une frénésie meurtrière à cause d’un chien) se cache l’un des meilleurs films d’action de ces dernières années. On met le premier épisode en haut du classement, car il a les meilleurs guests, les meilleures punchlines et une maîtrise du rythme difficile à contester. Mention spéciale à la baston dans la boîte de nuit, chorégraphiée d’une main de maître. John Wick, sauvé par Eva Longoria, a même les faveurs d’un ex-agent de la CIA, qui l’a noté 7 sur 10 sur l’échelle de la crédibilité.

2 – John Wick 3

Keanu, toujours barbu. // Source : Metropolitan

John Wick 3 démarre fort et ne lâche jamais vraiment le momentum. Keanu Reeves y étale toute sa classe, enchaînant les moments de bravoure comme jamais. Le film se paie aussi la présence de Mark Dacascos, brillant méchant qui offre une vraie opposition à John Wick. Le tout avec une photographie qui touche au sublime, en témoigne une ville de New York qui a rarement été aussi belle sous une pluie battante. On terminera par la prestation remarquable d’Ian McShane, parfait dans son rôle du patron de l’hôtel Continental un tantinet cabotin. Sans oublier Laurence Fishburne, le maître des pigeons.

3 – John Wick 2

Santé ! // Source : Metropolitan

John Wick 2 reprend les forces de son prédécesseur, et ajoute une bonne dose de lore par-dessus pour prouver que tout est bien imaginé et structuré derrière la couche épaisse de grand spectacle. En raison d’une marque de sang contractée dans son ancienne vie, John Wick doit régler une dette qui l’emmènera dans un autre hôtel Continental, situé à Rome. John Wick 2 réserve quelques plans superbes (la mort de Gianna D’Antonio) et un duel d’anthologie, de charisme, de chorégraphie et de combat, entre Keanu Reeves et Common. John Wick 2 a confirmé qu’on avait bel et bien affaire à un nouvel action hero de poids.

4 – John Wick 4

John Wick : Chapitre 4 // Source : Metropolitan FilmExport

John Wick 4 a en lui des scènes absolument vertigineuses, parfois inspirées du monde du jeu vidéo (la mise en scène façon Hotline Miami). Le film continue d’enrichir un univers succulent, pour qui aime le monde de l’assassinat avec des codes à respecter. Il n’empêche, John Wick 4 est un peu trop long pour son propre bien, et les dernières minutes tombent même un tantinet à plat (y compris dans la mise en scène, pourtant grande force de la tétralogie). Cela étant dit, rien que pour la performance de Donnie Yen, tueur aveugle qui apporte de l’inventivité aux affrontements, John Wick 4 assure pleinement son job.

