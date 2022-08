Ce dimanche 21 août, la chaine HBO lance House of the Dragon, le très attendu spin-off de la série Game of Thrones. Le premier des dix épisodes que comptera la série sera diffusé ce dimanche 21 août 2022 aux États-Unis. Il sera proposé en France dans la nuit du 21 au 22 août, à 3 h du matin.

Après la fin de la série Game of Thrones en 2019, fin qui continue, encore aujourd’hui, de faire couler beaucoup d’encre, la chaine américaine HBO a mis en chantier plusieurs spin-offs. Le premier d’entre eux à voir le jour, House of the Dragon, n’est pas une suite à la série désormais culte, mais une préquelle, qui se passe 200 ans avant les événements de la série originale.

HBO continue d’explorer le monde créé par l’auteur George R. R. Martin, et adapte de nouveau un roman de ce dernier, Feu et Sang (paru en deux parties en 2018) pour la télévision. Fire and Blood, en version originale, plonge le lecteur au cœur de l’histoire de la famille Targaryen, dont est issue Daenerys, l’un des personnages les plus connus de la série originale. L’histoire se déroule donc plusieurs centaines d’années avant les événements de Game of Thrones, et a pour sujet principal la Danse des Dragons, une guerre civile sans concessions au cœur de la maison Targaryen.

Si vous souhaitez vous mettre à jour avant de vous lancer dans House of the Dragon, n’hésitez pas à consulter notre guide pour savoir où et comment regarder Game of Thrones.

Comment regarder House of the Dragon en streaming en ligne ?

En passant par OCS

Tous les contenus HBO sont visibles chez OCS. OCS propose plusieurs formules d’abonnement. La première à 9,99 € par mois est sans engagement et vous autorise deux écrans en simultané. La seconde est au tarif de 11,99 € par mois et autorise trois écrans en simultané, et la possibilité de caster la chaine via l’application du même nom. Pour s’abonner, il suffit de s’inscrire sur le site web officiel, ou bien de passer par votre fournisseur internet. Sachez que si vous souhaitez découvrir le catalogue très riche d’OCS, sept jours d’essai sont offerts.

En passant par Molotov

Molotov est un service de distribution de chaines de télévision. Sont disponibles plus de 30 chaînes dans sa version gratuite, et de nombreux bouquets additionnels, dont OCS. En souscrivant un abonnement au prix de 11,99 € par mois, vous aurez accès via la plateforme à OCS max, OCS Géant, OCS choc et OCS City, la chaine dédiée aux séries. Vous pourrez alors visionner House of the Dragon à temps pour suivre la hype.

En passant par MyCanal

Si vous êtes abonné à Canal+, vérifiez si vous ne disposez pas déjà d’un accès à OCS avec votre abonnement. L’abonnement Canal + Cine Series vous permet d’avoir accès à la formule Canal+ de base et ajoute : Canal+ Cinéma, Ciné+, Disney+, Netflix Starzplay et donc OCS. Le prix est de 34,99 € par mois pendant un an en cas d’engagement pour deux ans, puis de 40,99 € par mois au bout d’un an. Sans engagement, l’offre sera de base à 40,99 € par mois (vous suivez ?). Si vous avez moins de 26 ans, l’offre est de 20,99 € par mois, sans engagement.

En passant par un FAI (Orange, Free, SFR)

Beaucoup de fournisseurs d’accès à internet proposent de s’abonner à OCS en passant par votre box TV, ou leur site, internet. Les tarifs sont les mêmes que si vous passiez directement par le service de SVOD. C’est le cas d’Orange via ses forfaits fibre et ADSL, de SFR et ses bouquets TV, ou encore de Free, et son offre Freebox Delta à 39,99€ par mois et Freebox Pop à 29,99€ par mois.

