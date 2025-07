Lecture Zen Résumer l'article

La Nasa a conclu un partenariat avec la plateforme de streaming Netflix pour diffuser ses grands évènements en live.

Suivre le lancement d’une fusée, l’exploration de l’espace, l’atterrissage d’une mission spatiale, ou encore, l’envoi d’une nouvelle sonde… Il peut y avoir quelque chose d’irréel à ces évènements, quand on y pense. À une certaine époque, cela aurait été digne d’un film de science-fiction. Le 30 juin 2025, la Nasa a pourtant annoncé qu’elle ferait désormais équipe avec Netflix, pour élargir encore davantage son audience.

« La loi nationale sur l’aéronautique et l’espace de 1958 nous appelle à partager notre histoire d’exploration spatiale avec le public le plus large possible », déclare, dans un communiqué, Rebecca Sirmons, directrice générale de la NASA+ à Washington.

« Ensemble, nous sommes engagés dans un âge d’or de l’innovation et de l’exploration — inspirant de nouvelles générations — dans le confort de leur canapé ou dans la paume de leur main, depuis leur téléphone. ».

Le vaisseau spatial SpaceX Dragon Freedom transportant l’astronaute de la NASA Nick Hague et le cosmonaute de Roscosmos Aleksandr Gorbunov. // Source : NASA

L’espace directement sur vos petits écrans grâce à Netflix

Les lancements de roquettes, les sorties dans l’espace, les missions spatiales et les vues en direct de la Terre depuis l’espace… Tous ces évènements étaient déjà rediffusés sur la chaine YouTube de la Nasa, mais aussi sur son application et sur son site internet. L’agence spatiale ajoute donc une corde à son arc, grâce à ce nouveau partenariat avec la plateforme de streaming aux 300 millions d’abonnés, pour connecter avec un public encore plus large.

Concrètement, le communiqué annonce déjà l’arrivée d’un « live » pour cet été, dont les contours sont encore inconnus. Pour la plupart, les évènements resteront accessibles, sans publicité et gratuitement, via l’application de la Nasa et sur son site web.

