L’épisode 5 de House of the Dragon pose des bases cruciales pour la suite de la série. En particulier, la couleur de la robe portée par Alicent Hightower a un sens spécial.

C’est une simple phrase, prononcée au détour d’une réception dans House of the Dragon. Une phrase en apparence banale, dont l’importance a sans doute échappé à celles et ceux qui découvrent la série de HBO sans avoir lu au préalable l’ouvrage Feu et Sang de George R. R. Martin d’où elle est tirée. Elle est pourtant cruciale, au regard du contexte dans laquelle elle est lâchée.

Cette phrase préfigure la guerre à venir dans Westeros, le continent sur lequel se déroule l’intrigue. À ce stade de la diffusion, on ne surprendra personne en disant que les choses vont mal tourner. Même sans connaître Feu et Sang, le marketing de HBO est allé dans cette direction. En outre, cela reste la préquelle de Game of Thrones, où la violence règne en maître.

Mais si tout ce que l’on dit jusqu’à présent ne peut guère s’apparenter à du spoil, les explications qui vont suivre vont explicitement vous divulgâcher la suite de House of the Dragon. Nous allons devoir expliquer la signification de cette phrase, ainsi que le sens de la robe verte que porte Alicent Hightower à ce moment-là. Toute la séquence tourne autour d’elle.

Attention ! Spoilers sur House of the Dragon !

Un peu de contexte, d’abord : la séquence se déroule lors de la réception en l’honneur de Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon, dont le mariage politique est censé affermir les liens entre les deux antiques maisons. Les principales puissances du continent sont représentées, puisque Rhaenyra est la fille de Viserys, seigneur du royaume des Sept Couronnes.

Mais, à ce moment-là, la succession à venir de Viserys est déjà un problème : le roi n’a pas réussi à avoir un fils avec Aemma Arryn, sa première épouse. Or dans le royaume des Sept Couronnes, une femme ne peut pas prétendre au trône. Il finit par se résoudre à préparer le terrain pour sa fille, Rhaenyra, même s’il craint la réaction conservatrice du peuple, qui pourrait la rejeter.

Un temps veuf, Viserys se remarie avec Alicent Hightower. Avec elle, il a un fils : Aegon (Aegon II, précisément). Un enfant mâle, l’aîné des enfants qu’il a eus avec Alicent (suivront Helaena, Aemond et Daeron). Comme il est le roi et qu’elle est la reine, Aegon apparaît comme l’héritier légitime du trône. Mais Viserys avait promis de céder sa place à sa fille Rhaenyra.

Alicent apparaît à la réception dans une robe verte. Une couleur qui a une lourde signification chez les Hightower, sa famille. // Source : HBO

On le voit : il y a un conflit entre Rhaenyra (et sa future descendance) et Alicent (et ses enfants). À cela, on pourrait ajouter que la légitimité de Viserys est en partie contestée par Corlys Velaryon, l’époux de Rhaenys Targaryen, la cousine de Viserys, puisqu’elle aurait pu être reine. Ele a toutefois été écartée au profit de Viserys lors d’un vote des principaux seigneurs du continent.

Au fil des épisodes, Alicent comprend que Rhaenyra, qu’elle croyait être une amie sincère et désintéressée, s’avère en fait dotée d’un caractère et d’une ambition dont elle ne soupçonnait pas l’existence. Alicent commence à percevoir une menace pour elle et ses enfants. Car si Rhaenyra veut prendre le trône, il lui faudra étouffer toute contestation. Donc, tuer l’autre lignée.

Une couleur qui symbolise une future faction dans la guerre

C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter la robe verte qu’Alicent porte à la réception : c’est annonciateur de la guerre à venir. Chez certains convives, cette couleur ne passe pas inaperçue et le message est décrypté. C’est ce que montre un échange entre Harwin et Larys, les deux fils de Lyonel Fort, quand la reine Alicent traverse la salle pour s’asseoir la table de son époux.

Rhaenyra & Alicent. Elles ne vont plus être copines. // Source : HBO

« Le phare du port de Hightower. Sais-tu de quelle couleur il brille quand Villevieille brandit ses bannières dans la guerre ? », demande Larys. « Vert », réplique Harwin.

Villevieille est le siège de la maison Hightower. C’est le fief de la famille d’Alicent, dont des membres lui font d’ailleurs passer un message lors de la réception. « Sache que Villevieille se tient à tes côtés », lui dit son oncle. Les Hightower ont l’intention de défendre leurs intérêts à travers Alicent, surtout que son père, Otto, a été humilié par Viserys en le virant du conseil restreint.

Cette couleur verte va prendre une énorme importance dans la suite de l’histoire. Ainsi, lors de la Danse des Dragons, il y aura une guerre terrible pour régler la succession de Viserys Targaryen. Deux factions vont alors émerger : les Noirs, qui sont alliés de Rhaenyra, et… les Verts, qui soutiennent Alicent. De chaque côté, il y aura des dragons. Du feu. Et, du sang.

