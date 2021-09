Corentin Bechade - 13 septembre 2021 Apple iPhone

Apple va montrer ses nouveaux iPhone le mardi 14 septembre 2021 à 19h (heure française). Si vous voulez suivre la conférence en direct, c'est facile, voici où ça se passe.

Ce mardi 14 septembre 2021, Apple tiendra sa fameuse conférence de rentrée, où devraient être dévoilés, entre autres, les nouveaux iPhone. Covid oblige, le keynote se tiendra à 100 % de manière virtuelle : il est possible de le suivre en direct, pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les nouveaux gadgets d’Apple en live.

Où voir la conférence Apple ?

L’événement intitulé « California Streaming » se tiendra à l’Apple Park, le grand QG de l’entreprise à Cupertino. Il commencera à 19h heure française.

Le 14 septembre 2021 à partir de 19h, heure française

Depuis chez vous en se connectant sur le live YouTube ou sur le site d'Apple

La présentation des nouveaux iPhone et probablement plus encore

Qu’attendre de la conférence Apple ?

Le plus gros morceau de cette keynote de rentrée devrait sans surprise concerner les iPhone 13. Nous avons déjà fait le point sur les différentes rumeurs qui entourent la sortie des nouveaux smartphones, mais pour faire simple : l’iPhone 13 devrait se décliner en 4 formats, un modèle standard, un modèle Pro, un Pro Max et un Mini. Pas de bouleversements côté design par contre, ces nouveaux smartphones devraient ressembler à leurs prédécesseurs avec des caractéristiques revues à la hausse.

L’Apple Watch Series 7 devrait aussi être de la partie. La montre connectée du constructeur arborera à priori un nouveau design et devrait aussi faire évoluer ses caractéristiques techniques avec notamment un plus grand écran. En revanche, sa disponibilité reste inconnue en raison de la pénurie de semi-conducteurs.

Enfin, on devrait en savoir un peu plus sur la sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15, les systèmes d’exploitation mobiles d’Apple qui sont en phase de test depuis juin dernier.

Il est possible que des AirPods revus et corrigés se montrent aussi sur scène, mais cela n’est pas certain, Apple pouvant garder cette annonce sous le bras pour une seconde conférence plus tard dans l’année.

