Lecture Zen Résumer l'article

Le 9 septembre 2024 Apple a dévoilé sa gamme iPhone 16, de nouvelles Apple Watch (avec un nouveau design pour le dixième anniversaire) et de nouveaux AirPods. Numerama est en direct de Cupertino pour couvrir ce keynote et vous proposera des essais des nouveaux produits en avant-première

C’est la rentrée pour Apple : la marque a dévoilé de nouveaux iPhone, une nouvelle Watch et de nouveaux AirPods. Numerama est sur place et vous proposera une couverture exhaustive de l’événement, avec notamment des essais en avant-première des nouveautés, à l’écrit et en vidéo.

Au programme de cet événement intitulé « Lumière sur le futur », on a vu quatre iPhone 16, de nouvelles montres (Apple Watch Series 10, une nouvelle couleur d’Apple Watch Ultra) ainsi que des écouteurs AirPods de quatrième génération et un nouvel AirPods Max. Apple a aussi donné une date de sortie pour iOS 18 et ses autres mises à jour logicielles, sans oublier Apple Intelligence, sa suite de fonctions d’IA générative très limitée en France.

@numerama On a vu les nouveaux iPhone 16 en avant-première, voici une rapide présentation de leurs nouveautés #apple #iphone #iphone16 #iphone16pro #numerama #tech ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Tous les produits annoncés par Apple

Apple iPhone 16 et 16 Plus

iPhone 16 // Source : Capture d’écran

Apple a dévoilé l’iPhone 16, introduisant plusieurs améliorations notables. Le design reste proche de celui de l’iPhone 15, avec un verre plus solide et un écran atteignant une luminosité maximale de 2000 nits. Les modèles sont proposés en deux tailles, 6,1 pouces pour l’iPhone 16 et 6,7 pouces pour l’iPhone 16 Plus. Le bouton Action, introduit sur l’iPhone 15 Pro, fait son apparition sur cette nouvelle génération, offrant plus de contrôle tactile. L’iPhone 16 gagne aussi le Wi-Fi 7 et promet une meilleure autonomie grâce à des modifications internes.

Côté photographie, l’iPhone 16 conserve les capteurs de l’iPhone 15 avec un grand-angle de 48 Mpix et un ultra grand-angle de 12 Mpix, mais il introduit le support des photos macro et 3D pour l’Apple Vision Pro. Le nouveau bouton « Camera Control » permet de gérer les prises de vue avec des retours haptiques et des commandes tactiles pour zoomer ou ajuster les réglages. Apple a également présenté l’Apple Intelligence, avec des fonctionnalités d’IA, bien que certaines soient bloquées en Europe. Le lancement en français est prévu pour 2025.

Pour aller plus loin Voici toutes les nouveautés des iPhone 16, qu’Apple vient d’annoncer

Apple iPhone 16 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Apple iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

L’iPhone 16 Pro // Source : Capture d’écran

Apple a présenté les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, disponibles le 20 septembre, avec des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces et des bordures plus fines. Ces modèles introduisent une nouvelle couleur « Desert Titanium », un mélange subtil de blanc et d’or. L’iPhone 16 Pro est équipé de la puce A18 Pro, avec un Neural Engine 16 cœurs, capable de 35 trillions d’opérations par seconde, et des améliorations pour le décodage vidéo et la gestion de l’USB-C. L’appareil bénéficie également de changements internes pour une meilleure gestion de la température, avec un nouveau châssis et une batterie plus grande.

Côté photo et vidéo, l’iPhone 16 Pro introduit des avancées significatives, avec un ultra grand-angle de 48 Mpix pour la première fois et un zoom optique x5 pour tous les modèles Pro. Il propose un mode vidéo 4K à 120 fps, des micros supplémentaires pour améliorer l’enregistrement sonore et un contrôle manuel du mix sonore. Le bouton « Camera Control » permet de verrouiller la mise au point et d’accéder à des réglages tactiles, tandis que de nouveaux styles photographiques et des fonctionnalités vidéo professionnelles renforcent les capacités créatives des utilisateurs.

Apple iPhone 16 Pro Il n’y a pas d’offres pour le moment

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 // Source : Capture d’écran

Apple a dévoilé l’Apple Watch Series 10, qui se distingue par ses grands écrans et son design plus fin que jamais pour une montre connectée. Disponible en titane pour la première fois, elle emprunte des caractéristiques à la Watch Ultra, notamment la mesure de la profondeur et de la température de l’eau, réduisant ainsi la nécessité de choisir le modèle Ultra. Elle propose également une nouvelle puce S10 avec un Neural Engine avancé, bien que non compatible avec Apple Intelligence, et intègre un haut-parleur capable de jouer de la musique.

L’Apple Watch Series 10 innove aussi dans le domaine de la santé, avec la capacité inédite de surveiller l’apnée du sommeil, fonction disponible en France. De plus, Apple a introduit une couleur « noir de jais » emblématique, et la version XXL de la montre dépasse même la taille de la Watch Ultra, tout en offrant une meilleure luminosité et des bordures d’écran plus fines. Elle sera commercialisée dès le 20 septembre.

Apple Watch Series 10 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Apple Watch Ultra 2

La montre d’aventure d’Apple n’a pas grand chose pour elle en 2024 : un nouveau coloris et un bracelet en titane pensé pour la plongée.

Pour aller plus loin Pour ses 10 ans, l’Apple Watch s’offre un redesign

Apple AirPods 4 et 4 avec réduction de bruit active

Les AirPods 4. // Source : Apple

Apple a présenté deux nouvelles versions d’AirPods lors de son événement. Les AirPods 4 conservent un design similaire aux modèles précédents, mais améliorent le confort. Ils intègrent certaines fonctionnalités des derniers AirPods Pro, notamment une meilleure ergonomie. Le boîtier de charge, plus petit que celui du modèle précédent, se recharge désormais via un port USB-C.

En plus de ces AirPods 4, une version haut de gamme avec réduction de bruit active et mode transparence a été annoncée. Elle offre également plus de fonctionnalités issues des AirPods Pro et supporte la recharge sans fil, contrairement aux AirPods 4 standard. Cette version sera disponible à partir du 20 septembre.

Apple AirPods 4 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Pour aller plus loin AirPods 4 et AirPods Max 2 : Apple met enfin à jour ses écouteurs et son casque audio

Apple AirPods Max

Apple n’a plus aucun amour pour son casque. Il n’a eu le droit à aucune évolution, si ce n’est un port USB-C et de nouveaux coloris.

Le keynote commentée en direct

20h37 : La keynote Apple est terminée. Place aux prises en main !

20h35 : Les coques FineWoven disparaissent, il ne reste plus que le silicone. Les iPhone 16 seront disponibles le 20 septembre.

20h25 : Il y a un nouveau 4K 120 fps sur les iPhone 16 Pro, pour des ralentis en ultra haute définition. On peut alterner entre 24 fps, 30 fps, 60 fps et 120 fps facilement. L’iPhone 16 Pro embarque aussi 4 micros, pour améliorer l’enregistrement sonore. Un nouveau réglage permet de faire varier son mix sonore manuellement.

La prise de photo sur iPhone 16 Pro // Source : Capture d’écran

20h22 : Avec son bouton Camera Control, l’iPhone 16 Pro peut verrouiller la mise au point sur un sujet, pour réaliser des vidéos plus professionnelles. Il dispose aussi de nouveaux styles photographiques.

20h21 : En photo, on reste sur 48 Mpix en capteur principal, avec une vitesse toujours plus rapide. L’ultra grand-angle passe en 48 Mpix pour la première fois. Enfin, tous les iPhone 16 Pro gagnent le zoom optique x5 du 15 Pro Max.

20h17 : L’iPhone 16 Pro dispose d’une nouvelle puce encore plus puissante : l’A18 Pro. Côté IA, elle embarque un Neural Engine avec 16 cœurs (35 trillion operations per second). On a aussi des nouveautés pour le décodage vidéo, une meilleure gestion de l’USB-C, etc.

L’iPhone 16 Pro // Source : Capture d’écran

20h14 : L’iPhone 16 Pro mise aussi sur des changements internes pour réduire la température, avec un nouveau châssis et une batterie plus grande.

20h11 : On passe aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, qui introduisent de nouveaux écrans plus grands. 6,3 et 6,9 pouces, avec des bordures beaucoup plus fines. La nouvelle couleur s’appelle « Desert Titanium ». C’est un mélange subtil entre du blanc et de l’or.

La nouvelle composition interne de l’iPhone 16 Pro, anti-chaleur. // Source : Numerama

Pour aller plus loin Voici toutes les nouveautés des iPhone 16, qu’Apple vient d’annoncer

20h05 : Apple indique que les iPhone 16 introduisent un nouveau système de gestion de la température, avec plusieurs changements internes. Apple promet une amélioration notable de l’autonomie. Le produit supporte aussi le Wi-Fi 7.

20:01 : L’appareil photo est globalement le même que sur l’iPhone 15, avec un grand-angle de 48 Mpix et un ultra grand-angle de 12 Mpix. L’iPhone 16 gagne néanmoins le support des photos macro et des photos/vidéos 3D, pour l’Apple Vision Pro.

Le nouvel appareil photo de l’iPhone 16 // Source : Capture d’écran

19h58 : Appuyer sur le bouton « Camera Control » permet de prendre une photo. Le maintenir permet de faire une vidéo rapidement. Il imite le retour haptique d’un vrai appareil photo et peut recevoir des commandes tactiles. Un appui léger permet de faire apparaître un menu pour zoomer ou accéder aux réglages, comme l’ouverture ou la profondeur.

Le bouton tactile de l’iPhone 16. // Source : Apple

19h56 : Surprise : le bouton « Camera Control » n’est pas dédié seulement à l’appareil photo, mais à l’IA générative (Apple appelle ça « Visual Intelligence »). Apple intègre un service concurrent de Google Lens à ses iPhone, pour identifier quelque chose en le prenant en photo. Évidemment, on peut aussi prendre des photos avec, et zoomer grâce au tactile.

Visual Intelligence à l’action sur l’iPhone 16. // Source : Apple

19h54 : Apple Intelligence arrivera en octobre sur les iPhone 16. Le déploiement en français commencera en 2025, si Apple débloque la situation avec l’Union européenne.

19h50 : Apple revient sur les nouveautés Apple Intelligence (qui seront bloquées en Europe, rappelons-le), comme le générateur de texte, le créateur d’émojis, la recherche avancée, le résumé des notifications ou le nouveau Siri.

19h47 : On parle un peu d’Apple Intelligence, avec Craig Federighi. Apple revient sur le Private Cloud Compute, sa technologie pour sécuriser l’accès aux données en local avec ses modèles de langage et de diffusion.

19h44 : Apple Intelligence oblige, Apple introduit une nouvelle puce avec l’iPhone 16. Elle s’appelle Apple A18, avec un Neural Engine 16 cœurs dédié à l’exécution de modèles génératifs. Il y a 17 % de RAM en plus. La puce est gravée en 3 nanomètres.

L’iPhone 16 ressemble à l’iPhone 15. // Source : Capture d’écran

19h42 : Le verre de l’iPhone 16 est plus solide. L’appareil photo change de design. L’écran supporte un pic de luminosité de 2000 nits. On reste sur deux modèles : 6,1 pouces (iPhone 16) et et 6,7 pouces (iPhone 16 Plus). Le bouton Action de l’iPhone 15 Pro arrive sur les iPhone 16.

19h40 : C’est l’heure de l’iPhone, avec la première génération conçue pour l’intelligence artificielle. On commence sans surprise par l’iPhone 16, avec le nouveau Siri et le bouton Capture mis en avant.

Les couleurs de l’iPhone 16. // Source : Apple

19h38 : Apple vise une sortie de ses fonctions santé dans plus de 100 pays cet automne. Tout dépendra des autorités médicales.

Pour aller plus loin AirPods 4 et AirPods Max 2 : Apple met enfin à jour ses écouteurs et son casque audio

19h35 : Parmi les nouveautés des AirPods Pro, un mode « protection » pour réduire le bruit lors des concerts ou des événements bruyants. Il y a aussi un « test auditif » de 5 minutes, pour mesurer son audition. Enfin, Apple transforme les AirPods Pro en appareils auditifs, pour améliorer le son en temps réel en fonction de votre audition. Assez dingue.

19h33 : Enfin, on passe aux AirPods Pro. Pas de nouveau modèle, mais de nouvelles fonctions pour les personnes avec des problèmes d’audition (qui sont 1,5 milliard sur Terre).

19h32 : Il y a un revenant : l’AirPods Max a enfin un successeur, décliné en plusieurs nouvelles couleurs. Il se recharge en USB-C. Enfin ! Le prix ne change pas.

Les couleurs du AirPods Max 2. // Source : Apple

19h30 : En plus des AirPods 4, il y a une version haut de gamme des AirPods, avec de la réduction de bruit active, un mode transparence et plus de fonctions des AirPods Pro. Cette version haut de gamme supporte aussi la recharge sans-fil, contrairement aux AirPods 4 les moins chers. Ils seront disponibles le 20 septembre.

19h29 : Le boîtier des AirPods 4 se recharge en USB-C. Il est plus petit que celui du modèle précédent.

19h28 : Les AirPods 4 ressemblent aux précédents AirPods, avec un meilleur confort selon Apple. Ils récupèrent les nouveautés des derniers AirPods Pro.

Les AirPods 4. // Source : Apple

19h26 : On passe aux AirPods, avec plusieurs mises à jour pour l’intégralité de la gamme annonce Tim Cook. Les premiers écouteurs s’appellent AirPods 4. C’est la première fois qu’Apple met le chiffre dans le nom.

19h25 : L’apnée du sommeil arrive aussi sur Apple Watch Ultra. Elle n’est donc pas en retrait sur la Watch Series 10. Il n’y a pas de nouvelle Apple Watch SE au programme du jour.

L’Apple Watch Ultra 2 en noir. // Source : Apple

19h20 : Justement, on passe à l’Apple Watch Ultra. Il n’y a pas de nouveau modèle, mais un nouveau coloris. La Watch Ultra 2 arrive en version noire, avec un nouveau bracelet milanais en titane.

Pour aller plus loin Pour ses 10 ans, l’Apple Watch s’offre un redesign

19h18 : Comme l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 10 peut mesurer la profondeur et la température de l’eau. Il n’y a plus vraiment de raison de prendre la Watch Ultra. La Watch Series 10 sera disponible le 20 septembre.

19h14 : L’Apple Watch Series 10 peut surveiller l’apnée du sommeil. Une première pour une montre Apple. La France est aussi éligible.

La finesse de l’Apple Watch Series 10. // Source : Apple

19h12 : Sans surprise, il y a une nouvelle puce, la S10. Le Neural Engine, pour l’IA, est mis en avant, même si la Watch Series 10 n’est pas compatible Apple Intelligence.

19h10 : L’Apple Watch Series 10 est aussi la première proposée en titane, à la place de l’acier. Comme la Watch Ultra ou l’iPhone 15 Pro. Il y a trois coloris assez brillants, avec des bracelets assortis.

19h09 : Apple a retravaillé l’intérieur de l’Apple Watch. La Series 10 dispose d’un haut-parleur capable de jouer de la musique sur haut-parleur.

La nouvelle Apple Watch Series 10 // Source : Capture d’écran Numerama

19h08 : Apple ressuscite le « noir de jais » de l’iPhone 7, avec une couleur spéciale pour l’Apple Watch Series 10. Le modèle standard est toujours en aluminium (noir, rose gold ou argent).

19h06 : La version XXL de l’Apple Watch Series 10 est plus grande que l’Apple Watch Ultra. Ses bordures d’écran sont plus petites qu’auparavant. La luminosité est aussi meilleure sur les angles.

19h05 : La nouvelle Apple Watch s’appelle Apple Watch Series 10. Elle a les plus grands écrans de l’histoire de la montre d’Apple et bat un record de finesse pour une montre connectée.

L’Apple Watch Series 10. // Source : Apple

19h04 : Apple dévoile le nouveau design de l’Apple Watch, ça commence vite !

19h03 : Première mention de l’intelligence artificielle, avec Apple Intelligence en premier produit mentionné. Les produits du jour seront l’Apple Watch, les AirPods et les iPhone. Tim Cook parle « des premiers iPhone conçus pour Apple Intelligence ».

19h01 : La vidéo d’introduction montre des personnes dont la vie a changé grâce à leurs produits Apple. Tim Cook prend le relai depuis l’arc-en-ciel de l’Apple Park.

19h00 : Coup d’envoi de la keynote, qui prend une nouvelle fois une forme vidéo.

Tim Cook lors de l’annonce des iPhone 16. // Source : Numerama

18h58 : Tim Cook arrive sur scène, avec son traditionnel « Good Morniiiiing ». Il annonce la plus grande journée de l’année pour Apple.

Le Steve Jobs Theater pendant l’annonce de l’iPhone 16. // Source : Numerama

18h40 : Numerama est dans la salle, au Steve Jobs Theater. Le coup d’envoi devrait être donné vers 18h55, avec l’arrivée de Tim Cook pour une introduction sur scène.

18h00 : Numerama arrive à l’Apple Park, le grand campus d’Apple à Cupertino.

Comment revoir la conférence de l’iPhone 16 ?

Comme d’habitude, Apple diffuse sa keynote en direct sur son site et sur YouTube. Un replay permet de la revoir ci-dessous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+