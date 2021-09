Apple a officialisé ses iPhone 13 et 13 Mini. Les deux téléphones reprennent ce qui a su faire le succès de leurs prédécesseurs, tout en améliorant de nombreux petits points.

Les iPhone nouveaux sont arrivés. Comme le veut la tradition, Apple a profité de la rentrée de septembre pour dévoiler ses tout derniers mobiles, les forts bien nommés iPhone 13. Pas de grande révolution de design cette année, les iPhone 13 et 13 Mini améliorent la recette déjà très réussie des iPhone 12 et 12 Mini.

Une plus petite encoche

En apparence, excepté l’encoche sur le haut de l’écran qui est 20 % plus étroite que sur les modèles précédents, l’iPhone 13 ressemble comme deux gouttes d’eau à l’iPhone 12, jusqu’à la certification IP68. Même chose pour le Mini d’ailleurs. Le plus petit modèle mesure toujours 5,4 pouces de diagonal tandis que l’iPhone standard pointe à 6,1 pouces.

Puce Apple A15, plus grosse batterie et 128 Go de base

Dans les entrailles du gadget, on trouve par contre de nombreuses évolutions.

Premièrement, c’est la toute nouvelle puce d’Apple (la A15 Bionic) gravé en 5 nanomètres qui anime le téléphone. Cette dernière est évidemment plus puissante et plus efficace que la précédente. Apple a aussi beaucoup insisté sur les possibilités qu’offre ce nouveau processeur dans toutes les tâches liées à l’intelligence artificielle. Pas étonnant quand on sait qu’iOS 15 propose beaucoup de fonctionnalités se reposant justement sur l’IA.

D’autres améliorations techniques plus discrètes viennent aider ces iPhone 13 et 13 Mini à se démarquer de leurs prédécesseurs. La batterie des mobiles notamment un peu plus importante cette année. Cela devrait aider du côté de l’autonomie, surtout que la puce A15 est supposément moins énergivore. L’écran a notamment été amélioré et est désormais plus lumineux. Pour ne rien gâcher, le téléphone sera évidemment compatible 5G et Wifi 6e.

Enfin, pour celles et ceux qui veulent toujours avoir toute leur vie numérique sur eux, vous serez heureux d’apprendre que les iPhone 13 et 13 Mini embarqueront au minimum 128 Go de stockage. Les modèles plus chers proposeront jusqu’à 512 Go.

Des améliorations du côté de la photo

Sans grande surprise, du côté de la photo Apple a particulièrement soigné ses nouveaux mobiles.

Les iPhone 13 et 13 Mini voient déjà leurs modules photos réarrangés par rapport aux modèles de 2020. Les capteurs standard et ultra grand-angle de 12 Mpx sont toujours là, mais positionné en diagonale plutôt que l’un en dessous de l’autre.

Ce micro changement est dû à l’apparition de la stabilisation mécanique sur les iPhone non-Pro. Un ajout qui devrait permettre d’améliorer le rendu en basse luminosité entre autres.

En parlant de basse luminosité, les iPhone 13 et 13 Mini sont également dotés d’un capteur plus grand que le modèle précédent, ce qui devrait améliorer les photos de nuit.

Prix et disponibilités

Les iPhone 13 et 13 Mini seront disponibles en prévente à partir du 17 septembre prochain et arriveront en magasin le 24 septembre. La gamme de prix se décline comme ceci :

128 Go 256 Go 512 Go iPhone 13 909 € 1029 € 1259 € iPhone 13 Mini 809 € 929 € 1159 €

Les premières photos de l’iPhone 13

