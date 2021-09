Véritable fer de lance de la gamme mobile d’Apple, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont maintenant officiels. Ils embarquent de nombreuses petites améliorations, dont la présence d’un écran 120 Hz.

En complément des iPhone 13 et 13 Mini, Apple a dévoilé (comme c’est son habitude désormais), un duo d’iPhone 13 Pro. Véritables fers de lance de la marque, ces deux mobiles représentent tout ce qu’Apple sait faire de mieux technologiquement en 2021. Et complètent une gamme de smartphones qui n’a jamais été aussi cohérente que cette année pour la marque à la pomme.

Un design relativement inchangé

Comme pour les autres iPhone de 2021, les modèles Pro ne font pas beaucoup évoluer leurs designs. Les Pro et Pro Max affichent toujours un écran de 6,1 et 6,7 pouces respectivement.

L’encoche en haut de l’écran a par contre été rétrécie de 20 % et le téléphone devrait être un peu plus épais pour laisser place à une plus grosse batterie. L’ilot photo au dos prend également plus de place. Autrement, les iPhone 13 et 13 Pro Max ressemblent assez largement aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.

Place au 120 Hz

Si le design n’a pas changé, les caractéristiques techniques ont beaucoup évolué, elles.

Le plus gros changement est l’arrivée d’un écran 120 Hz sur cette famille « Pro ». Grâce à l’utilisation de la technologie d’affichage LTPO OLED, les iPhone 13 Pro et Pro Max peuvent faire varier leur fréquence de rafraichissement. Cela permet à ces mobiles de proposer une fluidité d’affichage inégalée sur iPhone. Apple reprend en fait sa technologie ProMotion inaugurée en 2017 sur ses iPad Pro. Les animations, le défilement et la réactivité de ces nouveaux iPhone devraient donc être largement améliorés par rapport aux modèles précédents.

L’affichage 120 Hz étant relativement énergivore, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max arrivent avec une batterie plus conséquente que leurs prédécesseurs. Le Pro offrira 1 heure et demie de plus en autonomie que le 12 Pro. Le 13 Pro Max, 2 heures et demie de plus que le 12 Pro Max.

Bien évidemment, les modèles Pro et Pro Max de cette année ont le droit à la puce Apple A15, taillée pour l’IA et supposément moins énergivore que la A14. Les capacités de stockage commencent à 128 Go et peuvent monter jusqu’à 1 To. Une première pour des iPhone. La compatibilité 5G est également de la partie, sans surprise.

Des améliorations en photo

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max arrivent encore cette année avec trois modules photos (standard, ultra grand-angle et zoom). Point de recyclage ici, cela dit. Les modules ont tout de même été améliorés.

L’ultra grand-angle offre désormais une ouverture à f/1.8 (contre f/2.4 sur les 12 Pro) qui devrait permettre aux modules de capturer plus de lumière.

Le capteur standard passe lui d’une ouverture à f/1.5 (contre f/1.6 sur la génération précédente).

Le module de zoom lui offre une équivalence focale de 77 mm soit un zoom de 3x environ. L’ouverture pointe, elle, à f/2.8.

Enfin, du côté de la vidéo, un nouveau mode « Portrait » fait son apparition. Cette fonctionnalité promet, comme en photo, de créer un bokeh (ce flou d’arrière plan) harmonieux derrière la personne que vous filmez. Un mode « ProRes Video » permettra aussi de créer des vidéos plus facilement manipulables par les professionnels de l’image.

Prix et disponibilité

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront disponibles en précommande à partir du vendredi 17 septembre 2021. Les modèles seront officiellement disponibles dans le commerce le vendredi 24 septembre 2021.

128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 13 Pro 1159 € 1279 € 1509 € 1739 € iPhone 13 Pro Max 1259 € 1379 € 1609 € 1839 €

Les photos de l’iPhone 13 Pro

