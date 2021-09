Faut-il faire confiance à la rumeur concernant l'iPhone 14, alors que l'iPhone 13 n'a pas encore été dévoilé ?

L’iPhone 13 n’est pas encore sorti que certaines rumeurs commencent à émerger concernant l’iPhone 14… et pas des moindres. Celle-ci est importante, à la fois pour avoir une vision de l’évolution des smartphones d’Apple sur le moyen terme, mais aussi pour remarquer combien l’univers des rumeurs, dans la tech, doit être navigué avec la plus grande prudence.

Tout est parti, le 8 septembre 2021, d’images publiées par Jon Prosser, un homme spécialisé dans les leaks d’informations plus ou moins vérifiées dans la tech. On y voit des images (redessinées et non officielles) d’un iPhone 14, prévu pour 2022, qui n’aurait supposément pas d’encoche.

C’est quoi, cette encoche sur les iPhone ?

Depuis l’iPhone X (2017), Apple a intégré une encoche sur le haut de l’écran de ses smartphones : il s’agit d’une barre noire haute d’environ 5mm, assez imposante, qui ne prend pas toute la largeur — lui donnant son look très reconnaissable.

Cette zone prend tout de même beaucoup de place — après l’avoir imitée, d’autres concurrents d’Apple ont ensuite préféré se tourner vers d’autres alternatives, comme un « trou dans l’écran », voire en faisant totalement disparaître la caméra sous l’écran. La multinationale de Tim Cook justifie cette grande encoche par ce qu’elle cache : plusieurs orifices et capteurs qui ont chacun leur utilité.

Il s’agit des hauts-parleurs, de la caméra à l’avant, mais aussi tout le hardware Face ID (qui permet au téléphone de reconnaître votre visage et faire des actions comme déverrouiller le téléphone ou s’identifier sur un site), dont une caméra infrarouge, un illuminateur infrarouge (une sorte de flash) et un « projecteur de points » qui permet de cartographier votre visage le plus précisément possible. Cet ensemble de capteurs est appelé TrueDepth.

L’encoche des iPhone va-t-elle disparaître ?

Alors qu’Apple est censé présenter ses iPhone 13 le 14 septembre prochain, c’est l’iPhone 14 qui est sur toutes les lèvres. Tout ça, à cause de Jon Prosser, un youtubeur spécialisé dans les rumeurs, qui a publié une vidéo le 8 septembre dans laquelle il diffuse des images censées montrer qu’Apple se débarrasserait de la fameuse encoche sur les écrans de ses prochains (prochains) smartphones.

Le vidéaste a demandé à Ian Zelbo, un designer, de créer des images à partir d’informations qu’une source lui aurait apportées. Il faut donc bien souligner que les images que l’on voit aujourd’hui ne sont pas des photos de vrais iPhone 14, mais des illustrations de ce qu’ils pourraient être.

Deux caractéristiques très importantes sautent aux yeux :

L’absence de la fameuse encoche , qui serait supposément remplacée par un trou ;

, qui serait supposément remplacée par un trou ; L’absence de la zone carrée à l’arrière de l’appareil qui entoure les capteurs et caméras, et qui est depuis plusieurs années en relief par rapport au reste du dos du smartphone. Selon les rumeurs, l’iPhone 14 pourrait être plus épais pour absorber cette petite bosse.

Peut-on faire confiance à cette rumeur ?

C’est tout le problème des rumeurs dans le monde de la tech, et en particulier celles dont se font échos certains influenceurs, qui ne sont jamais à l’abris de se tromper.

D’une part, l’iPhone 14 est très loin d’être dans nos mains : si l’on suit le cycle de présentation des produits d’Apple, il ne serait « montré » pour la première fois qu’en septembre 2022. Cela laisse le temps à un produit d’évoluer, et oblige donc à prendre avec beaucoup de pincettes toutes les rumeurs qui pourraient circuler autour du produit.

D’autre part, le principe même du métier des influenceurs spécialisés dans les rumeurs et les fuites est de prendre le risque de se tromper. Dans les faits, Jon Prosser s’est régulièrement trompé — pas forcément de son propre fait, mais il arrive que des sources fassent erreur, ou bien même qu’elles partagent des informations véridiques à un instant « t », puis que l’entreprise décide de changer de stratégie ou de projet.

Pour finir, dans le monde des leaks de smartphone, et en particulier pour des géants comme Apple, il arrive souvent que la bonne question à se poser ne soit pas « la rumeur est-elle vraie ? » mais « quand le deviendra-t-elle ? ». L’exemple de l’encoche est parlant : cela fait 4 ans qu’Apple se traine son notch dont beaucoup critiquent le design, et il est évident que l’entreprise rêverait d’un écran sans aucune marque à l’avant. Il est donc certain qu’elle travaille sur des alternatives pour transformer cette zone et la rendre plus élégante — c’est d’ailleurs le sujet d’articles de presse depuis plusieurs mois déjà, notamment après une réunion d’Apple avec ses investisseurs, qui laissait entendre que la firme travaillerait peut-être sur une manière d’intégrer sa caméra frontale sous l’écran.

Comme l’a remarqué le journaliste tech Nicolas Lellouche, il peut ainsi arriver que des leaks censés concerner un modèle de smartphone ne se matérialisent que dans la version suivante.

Je retombe sur ce soi-disant leak iPhone 12 de l'an passé qui montre exactement ce que les rumeurs prédisent pour l'iPhone 13. Apple ayant l'habitude de travailler plusieurs années en avance pour ses smartphones, je me demande si ce leak n'était pas authentique. https://t.co/GKL3m0InG3 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) September 7, 2021

Apple et son « notch », une histoire qui dure

Apple n’est clairement pas « fier » de son encoche. Dès 2017, on remarquait que les publicités pour l’iPhone X s’arrangeaient pour dissimuler le fameux notch dans une ombre, afin de ne pas gâcher l’impression d’avoir un écran sans aucune protubérance — d’ailleurs, l’entreprise a été poursuivie pour utilisation abusive du terme « All Screen ».

Une anecdote amusante, relevée par nos confrères de Frandroid, montre combien la firme aimerait gommer cette petite ombre au tableau : fin août 2021, un internaute a remarqué que dans la série Ted Lasso, les personnages utilisaient un iPhone… sans aucune encoche. Or, ce programme est une production Apple TV+ originale, ce qui signifie qu’Apple est aux manettes (ou, en tout cas, au financement), et a bien validé la décision d’effacer subrepticement l’encoche du téléphone.

