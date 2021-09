Apple s'est enfin débarrassé de l'iPhone XR. Et avec la sortie des iPhone 13 et 13 Pro, la gamme iPhone n'a jamais été aussi cohérente.

Apple vient d’annoncer ses iPhone 13 et 13 Pro. Mais si l’annonce des derniers modèles prend toujours la lumière, il faut rappeler chaque année que l’iPhone est une gamme complète de smartphones — qui commence à 489 € avec l’iPhone SE. Le haut de gamme renouvelé chaque année à la rentrée est seulement une partie de l’offre d’Apple, qui a pour objectif de repousser la technologie et d’offrir de nouvelles manières de l’utiliser.

Mais depuis la sortie de l’iPhone XR en 2018, Apple s’est entêté à garder ce smartphone dans sa gamme. Qu’on se le dise : c’est loin d’être un mauvais appareil. À sa sortie, c’était même l’un des iPhone que nous recommandions le plus chaudement. Mais dès la sortie de l’iPhone 11, l’iPhone XR a été relégué au second plan, avec une différence de prix trop faible avec le nouveau venu pour qu’on puisse encore le conseiller.

Le coup de grâce est arrivé en 2020 avec la sortie de l’iPhone SE de deuxième génération. Ce petit smartphone équipé de Touch ID, dans un format historique qu’Apple maîtrise parfaitement, embarquait des composants plus puissants que ceux du XR, à un prix plancher imbattable pour un appareil neuf. L’achat d’un iPhone XR n’avait donc plus aucune justification possible — mais Apple continuait pourtant à le vendre à un prix excessif, quand le marché du reconditionné le bradait.

En 2021, cette hérésie a pris fin : l’iPhone XR est enfin parti de la gamme iPhone. Elle se compose aujourd’hui de plusieurs smartphones qui, pour la première fois depuis longtemps, ont tous un positionnement tarifaire particulièrement bien pensé et des prestations vraiment haut de gamme.

La gamme iPhone de 2021 : un excellent iPhone pour chaque budget

iPhone SE (2020), 489 € (notre test) : il s’agit de la porte d’entrée dans la gamme Apple. Mais l’iPhone SE n’a que Touch ID de vieillissant : il embarque les composants de l’iPhone 11 et est capable de faire des merveilles en photo. C’est certes un produit d’entrée de gamme, mais un produit parfaitement concurrentiel par rapport au marché — d’autant qu’il bénéficie d’iOS 15 et du suivi exemplaire d’Apple.

iPhone 11 (2019), 589 € (notre test) : c'est un iPhone de 2019 qui reste encore extrêmement capable. On verra peu de différence à l'usage avec les derniers modèles sortis, dans la plupart des apps. Par rapport à l'iPhone SE, il embarque Face ID, la reconnaissance faciale haut de gamme d'Apple et une interface pensée sans bouton Home.

iPhone 12 et 12 mini, 689 € (notre test) : ici, c'est l'autonomie, l'écran OLED et la 5G qu'on achète. À 689 €, Apple offre un smartphone paré pour l'avenir, qui pourra suivre les évolutions technologiques pendant encore bien des années — la 6G n'est pas pour tout de suite. À ce prix-là, c'est presque l'iPhone le plus recommandable de la gamme, avec un rapport qualité/prix hallucinant.

iPhone 13 et 13 mini, 809 € (l'annonce de l'iPhone 13) : un iPhone de dernière génération, avec l'appareil photo principal des versions Pro de l'année passée et un processeur encore plus puissant. On achète aussi avec 120 € de plus que le précédent ce nouvel écran et son module Face ID plus petit. C'est, comme tous les ans, l'iPhone par défaut pour celles et ceux qui ne se posent pas trop de questions à l'achat.

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, 1 159 €, (l'annonce de l'iPhone 13 Pro) : il faut aimer la nouveauté pour mettre 350 € de plus dans une version Pro par rapport à un iPhone 13 normal. Mais cette année, la différence sera visible : seule la version Pro offre l'écran ProMotion, allant de 10 Hz à 120 Hz, permettant tout à la fois une économie d'énergie et une meilleure fluidité. C'est aussi sur cet iPhone qu'on découvrira la photographie macro, le nouveau zoom et les avancées en vidéo.

