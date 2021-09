Nous sommes en septembre, ce qui signifie qu'Apple va bientôt dévoiler ses nouveaux iPhone. Le prochain devrait s'appeler « iPhone 13 ». Que sait-on de cette future gamme ? Cette année, Apple semble avoir réussi à endiguer les fuites potentielles. On a rassemblé les quelques rumeurs qui traînent sur internet.

Nous sommes le 7 septembre 2021. Habituellement, à cette date, on sait déjà tout des iPhone qui s’apprêtent à être dévoilés par Apple dans sa conférence de rentrée annuelle. Sauf qu’il y a une petite anomalie pour la gamme à venir : les rumeurs ont été particulièrement timides ces derniers mois. Ce point peut vouloir dire deux choses : soit la firme de Cupertino est enfin parvenue à colmater les fuites, soit il n’y a aucune révolution majeure à attendre de ceux qu’on pourrait appeler iPhone 13.

Quoi qu’il en soit, malgré la pénurie de composants, qui continue de ralentir certaines industries, Apple ne devrait plus tarder à présenter les successeurs de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. En attendant leur officialisation, on fait le point sur les quelques informations — qui restent à confirmer — sur ces iPhone 13 prévus pour cette fin d’année.

Une gamme iPhone 13, mini, Pro et Pro max en vue ?

En 2020, Apple a ajouté un nouveau format à son catalogue : le modèle iPhone 12 mini, doté d’un écran de 5,4 pouces. On s’attendait à un carton mais, visiblement, les chiffres ne sont pas aussi bons que prévu (la production serait même déjà arrêtée, selon un article de TrendForce publié en juin). Cette déception va-t-elle pousser Apple à revoir sa copie pour se recentrer sur une gamme à trois entrées ? Non, à en croire MacRumors.

La gamme se dessinerait donc comme suit :

iPhone 13 mini (5,4 pouces)

iPhone 13 (6,1 pouces)

iPhone 13 Pro (6,1 pouces)

iPhone 13 Pro Max (6,7 pouces)

Le nom pose aussi question : et si Apple appelait plutôt ses iPhone 13 les iPhone 12s ? Ce tweet publié le 4 septembre semble montrer les packagings des coques officielles en silicone. Et on peut lire iPhone 13.

Enfin une encoche plus fine pour l’iPhone 13 ?

Si certains pensaient que l’iPhone 13 pouvait s’appeler iPhone 12s, c’est tout simplement parce qu’il n’y aurait aucune révolution à attendre du côté du design — ce que soufflait déjà Bloomberg en janvier dernier. Le même mois, Macotakara évoquait un look quasiment similaire, symbolisé par des tranches plates très appréciées. Seule l’épaisseur pourrait être différente : elle augmenterait légèrement.

En revanche, l’iPhone 13 pourrait enfin arborer une encoche moins imposante en façade (elle n’a pas changé depuis l’iPhone 10). Cette indiscrétion est signée Ming-Chi Kuo et elle est corroborée par d’autres sources (exemple : DigiTimes). Des images circulant sur Twitter montrent à quoi pourrait ressembler la nouvelle encoche, moins large.

Il reste aussi la question des couleurs. Sur ce point, Apple a pris l’habitude d’en proposer beaucoup sur les modèles normaux et un peu moins sur les références Pro. La multinationale adore aussi proposer un coloris plus exotique chaque année (vert en 2019, bleu en 2020).

Plus d’autonomie pour l’iPhone 13 ?

Pour animer l’iPhone 13, on devrait trouver un processeur maison A15 (successeur de l’A14 Bionic). Cette puce devrait permettre aux iPhone d’être encore plus à l’aise pour faire tourner des applications de plus en plus gourmandes. On rappelle que, côté processeur, Apple ne fait aucune différence entre ses iPhone (lire : les Pro n’ont pas un composant à eux).

Côté autonomie, on peut espérer des performances à la hausse. Dans un article publié en juin, The Next Web évoque des batteries plus grosses pour l’ensemble de la gamme : 3 095 mAh pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro (contre 2 815 mAh), 4 352 mAh pour l’iPhone 13 Pro Max (contre 3 687 mAh) et 2 406 mAh pour l’iPhone 13 mini (contre 2 227 mAh). Attention, une hausse de la capacité ne se traduit pas nécessairement en hausse pour l’autonomie.

Quelles améliorations pour l’iPhone 13 du côté des photos ?

L’équipement photographique resterait globalement inchangé : toujours 2 capteurs pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini (grand-angle et ultra grand-angle, qui pourraient être disposés en diagonale), et 3 pour les versions Pro (un téléobjectif en plus). Le capteur principal serait plus grand pour améliorer les rendus en basse lumière selon Ming-Chi Kuo. Est également évoquée l’intégration sur le capteur d’une stabilisation d’image optique pour les références les moins chères — une caractéristique aujourd’hui réservée à l’iPhone 12 Pro Max.

Quant au LiDAR, il serait toujours une exclusivité des iPhone 13 Pro (source : MacRummors).

Un écran 120 Hz pour l’iPhone 13 ?

Pendant longtemps, on a cru qu’Apple proposerait l’affichage en 120 Hz sur sa gamme iPhone 12. La fonctionnalité a finalement été retardée et, en toute logique, elle devrait apparaître sur les iPhone 13. C’est ce qui pourrait expliquer les batteries plus grosses, qui répondraient alors à la consommation énergétique à la hausse. Le média coréen The Elec en parlait déjà en décembre 2020. Il reste à savoir si tous les iPhone 13 seront concernés ou si Apple réservera le 120 Hz, qui garantit une meilleure fluidité, aux versions Pro.

Selon Mark Gurman de chez Bloomberg, l’autre grosse nouveauté pourrait être la fonctionnalité always on, qui permet de garder une partie de l’écran allumée pour afficher certaines informations (exemple : l’heure). Elle existe sur les Apple Watch depuis deux générations.

Selon MacRumors, Apple aurait testé une technologie de Touch ID sous l’écran pour l’iPhone 13. Elle ne devrait finalement pas faire partie des caractéristiques du produit final, qui s’en remettrait toujours à Face ID pour le déverrouillage de l’écran.

Deux autres possibilités ne devraient pas voir le jour de sitôt : voir Apple abandonner la connectique Lightning et, par ricochet, imaginer Apple proposer un iPhone sans aucun port. Des améliorations sont néanmoins attendues concernant MagSafe (qui permet une recharge par induction aimantée).

Quel sera le prix de l’iPhone 13 ?

On ne s’attend pas à ce qu’Apple modifie la grille tarifaire de la gamme iPhone 13, qui devrait démarrer aux alentours des 800 euros (mini) et dépasser les 1 200 euros pour le Pro Max.

Quand sort l’iPhone 13 ?

La présentation de la gamme iPhone 13 est attendue pour le mois de septembre (le mardi 14 selon les bruits de couloir). Le lancement se ferait dans la foulée, sachant que la pénurie de composants pourrait avoir un impact sur le calendrier… et les quantités.

